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Orb Intelligence предлагает разработчикам ПО доступ к своей базе данных о компаниях.
Американский поставщик данных и аналитики о бизнесе Dun & Bradstreet объявил о покупке калифорнийского стартапа Orb Intelligence, основанного программистами Максимом и Марией Гриневыми. Сделка была закрыта 8 января 2020 года, её сумма и детали не раскрываются.
«Мы рады присоединиться к Dun & Bradstreet и с нетерпением ждём начала совместной работы с их талантливой командой для предоставления бизнесу решений, которые помогут увеличить их конкурентоспособность и рост», — приводятся в релизе слова Марии Гриневой.
Основанная в 2013 году Orb Intelligence предлагает разработчикам программного обеспечения и корпоративным клиентам доступ к данным о компаниях для аналитики продаж и маркетинга, говорится на её сайте. Компания собирает информацию из более 20 тысяч государственных источников.
В 2015 году Мария Гринева рассказывала vc.ru, что стартап привлёк $200 тысяч ангельских инвестиций от четырёх инвесторов. На сайте Crunchbase, который собирает в том числе информацию о финансировании компаний, данных об инвестициях и оценке стартапа нет.
До создания Orb Intelligence Гриневы занимались проектом The Tweeted Times — это сервис социальных новостей, построенный на технологии сбора и обработки данных из Twitter. В 2011 году сервис купил «Яндекс». Максим Гринев и Мария Гринева перешли работать в интернет-компанию.
После этого они работали над созданием приложения для айфона Wonder, предназначенного для поиска информации в Twitter, Facebook и других соцсетях, рассказывала Гринева.
Правильно сделали, Россия не рада прорывным технологиям и стартапам. А зачем, если и так все "нормально"?
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