Старая добрая дискета: так могли выглядеть популярные соцсети и сервисы в девяностых Статьи редакции
Чего только стоит Spotify с интерфейсом Winamp.
Дизайнеры веб-студии Zyro представили, как могли выглядеть YouTube, Facebook, Twitch и другие сервисы, будь они на дискетах.
Главное только перед установкой проверить подключение к интернету.
Twitch — лучшая программа для стриминга видеоигр: смотри, играй, стримь, чаться и развлекайся
Airbnb — находи гостей и уникальное жильё, экономь деньги и знакомься с клёвыми людьми
Spotify — универсальная программа для музыкального стриминга: любимые треки больше не будут занимать место на жёстком диске
YouTube — твой цифровой видеорепозиторий. Для установки требуется ОС Windows 95
Disney+ — установи приложение одним кликом и получи доступ к любимым фильмам и сериалам
Facebook — социальная утилита для общения с людьми вокруг
Twitter — просто наведи курсор на иконку и кликни, чтобы установить программу и начать «твитить»
WhatsApp — чаться с друзьями по сети, записывай и отправляй MP3-сообщения, делись фотками, гифками и эмотиконами
Забавно✨ будто в детство вернулась - к интернету по телефонному кабелю, Internet explorer’у 🤣🤣🤣🤣
Назад в прошлое
Консерватизм наглядно
Дизайнеры веб-студии Zyro представили, как могли выглядеть YouTube, Facebook, Twitch и другие сервисы, будь они на дискетах.
Зачем онлайн сервисам быть на дискетах? Логика вышла из чата. Не могли они так выглядеть, потому что не заказали бы дизайн у этих дилетантов.
Оба издания заблокировал Роскомнадзор.
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