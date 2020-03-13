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Финансы
Лиана Липанова
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Команда «Рокетбанка» запустила сервис для составления договоров и выплат вознаграждений самозанятым Материал редакции

Пока сервис обслуживает «Рокетбанк», но в будущем партнёрами платформы смогут стать и другие банки.

10 комментариев
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Команда «Рокетбанка» разработала сервис «Рокет Ворк» для автоматизации работы с самозанятыми, сообщил vc.ru представитель компании.

Сервис автоматически проверяет регистрацию физлица как самозанятого, составляет договоры и другие документы в электронном виде, а также позволяет сформировать чек, выплатить вознаграждение на карту любого банка и создавать и отслеживать выполнение задач.

Наша платформа поможет бизнесу сократить расходы и заменит целые отделы: статус самозанятого проверяется в реальном времени перед каждым платежом, все отношения между заказчиком и исполнителями подтверждаются электронной подписью, а после оплаты «Рокет Ворк» поможет самозанятому автоматически заплатить налоги.

Вячеслав Аскалепов
руководитель «Рокет Ворка»

«Рокет Ворк» сотрудничает с «Рокетбанком», но не входит в его инфраструктуру, уточняют в компании. Банк обеспечивает платёжную систему платформы, открытие счетов и отвечает за взаимоотношения с ФНС, объяснил представитель сервиса. «Рокет Ворк» может сотрудничать и с другими банками, отметили в компании.

«Рокет Ворк» доступен пока только в веб-версии, в нём есть личный кабинет для юрлиц. В течение нескольких месяцев компания обещает представить и мобильное приложение. В будущем «Рокет Ворк» планирует добавить выплату зарплаты и штатным сотрудникам.

У «Рокетбанка» также есть сервис для регистрации самозанятых, который встроен в приложение банка. С помощью него пользователи могут получить статус самозанятого, принимать платежи от клиентов и автоматически рассчитывать сумму налога.

По собственным данным, «Рокет Ворк» — первый подобный продукт на рынке. В декабре 2019 года похожий сервис «Выплаты самозанятым» запустила Qiwi. Но по словам представителя «Рокет Ворка», проект «так и не вышел на финальную стадию».

В 2019 году казанский ИТ-предприниматель Дмитрий Еремеев запустил похожую платёжную систему «Банк 131», который позволяет проводить массовые выплаты самозанятым, обеспечивает работу с ФНС и автоматически перечисляет налоги. Один из клиентов банка — онлайн-школа Skyeng. Стартап выплачивает зарплату репетиторам через «Банк 131».

В качестве самозанятых могут зарегистрироваться россияне, которые работают «на себя», не нанимая сотрудников. Доход самозанятого не должен превышать 2,4 млн рублей в год. Налоговая ставка за оказание услуг юрлицам и ИП составляет 6%. По данным ФНС, к ноябрю 2019 года в качестве самозанятых зарегистрировано более 284 тысяч человек.

Налоговый режим для самозанятых действует в качестве эксперимента с января 2019 года в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. С 2020 года новый закон действует ещё в 19 регионах России.

Что произошло за год эксперимента с…
Коротко о том, как прошёл первый год пилотного проекта.
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#новость #рокетбанк #самозанятые

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10 комментариев
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IO

2

Они ещё живы? оО

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Ilya Lotarev

1

А самим самозанятым польза от сервиса есть (документооборот, биржа заказов, легализация дохода перед банками)?

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Slava Ask

Ilya
0

Для самозанятых польза в том, что им не нужно тратить свое время на ручной труд: декларацию дохода, передачу чека и выплату налога. Для него все максимально просто, так как рутина автоматизирована

Ответить

Angel Vivaldi

0

Да, хотелось бы узнать работает ли банк с самозанятыми и если да, то как все это организованно?

Ответить

Dmitry Pika

Angel
2

Рокет работает :)
https://samozanyat.rocketbank.ru/

Ответить

Артур Сафарян

–2

Ужасный сайт. Шрифт непонятно для кого выбран.

Ответить

Виктор Кириллов

Артур
0

Дизлайки от обиженных представителей "Рокет Ворк"?

Ответить

Артём А.

0

Солодцы. Еще бы запустили маркетплейс/биржу, а то чет слишком мало хороших конкурентов в этой сфере

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Виктор Кириллов

0

Неопнятно, откуда взята статискика в 284 тыс. зарегестрированных.

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Статистика о представленных физическими лицами в…
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Алексей Никитенко

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Все усложнили.

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