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Дизайн
Полина Лааксо

Старая добрая дискета: так могли выглядеть популярные соцсети и сервисы в девяностых Статьи редакции

Чего только стоит Spotify с интерфейсом Winamp.

12 12 комментариев
874 просмотров
Олдскульный интернет

Дизайнеры веб-студии Zyro представили, как могли выглядеть YouTube, Facebook, Twitch и другие сервисы, будь они на дискетах.

Главное только перед установкой проверить подключение к интернету.

Twitch — лучшая программа для стриминга видеоигр: смотри, играй, стримь, чаться и развлекайся

Airbnb — находи гостей и уникальное жильё, экономь деньги и знакомься с клёвыми людьми

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Spotify — универсальная программа для музыкального стриминга: любимые треки больше не будут занимать место на жёстком диске

YouTube — твой цифровой видеорепозиторий. Для установки требуется ОС Windows 95

Disney+ — установи приложение одним кликом и получи доступ к любимым фильмам и сериалам

Facebook — социальная утилита для общения с людьми вокруг

Twitter — просто наведи курсор на иконку и кликни, чтобы установить программу и начать «твитить»

WhatsApp — чаться с друзьями по сети, записывай и отправляй MP3-сообщения, делись фотками, гифками и эмотиконами

12 12 комментариев
28
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12 комментариев
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Yury Gagarin

2

Кровь из глаз...😬
Spotify - перекрашенный Winamp 

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Henrie Henrie

2

Забавно✨ будто в детство вернулась - к интернету по телефонному кабелю, Internet explorer’у 🤣🤣🤣🤣

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Первичный Гоша

2

Я всё это видел живьём. Правда, под другими лейблами.

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Федор Чеботарев

1

Назад в прошлое 

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Nikitinz

Федор
1

Есть вечные ценности)

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Федор Чеботарев

Nikitinz
0

Консерватизм наглядно

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Nikitinz

Федор
0

Полстраны так - "консерваторы" поневоле...

Ответить

Федор Чеботарев

Nikitinz
0

Печально( или нет?) Не знаю

Ответить

Louis Cyphre

1

Дизайнеры веб-студии Zyro представили, как могли выглядеть YouTube, Facebook, Twitch и другие сервисы, будь они на дискетах.

Зачем онлайн сервисам быть на дискетах? Логика вышла из чата. Не могли они так выглядеть, потому что не заказали бы дизайн у этих дилетантов.

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Voin Mraka

1

это начало двухтысячных, а не святые 90е ;-)
в 90х только Фидо было

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ManAtArms

0

какие 90? скевоморфизм, css чуть ли не css3, это скорее ближе к началу 2000х

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John Fima

0

Не люблю прошлое люблю современность. Вырви глаз прошлое.

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