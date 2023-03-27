Законопроект о «белых хакерах» могут отложить из-за возражений ФСБ — «Ведомости» Статьи редакции
Ведомство против внесения изменений в статью УК, в которой говорится о наказании за неправомерный доступ к информации.
- Принятие законопроекта затягивают ФСБ и Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.
- Минцифры пытается легализовать выплаты «белым хакерам» и ввести в законодательство понятие bug bounty с лета 2022 года. В законопроекте, в частности, идёт речь о внесении изменений в ст. 272 УК — о неправомерном доступе к компьютерной информации. Максимальное наказание по ней — семь лет лишения свободы.
- Один из источников «Ведомостей» говорит, что ФСБ и ФСТЭК выступают против либерализации положений УК и высказывали соответствующую позицию как минимум на одном совещании рабочей группы по законопроекту. Издание направило запросы в оба ведомства, в Минцифры от комментариев отказались.
- Другой источник указывает, что позицию ФСБ и ФСТЭК выражали их сотрудники на рабочих совещаниях по законопроекту в Минцифры. Как утверждает один из собеседников, грань между уголовно наказуемыми действиями и легальными «очень зыбкая», а «менять УК никто не будет».
- Сейчас понятие bug bounty в законодательстве никак не определено. При этом награды «белым хакерам» за найденные уязвимости есть у многих российских компаний, а размещают их на трёх платформах — Positive Technologies, «Синклит» и Bi.Zone.
- Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что проблемы уязвимости для «белых хакеров» не существует — статья УК говорит о «неправомерном доступе», а программы bug bounty предполагают, что компания добровольно даёт доступ для поиска уязвимостей.
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Как обычно, старые пердуны с советским менталитетом нефига не разбираются в современных технологиях и пытаются запретить всё что хоть как то относиться к слову хакер.
Как бы че не случилось
Они просто перестраховываются
Обычные хакеры могут отмазаться, если вдруг их поймают - скажут мол проводили пентест, я такую логику вижу
Все так и говорят
Да и многие пентест устройства используют далеко не для пентеста. В большей части побаловаться, а-ля "хацкинг", но все же не совсем законно это.
для них это слово имеет только негативный окрас
Как и в США, которые спрашивали у разработчиков шлема Pico «может ли тикток присоединиться к сети вай-фай»
Тупое стереотипное мышление тянет общество вниз, читайте мой объяснение в другом треде.
Как ловко заменено слово "отменить".
Всегда ищите кому выгодно.
Почему фсб экономически не выгодна программа багбаунти?
Если сейчас корпорации нанимают компании акредитованный фстэком которые делают пинтесты и всякие аудиты и консалтинг по безопасности. То после ввода программы багбаунти, этим смогут занимать и другие компании, не отчисляющие фсб за лицензию, или вообще фрилансеры.
ФСБ просто потеряет деньги.
Чет тупо возня между ведомствами. Одни хотят, другие против, а по факту и проблемы, судя по опрошенным экспертам, и нет.
таки эти же эксперты говорят, что много где нет проблемы.
Помните, как проггер выявил уязвимость в РЖД, передал им, а потом получил за это леща?
Хакер должен быть чёрным!
"менять УК никто не будет"
"В течение 2022 года в России приняли 11 федеральных законов, меняющих Уголовный кодекс, в итоге в текст документа внесли около сотни изменений."
Непонятно, бешеный принтер подустал за 2022 год, что ли? 😄
Окей, потом не жалуйтесь на дырявые системы.
все равно будут
Зато исправили проблему расизма: белые хакеры, черные хакеры — все равны.
и все плохие
Лол
Во-первых нет, а потом хрен докажешь
А какая разница белый или черный хакер? В любом случае человек копается в вашем коде. Пытается сделать действия которые выходят за рамки установленных.
Другое дело если случайно вышло сделать ошибку или мысль возникла как взломать систему. Тут нужно писать владельцу сервиса. Если он захочет, он может по договору вам поручить проверить свою теории и письменно предоставит вам нужный доступ.
очень узкое мышление.
хм, у меня есть подозрение, что я могу хакнуть сбербанк онлайн, после обновления. Надо бы затестить и предупредить компанию, может дадут мне бесплатную подписку Сбер+ за труды.
напишу ка я в техподдержку, спрошу разрешение проверить их на уязвимости.
Сотрудник ТП - перевести на [email protected] и забыть.
А сб это даже смотреть не будет.
А если бы и смотрели - вы представляете поток писем «я у мамы хацкер»?
Ну а так найдете вы дыру, вам также нечего не выплатят. Разницы как говориться ноль. Только вы самостоятельно хакните можно сказать систему.
может ФСБ против, так как для них "белый хакер", это тоже самое, что и "белый киллер"? вроде как и первый и второй делает то, что по закону делать нельзя?
что бы всё было "пучком", нужно просто хакер заменить на тестировщик, а киллер на снайпер. Тогда и проблем не будет.
Why?