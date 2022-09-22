Rambler начнёт платить пользователям до 100 тысяч рублей за поиск уязвимостей на «Ленте.ру», «Газете.ру» и «Афише» Статьи редакции
У компании уже была программа поиска уязвимостей на HackerOne — но «приватная» и с закрытым доступом.
Rambler&Co запустила программу поиска уязвимости в своих сервисах — «Ленте.ру», «Газете.ру», «Афише», спортивном издании «Чемпионат» и других. Всего — десять проектов.
- В зависимости от найденной уязвимости, вознаграждение для «белых» хакеров составит от 2 тысяч рублей до 100 тысяч рублей. Сколько Rambler&Co планирует вложить в проект, не раскрывается.
- Раньше Rambler&Co работала HackerOne, которая в марте 2022 года остановила выплаты за поиски уязвимостей «белым хакерам» из России и Беларуси. Но «это была приватная программа» с закрытым доступом, пишут «Ведомости».
- По словам опрошенных изданием экспертов, у Rambler&Co есть рекламная сеть и сайты СМИ — именно они в последнее время подвергаются массивным атакам.
- Так, по данным Positive Technologies, СМИ впервые вошли в пятерку самых атакуемых: доля атак на них — 5%. В целом доля атак на российские сайты выросла до 22% в первом квартале 2022 года по сравнению с 13% в четвёртом квартале 2021 года. Например, взламывали Rutube, «Ленту.ру» и других.
222 просмотров
Рамблер жив еще оказывается?
Смешно.
Конечно, много желающих отключить этот канализационный насос.
Я, всё же, надеюсь, что там ошибка и должно быть хотя бы 100 000 - 1 000 000.