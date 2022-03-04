Разработка
Лиана Липанова

Разработчик программ EPAM прекратит сотрудничество с клиентами в России Статьи редакции

Компания пообещала «обеспечить переходную поддержку клиентов».

Разработчик программного обеспечения EPAM с белорусскими корнями заявил о поддержке Украины и прекращении обслуживания клиентов в России.

Компания пообещала «обеспечить переходную поддержку клиентов» и отметила, что не работает с российским правительством и полностью соблюдает санкции. «Компания также оценивает другие свои операции в регионе», — говорится в заявлении EPAM.

То, что происходит в Украине, глубоко затрагивает нас. Наши коллеги по всему миру объединились для поддержки 14 тысяч членов нашей команды в Украине и их семей.

Мы благодарим наших сотрудников, которые неустанно работают над обеспечением стабильного обслуживания, и наших клиентов по всему миру за их поддержку и постоянное доверие.

Аркадий Добкин
гендиректор и президент EPAM

Кроме того, компания выделит $100 млн для поддержки своих сотрудников и их семей в Украине.

EPAM отметила, что обеспечивает непрерывность бизнеса и ускоряет набор сотрудников в Центральной и Восточной Европе, Латинской Америке и Индии.

#новость #epam

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160 комментариев
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Сергей Я

А где EPAM была все 8 лет??!1

*картинка с обезьяной про 8 лет.jpeg

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47
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Vladislav Pozniak

вывозил сотрудников из Беларуси в Украину

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37
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Βасилий Γерасимов

Бля, реально обидно. У меня товарищи, кто отсидел свои 15 суток, уезжали в Украину, делали внж. И тут снова пришла беда. Пиздец не везет ребятам.

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19
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Пригожинский Тролль

Похоже Василий, твои товарищи обыкновенные лохи. Как говориться, лох - это судьба!

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–10
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Володя Родионов

Бздец, я когда понял что произошло, мне поплохело..

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0
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п ир

У тебя ребята. Здесь семьями белорусские диссиденты, выдворенные чикчириком из страны, только обжились да отстроились. И за одну ночь опять без всего - в прямом смысле.

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0
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Сергей Я

Сейчас обратно повезёт?

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1
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Георгий Михнов

Киньте, пжл, эту картинку с обезьяной, найти не могу)

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2
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Mark
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7
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Дима Анонимный

дай человеку удочку...

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1
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Сергей Я

Я гуглил кстати, не нашел. Может потому что в Яндексе.

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1
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Robber

А что не так в фразе 8 лет?

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2
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Пригожинский Тролль

Чубатым свиньям и им сочувствующим не нравиться, когда их тыкают в их же дерьмо. Вот и скатываются к аргументам, понятным только дегенератам.

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0
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Podkuiko Vladislav

Держите

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0
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Shoo

- ЕПАМ
- Американский разработчик.

Кек.

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20
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Vladislav Pozniak

Effective
Programming
for AMerica

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8
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Jack Sparrow
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12
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jianku13

Нет, не всё)

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0
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Breitson Live

Ах, да, сейчас ещё снизу постучат 😂

С каждым днем все хуже и хуже по экспоненте 🥲

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4
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Ivan Zamorev

еще не всё доломали, да

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2
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Corvette G

".. Нет не все! против бритвы пиджак и брюки!" (Дженльмены Удачи)

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0
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jianku13

Только пиджак!

(Где-то в Гомеле)

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0
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п ир

А ты хорош!

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0
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Илья Волочков

А с сотрудниками EPAM в России что будет? Так-то там, кажется, более 10 000 сотрудников работает... Точное количество не знаю. Но если такое кол-во айтишников хлынет на рынок труда в РФ, то начнётся жёсткий демпинг...

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6
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John Doe

около 4000. Топовых вывозят в безопасные страны, а потом предлагают в Канаду.
Я общался с друзьями из EPAM буквально на этой недели - держать в РФ кого-либо нет смысла, т.к. клиенты не хотят таких рисков. Но при этом полностью поддерживают действия компании и готовы подождать с релокацией. Так что EPAM еще получает очень большие репутационные плюсы.

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14
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Алексей Попков

у них акции за полгода обвалились ещё сильнее, чем рубль. Явные проблемы, которым репутация не поможет.

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3
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John Doe

Не за полгода! У них акции начали падать как раза с момента начала напряженности в восточной Европе - с конца декабря. Т.к. как у них в UA/BY/RU около 35% ресурсов и их специализация на топовых ресурсах. До января был большой рост.

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5
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Valentin Budaev

т.к. клиенты не хотят таких рисков
А в чем риски?

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0
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John Doe

Возможность отключения РФ от глобального интернет (как внешнее, так и внутренне), уменьшение безопасности каналов(если в РФ начнут оперативно включать сертификаты по принципу man-in-the-middle).
Репутационные издержи из-за работы с Россией.
Повышение рисков для сотрудников из РФ as is при доступе к конфиденциальную информацию (можно вспомнить ситуацию с GitLab год-два назад).

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0
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Андрей Чуринов

Они же про клиентов только говорят

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2
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Lena *

А это не взаимосвязано? Если уходит клиент закрывается проект, то высвобождается сотрудник на нем работающий.
Возможно ошибаюсь, но такое количество сотрудников куда деть? Релокейт? Ремоут? Тоже сомнительно на фоне всех этих ограничений с переводом денег(читай зарплаты).
Блин, все думают о себе(ну как бы понятно, но... ) , но о своих людях, о реальных своих ребятах, приносящих основную прибыль, в конце-концов, компаниям...

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5
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Василий Петров

Мне кажется нет. Клиенты же за рубежом, а разработка аутсорс в России. Возможно каких-то Рос клиентов (заказчиков) подрезали, но мелких. Думаю, с сотрудниками ничего не будет. Т.к большинство заказчиков за рубежом

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0
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Lena *

Я об этом как раз. Если офис ЕРАМ уходит, то есть не будет его представительства в РФ, то он не резидент. Так ведь? То есть наши остаются работать тут и... Как они получают деньги от иностранного работодателя? Мож что упускаю из внимания, конечно🤔 Просто вторые сутки сыпятся новости, письма от клиентов, кандидатов с инфой что они в очень активном поиске... А ещё много личных историй🤦‍♀️

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0
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John Doe

Ключевой момент тут в том, что зарубежные компании (не EPAM сам по себе) отказываются работать с удаленными сотрудниками из РФ. Они не против русских сотрудников, но против того, что они работали из России. Так что либо релокация, либо замена команд.

Поэтому и Accenture уходит.

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0
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Lena *

Да, я понимаю, что не против русских в принципе. но риски на себя брать не будут. Это объяснимо. Но не с моральной точки зрения. Хотя, мораль у всех своя. Быть на стороне Украины-это тоже позиция, имеют право. Но быть хорошим за чужой счёт тоже такое себе. (ИМХО сугубо).

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0
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John Doe

А в чем мораль? Сейчас 141 страна мира считают аморальным поддерживать агрессию Россию каким либо способом. Даже во время WW2 антигитлеровская коалиция не была так обширна, как антипутинская.

p.s. Многим компаниям до сих пор вспоминают даже ограниченное сотрудничество с Германие, поэтому сейчас никто не хочет допустить такую же ошибку.

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6
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Valentin Budaev

А в чем мораль? Сейчас 141 страна мира считают аморальным поддерживать агрессию Россию каким либо способом.
Вы сильно преувеличиваете.

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2
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John Doe

Вы очень оптимистичны. И это только неделя прошла. Многие до сих пор не могут осознать, что в Европе идет война. А до разрушение городов только-только дошло.

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0
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Valentin Budaev

Так потом будет сильно лучше. Сейчас значительная часть проблем не изза санкций самих по себе, а изза неопределенности. Именно этим объясняется уход большинства компаний. Это не уход, а пауза - до прояснения обстоятельств, когда сформируется понимание новых принципов работы с контрагентами из России.
Ну и плюсом хайпануть на теме - сейчас это модно.

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2
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John Doe

вот там в соседней теме еще одна "неопределенность" - Магистральный оператор связи Cogent отключает оборудование партнеров из РФ.

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0
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Valentin Budaev

Пока не подтверждено, можете почитать оригинальную статью.

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0
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Lena *

В том, что бросают тех людей, конкретных, не каких-то гипотетических, которые были им полезны. Плюют на их потреьгости(семьи, ипотеки, проблемы), а за их счёт заботятся о других людях, которые попали тоже в фиговую ситуацию. А по какому праву проблемы одних решают за счёт других? Почему бы за свой свэчет не быть хорошим?
Пока они приносили прибыль, были хорошими. А сейчас-сюрприз! Оказывается, они русские.
Этот как сейчас в UK:"беженцев будут расселять в домах русских олигархов". То есть олигархи въехали в страну вбухав в её экономику тучу денег, для получения подданства, теперь на мороз их. Они не по данные больше. они русские. Деньги их взяли и пинком. Политика двойных стандартов.
Политика войны-зло, но надо быть последовательным.
Я знаю, что могут быть не права-не претендую, но я вижу ситуацию с этой стороны.

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1
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John Doe

что бросают тех людей
 Они не бросают. Они предлагают релоцироваться. Спасают, кого могут. Сотрудники сами должны решать.

Большинство компаний сейчас миллионы тратят что бы поддерживать сотрудников в той же Украине. Они не могут вывести мужчин-сотрудников, но вывозят их семьи. Не думаю о расходах.

Вы сейчас о чем? Россия это страна, которая начала войну в Европе. То что, Путин это решил называть "спецоперация", не меняет того факт, что это война.

Что значит имя? Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет.
А вы сейчас такие "а нас-то за что".

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2
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Lena *

Мне кажется, мы немного о разном.
Про войну я не говорю и не спорю.

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0
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John Doe

ну а что они могут сделать? Вот какие варианты?

Клиенты отказываются, т.к. в любом момент может появится чебурнет, да и в целом большие риски безопастности.

Денежные потери они и так уже несут, т.к. нужно тратить сотни миллионов долларов на помощь семьям пострадавшим в войне.

Что они еще могут сделать, кроме как предложить релокацию?

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0
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Мимопрохожий

кто-то припоминает Британии, Франции, Польше и (словакам?) раздел Чехословакии? :) Чет не видно дерзких условных Ванауту с такими резолюциями в ООН.

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1
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John Doe

? а там был военный захват с убийством и т.п..?

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Мимопрохожий

Фотку немецкой военной техники в Праге от 1938г сами найдете?
Насчет убийств не помню, если чехи не сопротивлялись оккупации нациками - это вызывает вопросы, сами понимаете, по самим чехам :)
Т.к. с армией у них вроде ОК было всё.

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0
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Сергей Житников

я хочу тебе напомнить, что после тех историй, были предприняты меры, что бы такое не происходило вновь, но кто-то если помнит, то только то что надо ему или вам.

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Мимопрохожий

какие меры и как они помогли Вьетнаму, Сербии, Сирии и куче стран в Л. и Ю. Америке?
Ирак и Ливию спишем на ошибки политические, там ООН "за" была.

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0
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John Doe

меня немного "переклинило" с 93 годом )
Но в целом, вам правильно написали - сейчас не 38 год, а похоже ситуации толкает всех на активные действия. Плюс еще тот факт, что это в европе.

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Мимопрохожий

Так там тоже было в Европе :)
Я просто к тому что вас иногда с пафосом заносит слегка, вот как сейчас про 141 страну :)
Но так-то по факту комент был верный, хоть я и на других позициях стою.

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0
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Василий Петров

Это ваши предположения или инфа из первых рук, что офисы epam закрывают вместе с сотрудниками?

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John Doe

Посмотрите что я написал выше, потом что написала Lena * (мы с ней не знакомы, но ее информация о чем-то говорит) и решите сами.

Вы же наверно должны понимать риски о классификации информации.

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Василий Петров

Поговорил со знакомым из Epam. Говорит, пока всё норм. В смысле не сокращают прям сейчас, ничего не закрывают.

По крайней мере у него такой инфы нет

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John Doe

скажем так, у меня информация из первых рук и не уровня регулярных сотрудников.

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–1
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Дмитрий Токарев

Насколько я знаю, EPAM в России обслуживает ру-клиентов, как и Luxoft. Как раз по той причине аффилированности, что выше писали. Соответственно логичным кажется, что часть уйдут на релокейт, часть вернутся на рынок. (вряд ли у EPAM такие большие проектные резервы, что они готовы сразу трудоустроить 3К сотрудников на новые проекты)

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0
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John Doe

Уходят полностью вместе с офисом в РФ. Сотрудникам предлагается релокация.

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0
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Андрей Чуринов

Ну видимо у них есть план)

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0
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Андрей Чуринов

.

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0
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Должный микроскоп

Если сотрудники в РФ как они им за платить будут если свифту кирдык

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1
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Blackrock

Свифту даже у сбера не кирдык расслабься

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3
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Пригожинский Тролль

Они им будут переводить зарплату на карты в банк, где у них открыт зарплатный проект. В чём сложность?

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0
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Дмитрий Зинов

Ключевых сотрудников перевезли

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0
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Andrey Horyakov

Это те кто хорошо танцует и поёт?

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3
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Дмитрий Зинов

Старшие должности, как слышал

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0
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Andrey Horyakov

А кто будет веселые клипы записывать?

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0
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unknown

может в Украину переедут, тут нацистов уже почти уничтожили

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1
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Gedevan

А с сотрудниками EPAM в России что будет? Так-то там, кажется, более 10 000
На фронт отправит.

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0
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Страстной Филипп

Парам пара пам — ЕПАМ.

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10
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Maksim M

тут самая главная новость в слове АМЕРИКАНСКИЙ...

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4
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Андрей Беняш

Тут самая главная новость это "уходит". ЕПАМ это не только деньги программистам, это компания которая привносила очень много экспертизы и новых практик.

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4
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Gedevan

Прям сама компания привносила? А какие практики например?

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0
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Андрей Беняш

Да, именно я про саму компанию и говорю. Например "Лабы" для начинающих специалистов, когда людей после теоретической подготовки в вузах обучали современным методикам работы. Или отраслевые конференции или доступ к обучающим материалам. ЕПАМ одна из наиболее совершенных компаний в плане процессов (так что, человек просто поработавший там, приобретал очень ценный опыт). Думаю люди в отрасли меня поймут о чем речь.

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1
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Dmitry Pushin

колониальная дешёвая рабочая сила

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0
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Michael Smith

у них штаб-квартира в США с самого основания в 1993

в РБ только разрабы сидят

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0
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Pavel Petel

Варгейминг тоже не Белорусский.

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0
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Дмитрий Токарев

Ждем новостей от Luxoft.

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4
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Denis Bystruev

Ждем новостей от Luxoft
А они разве уже несколько лет назад не переехали в Словакию по требованию Boeing и Deutsche Bank?

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0
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Дмитрий Токарев

Нет, они входят в группу DXC, Luxoft Russia - только малая часть айсберга, обслуживающая ру-клиентов.

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2
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Йонас Урбонас

и Wialon

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0
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Андрей Чуринов

Ну видимо они хотят снизить репутационный удар по себе, т.к. они из Беларуси , а Беларусь тоже нынче по санкциями

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3
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Nadezhda Naumova

По-моему, самый большой репутационный удар сейчас испытывает как раз США и Европа. Такого мракобесия мир ещё не видывал. Будь я компанией, я бы призадумалась, стоит ли вообще быть резидентом стран, где люди ведут себя, как сумасшедшие.

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–2
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Alisa Vass

Ааа.. Так это не рашка сошла с ума, окей

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0
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Nadezhda Naumova

Нет, не Рашка. Действия нашего правительства - холодный рассчет. Расчёт - это не сумасшетствие, а план, основанный на разуме. Но, мне кажется, даже они, когда планировалт операцию, не ожидали такого мракобесия, и что народ на западе настолько слабоватый умом и с неуравновешенной психикой. По крайней меря, лично я была лУчшего мнения об американцах и европейцах.

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1
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Alisa Vass

Я знала, что вы ебанутые, но не настолько

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1
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Пригожинский Тролль

Ути бозе мой! Из окопа нам пишешь?

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0
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Alisa Vass

Предлагаю пройти за русским кораблем )

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0
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Пригожинский Тролль

За СайгакДачным? Или за Мриеей?)))

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0
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M D

Так может озвучите этот гениальный план? Здесь многие хотели бы его услышать.
Или он как и все "аналоговнет" - план есть, но мы вам его не покажем?

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0
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Robber

Такие комменты сразу выдают хохла. Как вами тут засрано....

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0
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Alisa Vass

Мимо. Зато тебя выдают, фашист

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–1
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Robber

Что угодно говори, я тебя фашиста за километр вижу.

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–1
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Иван Лавренко

+1 ... Запасаемся попкорном и смотрим как тонет корабль экономики....

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3
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Ivan Bormotov

Поп-корм не наше слово, силосом тогда уж.

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3
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Православный ихтиандр

Минус галера)

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1
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Хлоргексидин

Да это целый лайнер

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5
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Alexander Georgievskiy

Это Luxoft лайнер, а EPAM это флотилия.

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1
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qwerty

В РФ ещё много Титаников.

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0
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Ivan Bormotov

В Android оповещении приложения VC.RU EPAM стал Американским

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1
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Йонас Урбонас

За котанов +, хоть что-то хорошее в ленте!

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7
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Nadezhda Naumova

Киски... 🙂

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0
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Vangelis

огромный выброс айтишников на рынок труда?
разбирай джавистов по 100к

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2
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Пригожинский Тролль

Обычное позерство. Кто будет отказываться от огромного рынка из-за каких-то cраных хохлов?

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–1
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Vangelis

Кому нужно разом столько узких спецов? Щас будет 10 человек на 1 место

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2
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Пригожинский Тролль

Вряд ли. Даже внутри страны заказов немеренно. Плюс, вангую, через полгода, как российская армия перевешает поганых нацистов, все эти галеры и зарубежные фирмы вернуться как ни в чем не бывало.

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0
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Vangelis

Они не вернутся. Это огромный риск. Никто теперь не придет. Я бы не пришел. Есть куча других стран,

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2
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Пригожинский Тролль

Не говори гоп. Дефицит разрабов был, есть и будет. Плюс ресурсный голод. Плюс чубатых с рынка убрали. Приползут как миленькие.

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0
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Dmitriy Lukin

Ну при рубле по 110 за доллар прибегут как миленькие)) снг прогеры это не индусы, нахаляву получить норм спецов ни одна фирма не откажется)

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1
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Денис Кузьмичев

Там до ситуации было 300 человек на одно место)

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0
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Vangelis

В айти 300 чел на место?
Хз. Мы найти не могли

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0
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Денис Кузьмичев

Два месяца ищу работу тестировщиком. Может быть на мидл/сеньора меньше ажиотаж, но вот на джунов...

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0
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Пригожинский Тролль

Так ты и подавайся сразу на мидла! Трудно самому что ли догадаться?!

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0
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Денис Кузьмичев

Требования выше, не соответствую.

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0
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Пригожинский Тролль

А соответствовать Путин мешает, да?

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0
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Денис Кузьмичев

Соответствовать мешает отсутствие возможности устроится на Джун позицию и получить нужный опыт для мидла. Очевидно, не?

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0
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Пригожинский Тролль

Денис, вот только без обид. Ты что дурак? Или у тебя сложности с абстрактно-логическим мышлением? Я тебе объясняю алгоритм: на требования, не обращаешь внимания, и подаешься сразу на мидл позицию. Идешь на собес. Запоминаешь, а лучше записываешь вопросы, с кот. были сложности. Потом, дома, разбираешь их. И снова идешь на собес. И так далее, пока не пришлют офер!

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2
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Алексей Овечкин

Летс ми спик фром май харт, ин инглиш.
Уи ар эн американ компани.

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3
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Сергей Кузнецов

Любой кто зарегится в штатах будет американской компанией. Удивительно, но факт.

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2
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п ир

Любой кто платит налоги и ведёт отчётность в США… а так же ещё почти 20 пунктов по условиям законодательства США выполняет.

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0
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Сергей Кузнецов

Да, это обычно следствие регистрации.

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0
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Мимопрохожий

Мятеж и шантаж операционного персонала победил?
Вот такие письма были дня три назад как говорят.

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2
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Nadezhda Naumova

Понятно. ЕПАМ вывозит сотрудников не чтобы спасти, а чтобы они ненароком не стали сетевыми тролями и распространииелями фейков вместо того, чтобы дюработу работать 😂😂😂
Письмо было отпраленл 28.02. С угрозой на следующий день начать самостоятельные действия. Ну так и как?? Начали или нет??? А то у нас в России этого что-то не очень заметно. Ну по крайней мере не настолько, как если бы весь украинский ЕПАМ троллить начал. И кстати им надо бы знать, что теперь у нас за это уголовная ответственность - могут присесть на 15 лет в российскую тюрьму. Так что пусть чешут репу прежде, чем кипишить.

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2
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Пригожинский Тролль

Да какие действия Надежда?! Я вас умоляю)). Прокукарекали, а там хоть и не рассветай.

Ответить
1
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Nadezhda Naumova

Вот ведь и да-то

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1
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Мимопрохожий

не понял :( тяжко в пятницу вечером мыслить мне.
Таки мятеж скраммастеров не прошел в ЕРАМ? вот и ладушки.
Я ж не против всяких там вывозов в тепле края и прочего - это хозяин-барин. Я удивлен наглостью персонала, который прет как танк против работодателя шантажируя свои доступом к клиентским сервисам. Таких в черные списки надо вносить безотносительно самых благородных мотивов которыми они руководствовались.

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1
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Nadezhda Naumova

Да, согласна
Сейчас все, кому не лень, стремятся иметь активную гражданскую позицию. Вот и они тоже. Занесло ребят. И их наверняка уже занесли - в чёрный список, как Вы и говорите.

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0
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Сергей Я

Офигеваю (в хорошем смысле), сколько гнилых контор и людей (собственников, руководителей, менеджеров и прочих) вскрылось за последние дни.

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1
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Мимопрохожий

Если речь про шантажистов, то согласный.
Мне тут рассказывали что дешевые СММщики и эникей админы из Украины сейчас трэшат дайбоже против своих нанимателей из РФ: сливы данных, рассылки по клиентской базе про войну и все такое :) не все, но есть, есть упыри.

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2
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Сергей Я

Да не ссыте, завтра батька им пиздюлей вставит, вернутся как миленькие ещё скидку дадут.

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1
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John Doe

У них корни белорусские, но весь менеджмент и основатели давно в США. Да и доля сотрудников там минимальная и они так уже неделю как всех вывозят из BY/RU/UA.

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2
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Сергей Я

Блин, повезло сотрудникам. В США вывозят же? Или Европу?

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1
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John Doe

Сначала в "безопасную" страну, а потом куда можно сделать визы в зависимости от уровня. Очень многих сейчас в Канаду везут, но там требование визы что бы от мидла и выше были.

Но там похоже ожидаются кое-какие послабление от многих стран для таких ресурсов (включая США), так что список упрощенных виз может увеличится.

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3
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Сергей Я

Эх, завидно. Пойду на айтишника короче учиться, лет через 5 может тоже кто заберёт меня🤠

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0
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Мимопрохожий

как раз пора будет делить Польшу :)

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1
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Денис Кузьмичев

До "спецоперации" невозможно было пробиться без опыта, теперь вообще крах

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Alexey Prilovsky

какой он нахуй батька

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Пригожинский Тролль

Одной вшивой галерой меньше! Заказов для российских компаний больше!

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–7
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п ир

Забаньте уже этого идиота

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2
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Пригожинский Тролль

Демократию в России вам не забанить, поганые нацисты!

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1
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Cat Hello

Чёт совсем все печальнее и печальнее

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2
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John Doe

не, из многих "галер" одна из самых адекватных, с хорошими бенефитами, зарплатами, поддержкой и т.п..

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3
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Илья Волочков

Наоборот, всех, кого я знаю, мечтают работать в EPAM. Ну и те, кто ушёл в EPAM, там и остаются.

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Петррр Иваныч

С каких щей изначально компания из Беларуси стала американской…

Компания EPAM была основана в 1993 году двумя одноклассниками Аркадием Добкиным и Леонидом Лознером[5]. Название компании происходило от «Effective Programming for America». Первые офисы были открыты в США и Белоруссии.
For ДЛЯ Америки ))

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1
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Павел Морозов

Ребрендинг

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Michael Smith

компания из Беларуси
 штаб-квартира в США

из вики
EPAM Systems — американская ИТ-компания, основанная в 1993 году. Производитель заказного программного обеспечения, специалист по консалтингу, резидент Белорусского парка высоких технологий[3]. Штаб-квартира компании расположена в Ньютауне, штат Пенсильвания, а её отделения представлены более чем в 40 странах мира[4].

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Speed Racer

Посмотрим как приползёт обратно

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–6
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Pavel Petel

Это аутсорс. Такое умрет первым.

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2
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Cat Hello

Конечно. Чтоб клиента не потерять. На пока лучше оборвать все концы и связи.

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0
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Аскар

Так это не правда, я сам тут работаю

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Vangelis

правда. только я не понял, выгонят всех вообще, или только тех, кто работает на русских проектах, а офис продолжит работать дальше

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Βасилий Γерасимов

Пресс-релиз на сайте глянь

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Ilya Miller

я не удивлюсь если данный мув не вернет состояния акций

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Tester

фейк https://investors.epam.com/news-releases/news-release-details/epam-provides-update-ukraine

EPAM Provides Update on Ukraine | EPAM Systems
The Investor Relations website contains information about EPAM Systems's business for…
investors.epam.com
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Jack Art

Ты читать не умеешь? По твоей же ссылке написано:

EPAM will discontinue its services to customers located in Russia. EPAM is committed to providing transition support for customers in this market. EPAM does not do work for the government in Russia and is and will continue to be in full compliance with all sanctions. The Company is also actively evaluating its other operations in the region.

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Alex Maltsev

"...разработчик программ EPAM" – ух как загнули. Он – IT body shop.

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Gedevan

Ааа, сука, нож в спину, больно то как.

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Василий Петров

Пусть уебывают)

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Пригожинский Тролль

Ди-джей! Дорожную!)))

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Robber

Злорадство выдает с потрохами свидомых. Не может человек радоваться за ущерб своей страны. Если модераторы VC не в состоянии навести здесь порядок, этим займётся прокуратура РФ.

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