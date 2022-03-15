JetBrains приостановил продажи в России: где писать код

Бесплатные IDE и текстовые редакторы — от Visual Studio Code до «хардкорного» Vim.

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11 марта JetBrains объявил, что приостановит продажи в России и Белоруссии, а также прекратит все исследования и разработки в России. Компания создаёт инструменты для разработки на языках Java, Kotlin, C#, F#, C++, Ruby, Python, PHP и JavaScript.

JetBrains пояснил, если срок действия подписки пользователя истекает, то она бесплатно продлит её до 1 октября 2022 года. Новые подписки оформить нельзя. Но есть и другие IDE и текстовые редакторы, которые можно использовать для работы с кодом.

Платформы: Windows, Linux, macOS, веб-версия.

Поддерживаемые языки: C, C#, C++, CSS, Go, Groovy, HTML, Java, JavaScript, JSON, Lua, .NET Core, Objective‑C, PHP, Perl, Python, Ruby, Rust, Shell script, TypeScript и другие.

Возможности: автоматически дополняет текст программ с использованием технологии Microsoft IntelliSense, подсвечивает синтаксис для большинства популярных языков, позволяет устанавливать расширения, помогает сделать рефакторинг кода и загружать его в Git-репозитории, поддерживает совместную работу над проектами в режиме реального времени и отладку.

Платформы: Windows, macOS, Linux.

Поддерживаемые языки: C, C++, C#, CSS, Go, HTML, JavaScript, Java, JSON, Objective‑C, PHP, Perl, Python, Ruby, Shell script, Scala, SQL, XML, YAML и другие.

Возможности: использует плагины, обеспечивает полную интеграцию с GitHub, автоматически дополняет текст программ, разрешает совместно редактировать код в режиме реального времени, имеет встроенный менеджер пакетов и другое.

Платформы: Windows, Linux, macOS.

Поддерживаемые языки: C, C++, Java, Perl, PHP, Python, Ruby и другие.

Возможности: интегрируется с JUnit, есть возможность удалённой отладки при использовании JVM, интегрируется с Git, поставляется с Java и инструментом для создания плагинов, автоматически дополняет текст программ.

Платформы: Windows, Linux, macOS.

Поддерживаемые языки: C, C++, Java, Perl, PHP, Python, Ruby и другие.

Возможности: поддерживает автодополнение, множественную правку и мгновенное редактирование нескольких строк, а также написанные на Python плагины. Интегрируется с Git через Sublime Merge. Позволяет настраивать меню, фрагменты, макросы и привязку клавиш.

Платформы: Windows, Linux, macOS.

Поддерживаемые языки: Python, PHP, Perl, Golang, Ruby и другие.

Возможности: подсвечивает синтаксис, автоматически заполняет код и делает рефакторинг. Выполняет отладку, поддерживает Git, Mercurial, Subversion, CVS, Perforce и Bazaar, а также поддерживает плагины и популярные системы контроля версий.

Платформы: Windows, Linux, macOS.

Поддерживаемые языки: С, С++, Shell Script, Bash Script, Java и другие.

Возможности: разрешает устанавливать плагины, подсвечивает синтаксис, проверяет орфографию и автоматически заполняет код.

Платформы: Windows, Linux, macOS.

Поддерживаемые языки: C ++, Clojure, Perl, Python, Go, Java, Lisp, Lua, Ruby и другие.

Возможности: современная версия Vim со вшитыми плагинами, который выполняет те же функции. В этом редакторе есть механизм автоматического объединения истории и встроенный эмулятор терминала.

Платформы: Windows, Linux, macOS.

Поддерживаемые языки: С, C++, JavaScript и QML.

Возможности: подсвечивает синтаксис, автоматически заполняет код, поддерживает рефакторинг. Есть визуальный отладчик.

Платформы: Windows, Linux, macOS.

Поддерживаемые языки: Java, PHP, C, C++ и другие.

Возможности: есть визуальный отладчик, подсвечивает синтаксис, проверяет орфографию, автоматически заполняет код и выполняет его рефакторинг. Интегрируется с Git, Maven и другими платформами. Поддерживает CLang/LLVM, Cygwin, GNU и MinGW.

Платформы: Windows, Linux, macOS.

Поддерживаемые языки: C, C++, Java, Perl, Lisp, Objective‑C и другие.