Это в три раза больше оценки во время последнего раунда в апреле 2018 года.
- Британская финтех-компания с российскими корнями Revolut привлекла $500 млн при оценке в $5,5 млрд, пишет TechCrunch. Венчурная группа TCV возглавила раунд D.
- Revolut планирует потратить деньги на расширение услуг на рынках за пределами Великобритании, пишет издание. Новые функции могут появиться как для физлиц, так и для клиентов Revolut for Business.
- Revolut основана в 2015 году. Компания выпускает карты с несколькими валютными счетами и позволяет обменивать одну валюту на другую без банковских комиссий. Последний раз стартап привлекал инвестиции весной 2018 года: $250 млн от DST Global Юрия Мильнера и других при оценке в $1,7 млрд.
- О привлечении Revolut $500 млн путём продажи новых акций, в середине февраля 2020 года писало The Telegraph. Издание указывало, что в ходе раунда оценка стартапа составила $6 млрд. В самой компании не комментировали результаты раунда.
- Исходя из оценки в $6 млрд, состояние сооснователя и гендиректора Revolut Николая Сторонского после завершения раунда можно оценить примерно в $1,65 млрд, писал Forbes.
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Mike Raitsyn
Револют - огонь!
Ничего нового он может и не предлагает, но весь user experience построен так, что получаешь удовольствие от момента регистрации до изучения собственных трат.
Те ребята предложили "iphone" на рынке кнопочных телефонов (банковских сервисов в UK).
P.S. Живу в UK, аккаунты в десятке банков - как классических, так и "нео", револют ну реально круче всех, на 2 месте monzo.
Василий СтепановMike
У вас просто нет Тинькофф
Mike RaitsynВасилий
А при чем тут Тинькофф, если мы про рынок UK и Европы?
ВасилийMike
Ну если бы был то у Револьта не было бы шансов : )
+ Бот чудесный
Mike RaitsynВасилий
Возможно, я про техническую сторону платформы Тинькова слышал только хорошее.
ОлегВасилий
Отделения — это лишние проблемы и траты. Без отделений мы экономим и делаем тарифы выгодными.
Василий СтепановОлег
А собственные банкоматы?
ОлегВасилий
Ага. Олигархам.
Валентин Колосов
Для Европы — по-настоящему революционный проект. Хорошо, что не стали жечь деньги на выход в РФ)
Tim Raiter
Шо, опять?
Valentin DombrovskyTim
Нет, то же самое
Tim RaiterValentin
Так и я о том же) вроде бы все обсудили неделю назад. Дежавю.
Renat BadgievTim
Закрепить пройденный материал)
ОлегRenat
Усваиваю легко, но требую закрепить наглядно.
Евгений Дроздов
Про Россию новостей нет. Запуска не планируется?
Sergey Yevseev
5,5 млрд долларов за функционал, доступный в любом приложении любого брокера. Хммм
Денис Демидов
А Тиньков за 25 млн. что-то хочет в Европе сделать.
https://vc.ru/finance/105480-tinkoff-investiruet-25-mln-v-svoy-novyy-evropeyskiy-finteh-proekt-osnovannyy-byvshimi-menedzherami-banka