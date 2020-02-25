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Финансы
Татьяна Боброва
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Финтех-сервис Revolut Николая Сторонского привлёк $500 млн при оценке в $5,5 млрд Материал редакции

Это в три раза больше оценки во время последнего раунда в апреле 2018 года.

  • Британская финтех-компания с российскими корнями Revolut привлекла $500 млн при оценке в $5,5 млрд, пишет TechCrunch. Венчурная группа TCV возглавила раунд D.
  • Revolut планирует потратить деньги на расширение услуг на рынках за пределами Великобритании, пишет издание. Новые функции могут появиться как для физлиц, так и для клиентов Revolut for Business.
  • Revolut основана в 2015 году. Компания выпускает карты с несколькими валютными счетами и позволяет обменивать одну валюту на другую без банковских комиссий. Последний раз стартап привлекал инвестиции весной 2018 года: $250 млн от DST Global Юрия Мильнера и других при оценке в $1,7 млрд.
  • О привлечении Revolut $500 млн путём продажи новых акций, в середине февраля 2020 года писало The Telegraph. Издание указывало, что в ходе раунда оценка стартапа составила $6 млрд. В самой компании не комментировали результаты раунда.
  • Исходя из оценки в $6 млрд, состояние сооснователя и гендиректора Revolut Николая Сторонского после завершения раунда можно оценить примерно в $1,65 млрд, писал Forbes.

#новость #revolut

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17 комментариев
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Mike Raitsyn

1

Револют - огонь! 
Ничего нового он может и не предлагает, но весь user experience построен так, что получаешь удовольствие от момента регистрации до изучения собственных трат. 
Те ребята предложили "iphone" на рынке кнопочных телефонов (банковских сервисов в UK). 

P.S. Живу в UK, аккаунты в десятке банков - как классических, так и "нео", револют ну реально круче всех, на 2 месте monzo. 

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Василий Степанов

Mike
2

У вас просто нет Тинькофф

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Mike Raitsyn

Василий
0

А при чем тут Тинькофф, если мы про рынок UK и Европы? 

Ответить

Василий

Mike
1

Ну если бы был то у Револьта не было бы шансов : ) 
+ Бот чудесный   

Ответить

Mike Raitsyn

Василий
0

Возможно, я про техническую сторону платформы Тинькова слышал только хорошее. 

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Олег

Василий
0

Отделения — это лишние проблемы и траты. Без отделений мы экономим и делаем тарифы выгодными.

Ответить

Василий Степанов

Олег
0

А собственные банкоматы?

Ответить

Олег

Василий
0

Ага. Олигархам.

Ответить

Валентин Колосов

1

Для Европы — по-настоящему революционный проект. Хорошо, что не стали жечь деньги на выход в РФ) 

Ответить

Tim Raiter

0

Шо, опять?

Ответить

Valentin Dombrovsky

Tim
0

Нет, то же самое

Ответить

Tim Raiter

Valentin
0

Так и я о том же) вроде бы все обсудили неделю назад. Дежавю.

Ответить

Renat Badgiev

Tim
0

Закрепить пройденный материал)

Ответить

Олег

Renat
0

Усваиваю легко, но требую закрепить наглядно.

Ответить

Евгений Дроздов

0

Про Россию новостей нет. Запуска не планируется?

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Sergey Yevseev

0

5,5 млрд долларов за функционал, доступный в любом приложении любого брокера. Хммм

Ответить

Денис Демидов

0

А Тиньков за 25 млн. что-то хочет в Европе сделать. 
https://vc.ru/finance/105480-tinkoff-investiruet-25-mln-v-svoy-novyy-evropeyskiy-finteh-proekt-osnovannyy-byvshimi-menedzherami-banka

«Тинькофф» инвестирует €25 млн в свой новый…
Он займётся некредитными финансовыми услугами, но детали сервиса пока неизвестны.
vc.ru
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