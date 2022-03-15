JetBrains приостановил продажи в России: где писать код Статьи редакции
Бесплатные IDE и текстовые редакторы — от Visual Studio Code до «хардкорного» Vim.
11 марта JetBrains объявил, что приостановит продажи в России и Белоруссии, а также прекратит все исследования и разработки в России. Компания создаёт инструменты для разработки на языках Java, Kotlin, C#, F#, C++, Ruby, Python, PHP и JavaScript.
JetBrains пояснил, если срок действия подписки пользователя истекает, то она бесплатно продлит её до 1 октября 2022 года. Новые подписки оформить нельзя. Но есть и другие IDE и текстовые редакторы, которые можно использовать для работы с кодом.
Платформы: Windows, Linux, macOS, веб-версия.
Поддерживаемые языки: C, C#, C++, CSS, Go, Groovy, HTML, Java, JavaScript, JSON, Lua, .NET Core, Objective‑C, PHP, Perl, Python, Ruby, Rust, Shell script, TypeScript и другие.
Возможности: автоматически дополняет текст программ с использованием технологии Microsoft IntelliSense, подсвечивает синтаксис для большинства популярных языков, позволяет устанавливать расширения, помогает сделать рефакторинг кода и загружать его в Git-репозитории, поддерживает совместную работу над проектами в режиме реального времени и отладку.
Платформы: Windows, macOS, Linux.
Поддерживаемые языки: C, C++, C#, CSS, Go, HTML, JavaScript, Java, JSON, Objective‑C, PHP, Perl, Python, Ruby, Shell script, Scala, SQL, XML, YAML и другие.
Возможности: использует плагины, обеспечивает полную интеграцию с GitHub, автоматически дополняет текст программ, разрешает совместно редактировать код в режиме реального времени, имеет встроенный менеджер пакетов и другое.
Платформы: Windows, Linux, macOS.
Поддерживаемые языки: C, C++, Java, Perl, PHP, Python, Ruby и другие.
Возможности: интегрируется с JUnit, есть возможность удалённой отладки при использовании JVM, интегрируется с Git, поставляется с Java и инструментом для создания плагинов, автоматически дополняет текст программ.
Платформы: Windows, Linux, macOS.
Поддерживаемые языки: C, C++, Java, Perl, PHP, Python, Ruby и другие.
Возможности: поддерживает автодополнение, множественную правку и мгновенное редактирование нескольких строк, а также написанные на Python плагины. Интегрируется с Git через Sublime Merge. Позволяет настраивать меню, фрагменты, макросы и привязку клавиш.
Платформы: Windows, Linux, macOS.
Поддерживаемые языки: Python, PHP, Perl, Golang, Ruby и другие.
Возможности: подсвечивает синтаксис, автоматически заполняет код и делает рефакторинг. Выполняет отладку, поддерживает Git, Mercurial, Subversion, CVS, Perforce и Bazaar, а также поддерживает плагины и популярные системы контроля версий.
Платформы: Windows, Linux, macOS.
Поддерживаемые языки: С, С++, Shell Script, Bash Script, Java и другие.
Возможности: разрешает устанавливать плагины, подсвечивает синтаксис, проверяет орфографию и автоматически заполняет код.
Платформы: Windows, Linux, macOS.
Поддерживаемые языки: C ++, Clojure, Perl, Python, Go, Java, Lisp, Lua, Ruby и другие.
Возможности: современная версия Vim со вшитыми плагинами, который выполняет те же функции. В этом редакторе есть механизм автоматического объединения истории и встроенный эмулятор терминала.
Платформы: Windows, Linux, macOS.
Поддерживаемые языки: С, C++, JavaScript и QML.
Возможности: подсвечивает синтаксис, автоматически заполняет код, поддерживает рефакторинг. Есть визуальный отладчик.
Платформы: Windows, Linux, macOS.
Поддерживаемые языки: Java, PHP, C, C++ и другие.
Возможности: есть визуальный отладчик, подсвечивает синтаксис, проверяет орфографию, автоматически заполняет код и выполняет его рефакторинг. Интегрируется с Git, Maven и другими платформами. Поддерживает CLang/LLVM, Cygwin, GNU и MinGW.
Платформы: Windows, Linux, macOS.
Поддерживаемые языки: C, C++, Java, Perl, Lisp, Objective‑C и другие.
Возможности: выделяет цветом синтаксически различные элементы, автоматически завершает код, устанавливает расширения под разные задачи.
Вслед за «Яндексом» и Ozon.
Регуляторы ограничивают доступ к информации внутри страны. Кажется, шутки про суверенный интернет — не такие уже и шутки. В таком случае многие российские веб-сайты перестанут работать, а бизнес понесет убытки.
Официально компания не сообщала об ограничении работы в России.
Я категорически не приемлю занятие спекуляцией на общей ситуации. Нам приходится повышать цены на продукцию, потому что многие расходные материалы везут к нам из заграницы и они привязаны к курсу доллара. Сегодня принял решение поднять цену на конторки на 500 рублей.
В трамваях модели «Львенок» в Красноярске была установлена система «Говорящий город», повышающая доступность транспортной инфраструктуры для всех маломобильных групп населения, в том числе для тотально незрячих и слабовидящих.
Для владельцев кошек, собак и других питомцев подготовка к поездке превращается в сложный квест: сбор документов, вакцинации, чипирование и поиск жилья, в которое пустят с животным. А ещё ведь надо подумать о возвращении назад...
Представьте, что вы только недавно начали работать data аналитиком в крупной компании. Испытательный срок закончился и сегодня утром на планёрке руководитель отдела поручил вам первую настоящую задачу. Необходимо проанализировать данные, которые поступили из головного офиса. Так как это ваша первая задача, руководитель хочет, чтобы вы…
Помощник работает в паре с определителем номера и доступен бесплатно для всех подписчиков «Яндекс Плюса».
Рано паниковать пока. Все действующие подписки на IDE JetBrains будут автоматически продлены до 1 октября 2022 года, а к этому времени думаю они решат, как принимать платежи из РФ.
Спасибо большое, Василий. Пока всё собирала и пыталась понять как работают эти штуки, мои данные устарели. Сейчас всё поправлю
Там же их руководитель идейный, вроде как. Дело не совсем в платежах
Думаю не зря они еще в 2000 году срулили из России. Но в питере был самый большой офис разработки
Там дело совсем не в проблеме платежей, где то читал обращение одного из руководителей с антивоенной риторикой.
Они не из-за платежей ушли, а из-за сообщений ботов в группе фб. Боты вставлял одни и те же сообщения с требованием прекратить деятельность на территории РФ.
Компания JetBrains поступает очень лицемерно. Почти все сотрудники, которые уехали в Чехию, также жили в России и также несут ответственность за ту ситуацию, которая сейчас происходит. При этом в их заявлении они перекладывают ответственность и делают хуже таким же людям, какими когда-то были они, разработчики из питера.
https://blog.jetbrains.com/blog/2022/03/11/jetbrains-statement-on-ukraine/
Компания для всех российских разработчиков превратилась из почитаемой всеми, в нечто, предавшее свои собственные истоки. Никакого уважения больше нет, испарилось.
Истоки компании были в войне?
Где писать код?
В Армении, в Грузии, в Турции…
Вообще много вариантов разных
Sublime Text
Это блокнот.
Блокнот, в котором полностью написана WireCRM https://wirecrm.com
В голове у тебя блокнот. Саблайм как был лучшим и быстрейшим редактором после заката Текстмэйта, так и остаётся
Вот именно что платный блокнот, а не полноценный рабочий инструмент.
Если тебе не хватает саблайма для решения твоих задач в то время, когда другим хватает, то выходит, что проблема в тебе, а не в саблайме.
Для веба Sublime однозначно хуже, Sublime однозначно хуже и бесплатного VScode. Тут пишут про альтернативу продуктам JetBrains, а не про те в которых ты решаешь СВОИ задачи.
Хуже чем конкретно? Хотелось бы услышать по пунктам.
Открой там список рефакторингов хотя бы для того же тайпскрипта и потом сравни как там бедно это реализовано в саблайм через лсп. Потом поищи нормальный графический гит клиент, а потом узнай что он отдельный и платный. Потом попробуй там поработать через саблайм с СУБД. Поищи там встроенный дебаггер. Потом подстветка синтаксиса конечно же бедная. Автодополнение не настолько умное, ну там же лсп, а ты чего ожидал? Поищи там локальную историю изменения файлов проекта. Куча плагинов не обязательно хорошего качества или заброшены, под отдельные языки даже нормальной поддержки лсп нет, потому что появился вскод и пипл убежал туда и плагины активно пишет под него. Саблайм это блокнот на максималках и только. Работать например в нем в вебе можно, но зачем, если есть вскод.
Тайпскрипт прекрасно поддерживается в саблайме плагином от самих MS: https://github.com/Microsoft/TypeScript-Sublime-Plugin
Интеграция с гитом встроена в саблайм давным давно: https://git-scm.com/book/en/v2/Appendix-A:-Git-in-Other-Environments-Git-in-Sublime-Text
SQL? Пожалуйста: https://packagecontrol.io/packages/SQLTools
Дебаггер? https://github.com/daveleroy/sublime_debugger
И так далее.
Скорость и минимализм саблайма решают, потому что программируешь ты мозгом, и задача редактора ему не мешать.
Apple уже сказали, что можно с Мир оплачивать, думаю и эти что нибудь придумают
у меня не получилось карту мир привязать, пару минут назад попробывал.
❗️Apple включила банковские карты с платежной системой "Мир" в качестве возможного способа оплаты в учетной записи Apple ID. Пока только в телеге Соловьёва новость
А кроме ссылки на Тасс, есть ли нормальное подтверждение?
Да, https://support.apple.com/ru-ru/HT202631
Эта информация была там и в 2021 году: https://web.archive.org/web/20211107162956/https://support.apple.com/ru-ru/HT202631
однако, мир явно отвалился вместе с остальными картами.
Думаю, это недоразумение, исправят.
https://tass.ru/ekonomika/14077205
CudaText?
Даешь Volkov commander! :)
Кто еще помнит это отечественное творение?
Я помню, шедевр был. Автор украинец, кстати.
Не вижу тут ничего плохого. Толковый разработчик может писать код где угодно. Да, возможно не будет любимых тулзов к которым все привыкли. В крайнем случае, ничего не мешает написать свои плагины, под любой из доступных текстовых редакторов
JetBrains приостановил продажи в России: где писать код
По-видимому, не в России.
notepad++
У тоже Jetbrains есть community версии которые бесплатные и пользоваться ими можно будет
Не для всех языков. Компания запрещает в коммунити эдишн реализовывать поддержку браузерных технологий чтобы с ужбшторм не конкурировали.
К слову, суды теперь не защищают интеллектуальную собственность компаний, которые решили слиться из России ;)
WebStorm кладет на лопатки унылый Vscode.
Создатели шторма положили на тебя за идею, а ты и рад )
Грусть тоска 😔
Qt тоже из России не установить
А где теперь можно прогить, у кого-то есть альтернативы, подскажите пожалуйста
Апворк вроде никуда не делся
ну вот сейчас бы IDE с редакторами сравнивать, пусть и на стероидах.
Я перешёл на VIM, всем советую, куча плагинов и не тормозит как продукты от JetBrains на Java...
не в России