Stack Overflow опубликовал рейтинг любимых у разработчиков языков программирования за 2023 год — на первом месте Rust Статьи редакции
А также опросил программистов по поводу любимых ИИ-инструментов: ими оказались ChatGPT и GitHub Copilot.
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- Один из крупнейших форумов для разработчиков Stack Overflow опубликовал ежегодное исследования рынка ИТ. В нём участвовали 90 тысяч программистов.
- В рейтинге самых часто используемых языков первое место занимает JavaScript — он возглавляет список уже 11 лет. На втором — HTML/CSS, на третьем — Python.
- Stack Overflow переработал рейтинг языков программирования, с которыми разработчикам нравится работать больше всего. Теперь он показывает соотношение программистов, которые хотят использовать язык, и тех, кто уже его использовал и планирует делать это и в будущем.
- Например, несмотря на популярность JavaScript, только около 40% программистов хотят его использовать, 57,83% — уже попробовали и хотят пользоваться им дальше. Самый популярный — Rust (соотношение 30,56% и 84,66%). Он возглавлял список любимых языков программирования в 2020-м, 2021-м, 2022-м.
- Также среди любимых Elixir, Clojure, Zig и Raku. Самые непопулярные — Matlab и Cobol. Попробовали и хотят использовать их в будущем 18,31% и 20,33% опрошенных разработчиков.
- Среди облачных платформ на первом месте — Amazon Web Services, на втором — Microsoft Azure, на третьем — Google Cloud.
- В исследование добавили новый раздел — про ИИ-инструменты. Около 70% опрошенных уже их используют или планируют в будущем. Чаще всего к ним прибегают начинающие разработчики. Также большинство (77%) одобряет использование ИИ для программирования.
- Среди плюсов они называют повышение производительности и ускорение обучения. При этом доверяют точности результатов ИИ только 42%. Используют ИИ-инструменты в основном для написания и отладки кода.
- В рейтинге инструментов для поиска самые любимые — ChatGPT, Phind и Wolfram Alpha. Также разработчики хотели бы в будущем и дальше использовать Bard и Bing.
- Среди инструментов разработки первое место у GitHub Copilot. На втором и третьем — Codeium и Whispr AI.
Смотря какую задачу решать, тут язык важно выбрать верный для удобства кодинга
Понятно что приложение для iphone никто не будет на PHP писать, однозначно Swift
IMHO
.. или flutter
Dart, тогда уж, flutter не язык.
А еще популярны C# и JavaScript/ReactNative.
Ну и хрень ты сморозил…
А что не так?
Это как если бы я сказал что вебню на рельсах надо делать, а ты бы сказал на рубях вообще-то.
Или если бы я сказал что я бэк на ноде пишу, а ты бы сказал вообще-то на js
node.js - это вообще среда выполнения, программы написанные на JavaScript могут выполняться в ней, а могут в браузере или еще где
Написанное на ноде в браузере не исполняется. Панч.
С чего это? Ну есть разные API, но их можно не использовать, а можно использовать библиотеки, обертывающие различающийся API.
Без ноды React приложуха не заработает в браузере. Надо npm run build делать. Или dev. Перелюбилось там всё, короче. Пыха ван лав
Конечно, если речь идет о языках программирования. А в данном случае речь идет именно о языках программирования - как в посте, так и в в топовом комментариитут язык важно выбрать верный для удобства кодинга
Ветка ушла дальше…мобайл на голом Дарте никто не пишет.
Да просто есть люди, которые не понимают разницы между языком программирования, библиотекой и средой выполнения. И валят все в одну кучу.
Что за язык такой - ReactNative?
Специально пояснил контекст для JavaScript
JS конечно популярен, но точно не потому что реактНатив
Определенно, я упомянул ReactNative в контексте iOS.
Херь какая то
Интересно, как боты приплетут сюда "рашку"? 🤔
Надо посмотреть 🤣
"а как же наш 1с? Лучший язык! Сразу видно русофобы исключили самый популярный язык" что-то типо такого?
Rust + C# вдвоем звучат почти как "рашка"
Ловите наркомана!
Kotlin же. А то что "они" в Чехии, то это поправимо скажут
Остров в Санкт-Петербурге
В Ингерманландии. Только тссс-с
Вот как раз Путина легко приплести - Котлин был российским языком, а стал чешским, а все благодаря его мудрому и дальновидному руководству.
выходит, мем пригодился🤡
Настоящие патриоты выбирают 1С.
так вы и приплели
Тогда уж пересмотрели б рейтинг до конца, разделив популярность на рейтинги «хочу» и «могу».
+++
Странно, а куда делся PHP?
Чо, каждый год новый учите, граждане Айтишнеги?
Если ума нет то учат
Самый популярный язык тот который пишет код за тебя а ты можешь пить пиво целый день и получать бабки. Но такого пока не изобрели поэтому все языки говно
Только этот JavaScript в основном фреймворки на нём, а не сам JavaScript
Где Ruby ❤️ ? Даже упоминания нет. Что все вдруг перестали его использовать :( php нет в списке…
Godnota