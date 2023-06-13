Разработка
Евгения Евсеева

Stack Overflow опубликовал рейтинг любимых у разработчиков языков программирования за 2023 год — на первом месте Rust Статьи редакции

А также опросил программистов по поводу любимых ИИ-инструментов: ими оказались ChatGPT и GitHub Copilot.

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  • Один из крупнейших форумов для разработчиков Stack Overflow опубликовал ежегодное исследования рынка ИТ. В нём участвовали 90 тысяч программистов.
  • В рейтинге самых часто используемых языков первое место занимает JavaScript — он возглавляет список уже 11 лет. На втором — HTML/CSS, на третьем — Python.
  • Stack Overflow переработал рейтинг языков программирования, с которыми разработчикам нравится работать больше всего. Теперь он показывает соотношение программистов, которые хотят использовать язык, и тех, кто уже его использовал и планирует делать это и в будущем.
  • Например, несмотря на популярность JavaScript, только около 40% программистов хотят его использовать, 57,83% — уже попробовали и хотят пользоваться им дальше. Самый популярный — Rust (соотношение 30,56% и 84,66%). Он возглавлял список любимых языков программирования в 2020-м, 2021-м, 2022-м.
  • Также среди любимых Elixir, Clojure, Zig и Raku. Самые непопулярные — Matlab и Cobol. Попробовали и хотят использовать их в будущем 18,31% и 20,33% опрошенных разработчиков.
  • Среди облачных платформ на первом месте — Amazon Web Services, на втором — Microsoft Azure, на третьем — Google Cloud.
  • В исследование добавили новый раздел — про ИИ-инструменты. Около 70% опрошенных уже их используют или планируют в будущем. Чаще всего к ним прибегают начинающие разработчики. Также большинство (77%) одобряет использование ИИ для программирования.
  • Среди плюсов они называют повышение производительности и ускорение обучения. При этом доверяют точности результатов ИИ только 42%. Используют ИИ-инструменты в основном для написания и отладки кода.
  • В рейтинге инструментов для поиска самые любимые — ChatGPT, Phind и Wolfram Alpha. Также разработчики хотели бы в будущем и дальше использовать Bard и Bing.
  • Среди инструментов разработки первое место у GitHub Copilot. На втором и третьем — Codeium и Whispr AI.

#новость

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41 комментарий
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 Влад

Смотря какую задачу решать, тут язык важно выбрать верный для удобства кодинга
Понятно что приложение для iphone никто не будет на PHP писать, однозначно Swift
IMHO

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Yaroslav Tikhonov

.. или flutter

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Labeling

Dart, тогда уж, flutter не язык.
А еще популярны C# и JavaScript/ReactNative.

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whatAboutThis

Ну и хрень ты сморозил…

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Labeling

А что не так?

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whatAboutThis

Это как если бы я сказал что вебню на рельсах надо делать, а ты бы сказал на рубях вообще-то.

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whatAboutThis

Или если бы я сказал что я бэк на ноде пишу, а ты бы сказал вообще-то на js

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Labeling

node.js - это вообще среда выполнения, программы написанные на JavaScript могут выполняться в ней, а могут в браузере или еще где

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whatAboutThis

Написанное на ноде в браузере не исполняется. Панч.

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Labeling

С чего это? Ну есть разные API, но их можно не использовать, а можно использовать библиотеки, обертывающие различающийся API.

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Vit Mih

Без ноды React приложуха не заработает в браузере. Надо npm run build делать. Или dev. Перелюбилось там всё, короче. Пыха ван лав

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Labeling

Конечно, если речь идет о языках программирования. А в данном случае речь идет именно о языках программирования - как в посте, так и в в топовом комментарии

тут язык важно выбрать верный для удобства кодинга
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whatAboutThis

Ветка ушла дальше…мобайл на голом Дарте никто не пишет.

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Labeling

Да просто есть люди, которые не понимают разницы между языком программирования, библиотекой и средой выполнения. И валят все в одну кучу.

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Vit Mih

Что за язык такой - ReactNative?

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Labeling

Специально пояснил контекст для JavaScript

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Vit Mih

JS конечно популярен, но точно не потому что реактНатив

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Labeling

Определенно, я упомянул ReactNative в контексте iOS.

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Andrey Seregin

Херь какая то

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Alexander Golubev

Интересно, как боты приплетут сюда "рашку"? 🤔

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Sergey Aleksikov

Надо посмотреть 🤣

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Никита

"а как же наш 1с? Лучший язык! Сразу видно русофобы исключили самый популярный язык" что-то типо такого?

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Labeling

Rust + C# вдвоем звучат почти как "рашка"

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Kotlin Developer

Ловите наркомана!

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Seppo Nopilainen

Kotlin же. А то что "они" в Чехии, то это поправимо скажут

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Labeling

Остров в Санкт-Петербурге

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Seppo Nopilainen

В Ингерманландии. Только тссс-с

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El
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Labeling

Вот как раз Путина легко приплести - Котлин был российским языком, а стал чешским, а все благодаря его мудрому и дальновидному руководству.

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El

выходит, мем пригодился🤡

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Бинарный Ёж

Настоящие патриоты выбирают 1С.

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Ware Wow

так вы и приплели

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Вадим Д.

Тогда уж пересмотрели б рейтинг до конца, разделив популярность на рейтинги «хочу» и «могу».

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Andrey Seregin

+++

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Ware Wow

Странно, а куда делся PHP?

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Элвис Пресли,поэт-песенник

Чо, каждый год новый учите, граждане Айтишнеги?

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Kotlin Developer

Если ума нет то учат

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Kotlin Developer

Самый популярный язык тот который пишет код за тебя а ты можешь пить пиво целый день и получать бабки. Но такого пока не изобрели поэтому все языки говно

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Георгий

Только этот JavaScript в основном фреймворки на нём, а не сам JavaScript

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Владлен Лернер

Где Ruby ❤️ ? Даже упоминания нет. Что все вдруг перестали его использовать :( php нет в списке…

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Leona Day

Godnota

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41 комментарий
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