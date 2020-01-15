Orb Intelligence предлагает разработчикам ПО доступ к своей базе данных о компаниях.

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Американский поставщик данных и аналитики о бизнесе Dun & Bradstreet объявил о покупке калифорнийского стартапа Orb Intelligence, основанного программистами Максимом и Марией Гриневыми. Сделка была закрыта 8 января 2020 года, её сумма и детали не раскрываются.

«Мы рады присоединиться к Dun & Bradstreet и с нетерпением ждём начала совместной работы с их талантливой командой для предоставления бизнесу решений, которые помогут увеличить их конкурентоспособность и рост», — приводятся в релизе слова Марии Гриневой.

Основанная в 2013 году Orb Intelligence предлагает разработчикам программного обеспечения и корпоративным клиентам доступ к данным о компаниях для аналитики продаж и маркетинга, говорится на её сайте. Компания собирает информацию из более 20 тысяч государственных источников.

В 2015 году Мария Гринева рассказывала vc.ru, что стартап привлёк $200 тысяч ангельских инвестиций от четырёх инвесторов. На сайте Crunchbase, который собирает в том числе информацию о финансировании компаний, данных об инвестициях и оценке стартапа нет.

До создания Orb Intelligence Гриневы занимались проектом The Tweeted Times — это сервис социальных новостей, построенный на технологии сбора и обработки данных из Twitter. В 2011 году сервис купил «Яндекс». Максим Гринев и Мария Гринева перешли работать в интернет-компанию.