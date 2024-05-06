Разработка
Артур Томилко

OpenAI договорилась со Stack Overflow об использовании ответов с форума для обучения ИИ Статьи редакции

Это позволит улучшить качество ответов ChatGPT на вопросы по программированию.

  • OpenAI подписала соглашение с форумом для разработчиков Stack Overflow об использовании данных сайта для обучения моделей ИИ.
  • В рамках партнёрства OpenAI сможет использовать разработанную Stack Overflow платформу OverflowAPI для получения данных, которые позволят улучшить качество ответов ИИ на вопросы по программированию. В ChatGPT, среди прочего, будут отображаться проверенные примеры с форума.
  • Stack Overflow также начнёт использовать модели OpenAI для добавления новых инструментов в свой ИИ-сервис для разработчиков OverflowAI. Первый набор интеграций компании планируют представить в первой половине 2024 года.
  • В конце 2022 года Stack Overflow временно запретил публиковать ответы, сгенерированные ChatGPT. Многие из них выглядели правдиво, но были неправильными и «вредили» пользователям, объясняли представители форума.
  • В июле 2023 года сервис запустил инструмент диалогового поиска, который позволяет пользователям получать ответы на основе базы данных Stack Overflow, содержащей более 58 млн вопросов, отмечает TechCrunch.

#новости #openai #stackoverflow

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7 комментариев
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 Ale K

Лучше бы с ответы.mail.ru договорились, вот там действительно огромный датасет для ИИ

Mail.ru: почта, поиск в интернете, новости, игры
Mail.ru — крупнейшая бесплатная почта, быстрый и удобный интерфейс, неограниченный объем ящика…
ответы.mail.ru
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ЯжПрограммист

ИИ самоуничтожится где-то в первой половине этого датасета))

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ЯжПрограммист

Круто, договариваться, когда уже использовали вдоль и поперек. Учитывая иски которые начинают сыпаться на openAI дальше будет интересней. Поможет ли GhatGPT отбрехаться от всех...

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Griby Lenina

Эй, программисты!

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Ware Wow

странная логика.
а другим миллионам сайтов платить не нужно?

и вообще, если боятся крысы внутри компании, то, что им мешало тупо зааутсорсить на стороне парсинг и принимать типа "обезличенные" данные и все концы на ИП Раджив Адитья из Бангалора повесить? тоже в крысу упирается?

непонятно, тем более они прекрасно парсили интернет все эти годы и никому не платили. а заплатить всем физически не получится. иски это не сможет остановить. одних писателей миллионы.

выглядит как движение для отвода глаз что ли...

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Ware Wow

чем-то эта история напоминает появление VHS и CDRW.
и вообще лежит в общей канве копирования и распространения информации.

думаю даже с Гутенберга люди били в колокола.

мир просто в очередной раз изменится (уже изменился).

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Вадим Д.

И неправильных рандомных ответов будет ещё больше 🤘🏻

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