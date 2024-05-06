OpenAI договорилась со Stack Overflow об использовании ответов с форума для обучения ИИ Статьи редакции
Это позволит улучшить качество ответов ChatGPT на вопросы по программированию.
- OpenAI подписала соглашение с форумом для разработчиков Stack Overflow об использовании данных сайта для обучения моделей ИИ.
- В рамках партнёрства OpenAI сможет использовать разработанную Stack Overflow платформу OverflowAPI для получения данных, которые позволят улучшить качество ответов ИИ на вопросы по программированию. В ChatGPT, среди прочего, будут отображаться проверенные примеры с форума.
- Stack Overflow также начнёт использовать модели OpenAI для добавления новых инструментов в свой ИИ-сервис для разработчиков OverflowAI. Первый набор интеграций компании планируют представить в первой половине 2024 года.
- В конце 2022 года Stack Overflow временно запретил публиковать ответы, сгенерированные ChatGPT. Многие из них выглядели правдиво, но были неправильными и «вредили» пользователям, объясняли представители форума.
- В июле 2023 года сервис запустил инструмент диалогового поиска, который позволяет пользователям получать ответы на основе базы данных Stack Overflow, содержащей более 58 млн вопросов, отмечает TechCrunch.
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Лучше бы с ответы.mail.ru договорились, вот там действительно огромный датасет для ИИ
ИИ самоуничтожится где-то в первой половине этого датасета))
Круто, договариваться, когда уже использовали вдоль и поперек. Учитывая иски которые начинают сыпаться на openAI дальше будет интересней. Поможет ли GhatGPT отбрехаться от всех...
Эй, программисты!
странная логика.
а другим миллионам сайтов платить не нужно?
и вообще, если боятся крысы внутри компании, то, что им мешало тупо зааутсорсить на стороне парсинг и принимать типа "обезличенные" данные и все концы на ИП Раджив Адитья из Бангалора повесить? тоже в крысу упирается?
непонятно, тем более они прекрасно парсили интернет все эти годы и никому не платили. а заплатить всем физически не получится. иски это не сможет остановить. одних писателей миллионы.
выглядит как движение для отвода глаз что ли...
чем-то эта история напоминает появление VHS и CDRW.
и вообще лежит в общей канве копирования и распространения информации.
думаю даже с Гутенберга люди били в колокола.
мир просто в очередной раз изменится (уже изменился).
И неправильных рандомных ответов будет ещё больше 🤘🏻