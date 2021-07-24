В конце 50-х архитекторы в США построили здание из пластмассы и «оснастили» его бытовыми предметами грядущих десятилетий — атомной микроволновкой, ультразвуковой посудомойкой, движущимися проекторами, гигантским экраном, пластиковой мебелью и посудой.

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Дом будущего стал аттракционом Диснейленда в Калифорнии Iconichouses

История появления Дома будущего Monsanto

Во время Второй мировой войны выросло производство пластика: его использовали в армии и заменяли им природные материалы. Одним из производителей пластмассы был химический концерн Monsanto Chemical.

Ему удалось улучшить свойства материала, который стали использовать в частности в авиа- и судостроении. Также пластик защищал военных от дождя, солнца, пуль и ядовитых газов и не поддавался коррозии.

СМИ рассказывали о достижениях в пластмассовой промышленности как о надежде на улучшение экономики после Второй мировой войны.

«Послевоенному миру обещаны пластиковые дома, самолёты и тысячи других предметов, которые повысят комфорт повседневной жизни. Пластмасса может стать ключом к новой индустриальной эре», — говорилось в статье журнала Newsweek в 1943 году.

Технологические эксперименты лаборатории Monsanto Chemical ВШЭ

После войны Monsanto провела исследование и определила перспективные для пластмассы отрасли экономики: в 1950-х годах спрос на жилье снизился из-за небольшого количества «людей брачного возраста», родившихся во время Великой депрессии. К 1960-м годам аналитики ожидали, что семей, которые захотят обзавестись собственным домом, станет больше.

«Пластик дешевле стали, легче адаптируется к новым дизайнерским решениям и гораздо проще в формовке», — писал Life в рекламной статье 1954 года.

Ожидалось, что возвращающиеся с войны солдаты начнут заводить семьи и страну ждёт «жилищный бум».

«Именно на этот обширный рынок мы должны обратить внимание», — предполагали в Monsanto.



Так у компании появилась идея создать прототип недорогого жилья из пластика — Дом будущего. В мае 1954 года она предложила Массачусетскому технологическому институту (MIT) построить такое здание совместно.

Обсуждения проекта Дома будущего Davelandweb

Известный архитектор, участвовавший в проектировании собора Святой Марии в Сан-Франциско и многоуровневого «Дома жизни» в Сан-Матео, и по совместительству декан MIT Пьетро Беллуски назвал идею строительства из пластика «захватывающей и достойной изучения».

Собор Святой Марии в Сан-Франциско Lifeglobe

Пластмассовый дом задумывался как «скачок в будущее» и способ донести до общественности, что из пластика можно строить. Представители Monsanto отмечали: пластмасса позволяет отлить вещь любого цвета, она не нуждается в обслуживании и может противостоять коррозии и термитам.

В проекте Дома будущего архитекторы решили отойти от привычных для того времени форм — виниловых панелей и колонн из стекловолокна. Создатели хотели создать строение нового поколения, в котором станут жить люди в 1986 году.

Марвин Гуди Iconichouses

Архитекторами здания будущего стали преподаватели MIT Марвин Гуди и Ричард Гамильтон. Над проектом они работали два года.

О футуристическом доме услышал создатель Диснейленда Уолт Дисней, находящийся в поиске новых аттракционов. Он предложил Monsanto разместить здание на участке в его калифорнийском парке. В 1956 году компания приступила к строительству.

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Как выглядел Дом будущего

Дом будущего состоял из модулей — оснований для четырёх крыльев здания. Элементы конструкции можно было передвигать и таким образом менять форму дома. Общая площадь здания — 119 м².

У Дома будущего Monsanto было четыре крыла Iconichouses

Дом располагался на бетонном основании, четыре симметричных крыла из армированного стеклопластика отходили от сердцевины. Изначально создатели планировали, что конструкция будет вращаться вслед за солнцем: чтобы в комнаты проникало больше света и менялся вид за окном. Но реализация этой функции оказалась слишком дорогой и от неё отказались.

В здании было шесть комнат: гостиная, семейная комната, объединенные столовая и кухня, две ванные и две детских спальни.

План Дома будущего Iconichouses

Делить общее пространство на отдельные помещения помогали передвижные панели из прозрачной и цветной пластмассы. Само здание с помощью свай возвышалось на 2,5 метра над землёй. Благодаря этому в окна попадало больше солнечного света, а узкое основание позволяло возвести такую же конструкцию в любом ландшафте.

Стены дома состояли из 16 литых полиэфирно-уретановых слоев. При его возведении использовались армированные эпоксидные опорные колонны, ламинированные деревянные балки и безопасное стекло. На сборку здания понадобилось три недели.

Дом будущего Iconichouses

Согласно проспекту Monsanto, в изготовлении элементов дома и создании мебели участвовали более 30 предприятий. При строительстве использовали более 30 видов пластмасс.

Стоимость создания Дома будущего составила $1 млн, большая часть суммы ушла на проектирование, на пластик и канифоль — $15 тысяч. За эти деньги в 1950-х годах можно было построить обычный дом для одной семьи по стандартному проекту. На постройку здания понадобилось 15% всего пластика, произведенного в 1956 году в США. Представители компании заверяли, что купить подобный дом жители впоследствии смогут за $10–15 тысяч.

Обстановка Дома будущего

Создатели здания Monsanto попытались представить, как будут жить люди в далеком для них в 1986 году. Они отказались от природных материалов и традиционных стилей мебели. Интерьер комнат отличался яркими цветами, в помещениях разместили существующие и прогнозируемые технические новинки.

Гостиная Дома будущего. Спинка дивана передвигалась для удобства HSE

«Это продукт трехлетних исследований и экспериментов по современным моделям жизни и проблемам строительства», — писал о доме The New York Times в 1957 году.

В спальнях проектировщики установили движущиеся проекторы. В комнатах находились скрытые микрофоны, позволяющие разговаривать по телефону из любой точки дома. Всю мебель и посуду сделали пластиковой.

Нажав одну кнопку, хозяйка Дома будущего могла превратить кухню в столовую. Три холодных зоны, заменяющие холодильники, полки с посудой и посудомоечная машина, очищающая тарелки и чашки с помощью ультразвуковых волн, прятались в стены.

Кухня Iconichouses

Авторы проекта считали, что в 1986 году приготовить ужин в считанные минуты должна помочь микроволновая печь, питаемая атомной энергией. Также они предсказали ряд технических решений, которые несколько лет спустя стали частью обычной жизни людей. Например, на кухне находился тостер, запущенный в массовое производство лишь в следующем десятилетии.

Кухня Iconichouses

С помощью набора кнопок также предлагалось очистить воздух и выбрать нужный аромат для каждой из комнат. Стены ванн были непрозрачными, пропуская при этом свет. В них размещались лампы солярия.

Ванная в Доме будущего Dizavenue

Все раковины регулировались по высоте. В ванной комнате также находились встроенные электробритва и электрическая зубная щетка.

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В гостиной располагался огромный для того времени настенный телевизор. Во встроенных полках пряталась аудиоаппаратура. Экраны также находились в детских комнатах.

Большая часть техники в Доме будущего не работала — люди середины 20-го века только представляли, чем они смогут пользоваться в будущем.

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«Именно постоянство и долговечность пластика сделали дом Monsanto чудом, — рассказывал о здании сеамериканский писатель Бернард Купер в своей книге “Карты в любую точку”. — Крылья как будто говорили, что никогда не провиснут. Пластиковый пол никогда не сотрётся, не сколется и не треснет».

Дом будущего — аттракцион Диснейленда

Футуристическое здание открылось для посетителей в калифорнийском Диснейленде 12 июня 1957 года. Он находился над ландшафтным садом с водопадом и водоемом в тематической зоне Tomorrowland, где демонстрировались инноваций в области технологии и промышленности. Журналисты описывали его как «островок спокойствия» в полном ярких деталей парке развлечений.

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Гостям Диснейленда предлагалась бесплатная экскурсия по Дому будущего. В течение первых шести недель на прогулку по футуристическому зданию зарегистрировались 435 тысяч человек. Всего за 10 лет существования аттракциона его посетили свыше 20 млн гостей.

Реклама Дома будущего: — Поднимитесь к Дому будущего с его четырьмя равными крыльями, «плавающими» над красиво благоустроенной территорией и водопадами. — Войдите в столовую и семейную комнаты, удобное место, где семья будущего будет играть, отдыхать и обедать на стильной пластиковой мебели. — Посмотрите на «Атомы для живой кухни» с ее революционной микроволновой печью. — Пройдите две детские спальни: одну для мальчика будущего и одну для девочки будущего, и общую детскую ванную комнату. — Далее посмотрите на главную спальню и главную ванную комнату. — Завершите свою экскурсию в гладкой гостиной с ее гигантским, нерабочим, настенным телевизионным экраном.

Влияние проекта

Через три года после открытия зданию понадобилась масштабное обновление. Многие элементы мебели и дизайна, которые в 1956 году казались футуристическими, в 1960 стали частью повседневной жизни американцев.

К этому времени ультразвуковая посудомоечная машина, микроволновка и холодильные полки еще оставались для американцев «техникой из будущего», но похожие устройства уже начали появляться в продаже.

После реконструкции здания компания выпустила рекламный буклет из семи страниц. В брошюре авторы признали: им не удалось достичь массового строительства подобных зданий. Однако Дом будущего Monsanto повлиял на тенденции дизайна помещений.

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«Никто другой не построил такой же дом, это правда, хотя многие говорили, что хотели бы. Безусловно, не все его характеристики использовались в массовом производстве. Тем не менее ряд экспериментальных концепций, которые он представил в 1957 году, уже стали реальностью», — сообщалось в тексте.

К 1967 году стили домов и ожидания их покупателей изменились настолько, что Дом будущего из пластика потерял свою актуальность. Выяснилось, что материал загрязняет окружающую среду, не разлагается и легко воспламеняется.

В этом же году Дом будущего закрыли, компания Monsanto решила вложиться в новый проект — аттракцион Adventure Thru Inner Space — и разрушить старый, не принесший создателям массовых продаж пластиковых домов.

На снос здания понадобилась две недели — оно оказалось слишком прочным. Строители распилили дом бензопилой и лишь после этого смогли демонтировать. Стальные болты, крепящие конструкцию, сломались раньше, чем удалось разделить само здание . Фундамент дома оставили на прежнем месте. Его покрасили в зеленый и используют в качестве клумбы.

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Кроме того, за 10 лет в промышленности не появилось общих стандартов для пластиковых строительных материалов. У исследователей не было возможности проверить пластмассу на устойчивость к погодным условиям. В результате пластиковые дома не были запущены в серийное производство.

«В конце концов, Monsanto понял: общественность не захочет жить в пластиковом доме. Люди не любят, чтобы их ограждали в пластик», — объяснял неуспех проекта куратор архитектуры музея Массачусетского технологического института Гэри Ван Занте.

В калифорнийском Диснейленде и после разрушения Дома будущего есть упоминания о нём. Так, в 2005 году, к 50-летию парка развлечений, в Диснейленде появились баннеры с самыми знаменитыми аттракционами. На одном из них можно было увидеть Дом будущего. Здание увековечено и в меняющейся коллекции экспонатов «Инновенции» (Innoventions).

В 2007 году купить миниатюрную копию Дома будущего предлагалось на DisneyShopping.com. Размер конструкции составлял 13,3 см в высоту и 29,21 см в ширину. В продажу выпустили 1000 экземпляров и все их быстро раскупили.

Информация на сайте DisneyShopping.com в 2017 году Yesterland

В 2008 году Диснейленд объявил о воссоздании Дома будущего. Проект воскресили под названием «Инновационный дом мечты». Его спонсорами стали Microsoft и Hewlett-Packard.

«Волшебное» зеркало в «Инновационном доме мечты» позволяет виртуально примерить одежду Yesterland

Создатели нового аттракциона, открытого в мае 2008 года, сделали акцент на современных технологиях, а не на формах и материале жилища. Посетители могли увидеть новейшие на то время мобильные телефоны, компьютеры и другую технику, производимую спонсорами.

У входа гостей приветствовал, развлекал шутками и песнями анимотроник Том Морроу. Дом мечты просуществовал до февраля 2015 года.

Том Морроу

Спустя более полувека после разрушения Дома будущего журналисты отмечали, что многие воплощённые в нем идеи стали реальностью. Пластиковая мебель и посуда популярны в современном мире, как и микроволновки, тостеры и посудомоечные машины.