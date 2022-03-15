Разработка
Рая Хачатрян

JetBrains приостановил продажи в России: где писать код Статьи редакции

Бесплатные IDE и текстовые редакторы — от Visual Studio Code до «хардкорного» Vim.

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11 марта JetBrains объявил, что приостановит продажи в России и Белоруссии, а также прекратит все исследования и разработки в России. Компания создаёт инструменты для разработки на языках Java, Kotlin, C#, F#, C++, Ruby, Python, PHP и JavaScript.

JetBrains пояснил, если срок действия подписки пользователя истекает, то она бесплатно продлит её до 1 октября 2022 года. Новые подписки оформить нельзя. Но есть и другие IDE и текстовые редакторы, которые можно использовать для работы с кодом.

Visual Studio Code

Платформы: Windows, Linux, macOS, веб-версия.

Поддерживаемые языки: C, C#, C++, CSS, Go, Groovy, HTML, Java, JavaScript, JSON, Lua, .NET Core, Objective‑C, PHP, Perl, Python, Ruby, Rust, Shell script, TypeScript и другие.

Возможности: автоматически дополняет текст программ с использованием технологии Microsoft IntelliSense, подсвечивает синтаксис для большинства популярных языков, позволяет устанавливать расширения, помогает сделать рефакторинг кода и загружать его в Git-репозитории, поддерживает совместную работу над проектами в режиме реального времени и отладку.

Atom

Платформы: Windows, macOS, Linux.

Поддерживаемые языки: C, C++, C#, CSS, Go, HTML, JavaScript, Java, JSON, Objective‑C, PHP, Perl, Python, Ruby, Shell script, Scala, SQL, XML, YAML и другие.

Возможности: использует плагины, обеспечивает полную интеграцию с GitHub, автоматически дополняет текст программ, разрешает совместно редактировать код в режиме реального времени, имеет встроенный менеджер пакетов и другое.

Eclipse

Источник: Software advice

Платформы: Windows, Linux, macOS.

Поддерживаемые языки: C, C++, Java, Perl, PHP, Python, Ruby и другие.

Возможности: интегрируется с JUnit, есть возможность удалённой отладки при использовании JVM, интегрируется с Git, поставляется с Java и инструментом для создания плагинов, автоматически дополняет текст программ.

Sublime Text

Платформы: Windows, Linux, macOS.

Поддерживаемые языки: C, C++, Java, Perl, PHP, Python, Ruby и другие.

Возможности: поддерживает автодополнение, множественную правку и мгновенное редактирование нескольких строк, а также написанные на Python плагины. Интегрируется с Git через Sublime Merge. Позволяет настраивать меню, фрагменты, макросы и привязку клавиш.

Komodo

Источник: ActiveState

Платформы: Windows, Linux, macOS.

Поддерживаемые языки: Python, PHP, Perl, Golang, Ruby и другие.

Возможности: подсвечивает синтаксис, автоматически заполняет код и делает рефакторинг. Выполняет отладку, поддерживает Git, Mercurial, Subversion, CVS, Perforce и Bazaar, а также поддерживает плагины и популярные системы контроля версий.

Vim

Источник: Level Up Coding

Платформы: Windows, Linux, macOS.

Поддерживаемые языки: С, С++, Shell Script, Bash Script, Java и другие.

Возможности: разрешает устанавливать плагины, подсвечивает синтаксис, проверяет орфографию и автоматически заполняет код.

NeoVim

Источник: alpha2phi

Платформы: Windows, Linux, macOS.

Поддерживаемые языки: C ++, Clojure, Perl, Python, Go, Java, Lisp, Lua, Ruby и другие.

Возможности: современная версия Vim со вшитыми плагинами, который выполняет те же функции. В этом редакторе есть механизм автоматического объединения истории и встроенный эмулятор терминала.

QtCreator

Источник: mbed

Платформы: Windows, Linux, macOS.

Поддерживаемые языки: С, C++, JavaScript и QML.

Возможности: подсвечивает синтаксис, автоматически заполняет код, поддерживает рефакторинг. Есть визуальный отладчик.

NetBeans

Платформы: Windows, Linux, macOS.

Поддерживаемые языки: Java, PHP, C, C++ и другие.

Возможности: есть визуальный отладчик, подсвечивает синтаксис, проверяет орфографию, автоматически заполняет код и выполняет его рефакторинг. Интегрируется с Git, Maven и другими платформами. Поддерживает CLang/LLVM, Cygwin, GNU и MinGW.

Emacs

Платформы: Windows, Linux, macOS.

Поддерживаемые языки: C, C++, Java, Perl, Lisp, Objective‑C и другие.

Возможности: выделяет цветом синтаксически различные элементы, автоматически завершает код, устанавливает расширения под разные задачи.

#vscode #ide

10
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45 комментариев
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Действующий паркур

Рано паниковать пока. Все действующие подписки на IDE JetBrains будут автоматически продлены до 1 октября 2022 года, а к этому времени думаю они решат, как принимать платежи из РФ.

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17
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Рая Хачатрян

Спасибо большое, Василий. Пока всё собирала и пыталась понять как работают эти штуки, мои данные устарели. Сейчас всё поправлю

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4
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Котик Котиков

Там же их руководитель идейный, вроде как. Дело не совсем в платежах

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2
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Cyrill Abramov

Думаю не зря они еще в 2000 году срулили из России. Но в питере был самый большой офис разработки

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2
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Radna

Там дело совсем не в проблеме платежей, где то читал обращение одного из руководителей с антивоенной риторикой.

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0
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Александр Помидоров

Они не из-за платежей ушли, а из-за сообщений ботов в группе фб. Боты вставлял одни и те же сообщения с требованием прекратить деятельность на территории РФ.
Компания JetBrains поступает очень лицемерно. Почти все сотрудники, которые уехали в Чехию, также жили в России и также несут ответственность за ту ситуацию, которая сейчас происходит. При этом в их заявлении они перекладывают ответственность и делают хуже таким же людям, какими когда-то были они, разработчики из питера.

https://blog.jetbrains.com/blog/2022/03/11/jetbrains-statement-on-ukraine/

JetBrains’ Statement on Ukraine
We have already made our position very clear in regard to the invasion of Ukraine. We condemn the…
blog.jetbrains.com
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0
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Александр Помидоров

Компания для всех российских разработчиков превратилась из почитаемой всеми, в нечто, предавшее свои собственные истоки. Никакого уважения больше нет, испарилось.

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0
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designer fake

Истоки компании были в войне?

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0
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Mikhail Derevyashkin

Где писать код?

В Армении, в Грузии, в Турции…
Вообще много вариантов разных

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16
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Дмитрий П

Sublime Text

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3
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Pavel Petel

Это блокнот.

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–1
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Дмитрий П

Блокнот, в котором полностью написана WireCRM https://wirecrm.com

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3
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Oleg Milyaev

В голове у тебя блокнот. Саблайм как был лучшим и быстрейшим редактором после заката Текстмэйта, так и остаётся

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2
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Pavel Petel

Вот именно что платный блокнот, а не полноценный рабочий инструмент.

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1
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Oleg Milyaev

Если тебе не хватает саблайма для решения твоих задач в то время, когда другим хватает, то выходит, что проблема в тебе, а не в саблайме.

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0
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Pavel Petel

Для веба Sublime однозначно хуже, Sublime однозначно хуже и бесплатного VScode. Тут пишут про альтернативу продуктам JetBrains, а не про те в которых ты решаешь СВОИ задачи.

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2
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Oleg Milyaev

Хуже чем конкретно? Хотелось бы услышать по пунктам.

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1
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Pavel Petel

Открой там список рефакторингов хотя бы для того же тайпскрипта и потом сравни как там бедно это реализовано в саблайм через лсп. Потом поищи нормальный графический гит клиент, а потом узнай что он отдельный и платный. Потом попробуй там поработать через саблайм с СУБД. Поищи там встроенный дебаггер. Потом подстветка синтаксиса конечно же бедная. Автодополнение не настолько умное, ну там же лсп, а ты чего ожидал? Поищи там локальную историю изменения файлов проекта. Куча плагинов не обязательно хорошего качества или заброшены, под отдельные языки даже нормальной поддержки лсп нет, потому что появился вскод и пипл убежал туда и плагины активно пишет под него. Саблайм это блокнот на максималках и только. Работать например в нем в вебе можно, но зачем, если есть вскод.

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0
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Oleg Milyaev

Тайпскрипт прекрасно поддерживается в саблайме плагином от самих MS: https://github.com/Microsoft/TypeScript-Sublime-Plugin

Интеграция с гитом встроена в саблайм давным давно: https://git-scm.com/book/en/v2/Appendix-A:-Git-in-Other-Environments-Git-in-Sublime-Text

SQL? Пожалуйста: https://packagecontrol.io/packages/SQLTools

Дебаггер? https://github.com/daveleroy/sublime_debugger

И так далее.

Скорость и минимализм саблайма решают, потому что программируешь ты мозгом, и задача редактора ему не мешать.

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0
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Mik Petrov

Apple уже сказали, что можно с Мир оплачивать, думаю и эти что нибудь придумают

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3
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Oleg Solovev

у меня не получилось карту мир привязать, пару минут назад попробывал.

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0
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Mik Petrov

❗️Apple включила банковские карты с платежной системой "Мир" в качестве возможного способа оплаты в учетной записи Apple ID. Пока только в телеге Соловьёва новость

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0
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user_90123129312

А кроме ссылки на Тасс, есть ли нормальное подтверждение?

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0
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Александр Стаф

Да, https://support.apple.com/ru-ru/HT202631

Возможные способы оплаты в учетной записи Apple ID
Для покупки приложений в App Store, использования подписок Apple, таких как iCloud+ и Apple Music…
support.apple.com
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1
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kemko desu

Эта информация была там и в 2021 году: https://web.archive.org/web/20211107162956/https://support.apple.com/ru-ru/HT202631

однако, мир явно отвалился вместе с остальными картами.

Возможные способы оплаты в учетной записи Apple ID
В этой статье описывается, какие способы оплаты можно использовать для приобретения музыки…
web.archive.org
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0
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user_90123129312

Думаю, это недоразумение, исправят.

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0
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Oleg Milyaev

https://tass.ru/ekonomika/14077205

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0
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Трудящийся якорь

CudaText?

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3
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Oleg Pasko

Даешь Volkov commander! :)
Кто еще помнит это отечественное творение?

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2
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Oleg Milyaev

Я помню, шедевр был. Автор украинец, кстати.

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0
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Nikita Sergienko

Не вижу тут ничего плохого. Толковый разработчик может писать код где угодно. Да, возможно не будет любимых тулзов к которым все привыкли. В крайнем случае, ничего не мешает написать свои плагины, под любой из доступных текстовых редакторов

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2
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Pavel Voronin

JetBrains приостановил продажи в России: где писать код
По-видимому, не в России.

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1
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Александр Александрович

notepad++

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1
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Тихон Устинов

У тоже Jetbrains есть community версии которые бесплатные и пользоваться ими можно будет

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1
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Game Topia

Не для всех языков. Компания запрещает в коммунити эдишн реализовывать поддержку браузерных технологий чтобы с ужбшторм не конкурировали.

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0
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Alex Weiss

К слову, суды теперь не защищают интеллектуальную собственность компаний, которые решили слиться из России ;)

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1
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Pavel Petel

WebStorm кладет на лопатки унылый Vscode.

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1
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Котик Котиков

Создатели шторма положили на тебя за идею, а ты и рад )

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0
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Ирина Тимошенко

Грусть тоска 😔

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0
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Александр Ушаков

Qt тоже из России не установить

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0
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Варвара Седельникова

А где теперь можно прогить, у кого-то есть альтернативы, подскажите пожалуйста

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0
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Oleg Milyaev

Апворк вроде никуда не делся

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0
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alpden

ну вот сейчас бы IDE с редакторами сравнивать, пусть и на стероидах.

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Anderson Silva

Я перешёл на VIM, всем советую, куча плагинов и не тормозит как продукты от JetBrains на Java...

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0
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designer fake

не в России

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