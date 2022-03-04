То, что происходит в Украине, глубоко затрагивает нас. Наши коллеги по всему миру объединились для поддержки 14 тысяч членов нашей команды в Украине и их семей.

Мы благодарим наших сотрудников, которые неустанно работают над обеспечением стабильного обслуживания, и наших клиентов по всему миру за их поддержку и постоянное доверие.