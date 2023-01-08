Несмотря на все сложности 2022 года, мир цифровых продуктов продолжил развиваться. Что важного произошло в айдентике за этот год, рассказывает основатель агентства Embacy — Вадим Орлов.

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Instacart и их гениальный символ

Instacart — пионер рынка доставки продуктов и компания-«единорог». Пять лет назад они были лидерами, сейчас, когда в отрасли появилось много других игроков — от Amazon до каждого второго продуктового ритейлера, — Instacart нужно бежать вдвое быстрее остальных, чтобы не потерять позиции. И ребрендинг — понятный и важный шаг.

Отмечу символ — ботву в виде стрелочки. Она:

Стоит на фундаменте бренда — морковка как главный символ Instacart.

Вписывается в интерфейс — как кнопка «Добавить в корзину».

Даёт пространство для визуальных приемов — чтобы не только символ, но и стиль выделялся и запоминался.

Сам стиль — выразительный, широкий. Более пёстрый в бренд-носителях — и с ярким фотостилем в Instagram*. При этом на сайте — более функциональный, не отвлекающий на себя слишком много внимание от текста. То, что нужно для цифрового b2c-продукта на поздней стадии развития.

Minecraft — стиль, построенный на пикселях

Не думаю, что кто-то ожидал чего-то другого от ребрендинга Minecraft: слишком уж хорошо пиксели переносятся из игры в стиль. Но стоит рассмотреть эту работу внимательней.

Из любопытных деталей — логотип и символ. У Minecraft очень много направлений, и нужно было задать рамку, как работать с ними всеми. Было придумано интересное решение — наклонить буквы Minecraft в одну сторону, а подразделения - в другую.

Символ в виде пиксельного лица бульдога вписан в логотип в букву «А», что элегантно.

Corel Draw превратился в Alludo — all you do

Рынок цифровых продуктов для работы развивался бурно и до пандемии, а после — так вообще самый интересный для наблюдения, на мой взгляд. Adobe купил Figma, Miro и Notion запустили свои первые брендовые кампании. А семейство продуктов Corel переименовали в Alludo. Посмотрим, что они сделают в следующем году, а пока давайте поглядим на ребрендинг.

Сильная сторона айдентики — фотостиль. Я бы даже сказал, что весь визуал держится на сочетании зернистости и абстрактных паттернов на фоне.

Instagram* — метамодерна в дизайне не обнаружено

Обычно продукты Meta* не славятся отличным дизайном. Ни продуктовым, ни графическим. Но у Instagram* получилось сделать что-то интересное.

Для рядовых пользователей обновление было заметно только по чёрной метке в Stories. Но с точки зрения коммуникации — у Instagram* появился выразительный визуальный стиль. Со своим шрифтом и акцентным розовым.

Стиль классный, Instagram* его выкатил еще в середине года, но я так и не увидел его массового использования.

Coinbase закругляется

Одна из крупнейших криптоплатформ провела ребрендинг. У меня возникло ощущение, что новым стилем компания хотела не только визуально сгладить углы, но и замаскировать себя под b2b-финтех, отодвинув от себя ассоциации с криптой.

Скругление коснулось не только логотипа, но и стало одним из стилеобразующих приёмов. В целом — выдержанно, аккуратно, уверенно. Это больше, чем нужно для digital-компании поздней стадии развития.

Hootsuite сохранил сову при ребрендинге

Hootsuite — заметный игрок на рынке инструментов для социальных сетей. С узнаваемой совой на логотипе, как и в случае Instacart и морковкой. Отличие решения в том, что сова из символа выросла в маскота.

Очевидный минус такого решения — сову невозможно натянуть на все носители фирменного стиля, так как она большая и детализированная. В таких случаях встает задача второго порядка: сделать так, чтобы и без совы было понятно, что это Hootsuite. Этого можно добиться графическими приёмами и палитрой.

Из графических приемов тут вложенные квадраты. Ну и палитра хорошо выделяет Hootsuite.

Ortto-доксальный ребрендинг

Если честно, абстрактные формы — как в 2D, так и в 3D — уже надоели. За ними почти никогда нет ни идеи, ни отражения идентичности компании. И я бы прошел мимо этого Ortto, если бы не мелкий текст в креативах.

Он так уверенно вписался в носители. И так он сам по себе уверенный, что просто чудесным образом превращает стиль из заурядного в заслуживающего внимание.

Circa5000 и будущее в стиле ретрофутуризма

Circa5000 — платформа, инвестирующая в бизнес, полезный для будущего человечества. Ранее называлась Tickr.

5000 — это год, задающий перспективу мышления пользователям платформы. Название же Circa5000 в целом звучит как что-то из 1980-х. Этот же «вайб» отражается и в символе, и в стиле в целом.

Paddle прошлогодний стиль

Платежный сервис для Saas-продуктов Paddle тоже ударился в прошлое через ретро-стиль иллюстраций. Что-то в духе советских книг и мультфильмов про космос.

Стиль выделяется, запоминается — да и смотрится уверенно. Один вопрос: как он связан с тем, что делает компания? Второй вопрос: какие ощущения вызывает у вас этот стиль?

Отдельно отмечу, что Paddle наняла команду иллюстраторов в штат, чтобы поддерживать и развивать стиль. Это очень здорово.

Cashew — финтех с 3D-орешками

Мы в Embacy сделали ребрендинг лидера рынка buy now, pay later в ОАЭ — Cashew. Как любитель словесной игры не могу не отметить кайфовость названия — Cashew (cash you). Его придумали не мы, зато все остальное наше.

Стиль строится на символе — орешках кешью, завернутых в кружок. Они живут как в 2D, так и 3D.

Я решил добавить его в подборку лучших ребрендингов года, потому что это пример яркого стиля финтех-продукта, который команда Cashew развивает своими силами. Вы только посмотрите.

Многим в 2022 году было не до ребрендингов. Но надеемся, что в следующем нас ждет ещё больше интересных визуальных работ.