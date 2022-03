JetBrains приостановил продажи в России: где писать код

11 марта JetBrains объявил , что приостановит продажи в России и Белоруссии, а также прекратит все исследования и разработки в России. Компания создаёт инструменты для разработки на языках Java, Kotlin, C#, F#, C++, Ruby, Python, PHP и JavaScript.

Поддерживаемые языки: C, C#, C++, CSS, Go, Groovy, HTML, Java, JavaScript, JSON, Lua, .NET Core, Objective‑C, PHP, Perl, Python, Ruby, Rust, Shell script, TypeScript и другие.