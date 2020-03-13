Пока сервис обслуживает «Рокетбанк», но в будущем партнёрами платформы смогут стать и другие банки.

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Команда «Рокетбанка» разработала сервис «Рокет Ворк» для автоматизации работы с самозанятыми, сообщил vc.ru представитель компании.

Сервис автоматически проверяет регистрацию физлица как самозанятого, составляет договоры и другие документы в электронном виде, а также позволяет сформировать чек, выплатить вознаграждение на карту любого банка и создавать и отслеживать выполнение задач.

Наша платформа поможет бизнесу сократить расходы и заменит целые отделы: статус самозанятого проверяется в реальном времени перед каждым платежом, все отношения между заказчиком и исполнителями подтверждаются электронной подписью, а после оплаты «Рокет Ворк» поможет самозанятому автоматически заплатить налоги. Вячеслав Аскалепов руководитель «Рокет Ворка»

«Рокет Ворк» сотрудничает с «Рокетбанком», но не входит в его инфраструктуру, уточняют в компании. Банк обеспечивает платёжную систему платформы, открытие счетов и отвечает за взаимоотношения с ФНС, объяснил представитель сервиса. «Рокет Ворк» может сотрудничать и с другими банками, отметили в компании.

«Рокет Ворк» доступен пока только в веб-версии, в нём есть личный кабинет для юрлиц. В течение нескольких месяцев компания обещает представить и мобильное приложение. В будущем «Рокет Ворк» планирует добавить выплату зарплаты и штатным сотрудникам.

У «Рокетбанка» также есть сервис для регистрации самозанятых, который встроен в приложение банка. С помощью него пользователи могут получить статус самозанятого, принимать платежи от клиентов и автоматически рассчитывать сумму налога.

По собственным данным, «Рокет Ворк» — первый подобный продукт на рынке. В декабре 2019 года похожий сервис «Выплаты самозанятым» запустила Qiwi. Но по словам представителя «Рокет Ворка», проект «так и не вышел на финальную стадию».

В 2019 году казанский ИТ-предприниматель Дмитрий Еремеев запустил похожую платёжную систему «Банк 131», который позволяет проводить массовые выплаты самозанятым, обеспечивает работу с ФНС и автоматически перечисляет налоги. Один из клиентов банка — онлайн-школа Skyeng. Стартап выплачивает зарплату репетиторам через «Банк 131».

В качестве самозанятых могут зарегистрироваться россияне, которые работают «на себя», не нанимая сотрудников. Доход самозанятого не должен превышать 2,4 млн рублей в год. Налоговая ставка за оказание услуг юрлицам и ИП составляет 6%. По данным ФНС, к ноябрю 2019 года в качестве самозанятых зарегистрировано более 284 тысяч человек.