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Финансы
Лиана Липанова
5552

Инвесторы снова перепутали китайскую Zoom Technologies с сервисом видеосвязи Zoom и подняли её акции на 557% в марте Материал редакции

В 2019 году инвесторы совершили ту же ошибку после выхода Zoom на биржу и подняли цену акций Zoom Technologies на 47 000%.

28 комментариев
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Инвесторы перепутали тикеры пекинского производителя коммуникационного оборудования Zoom Technologies с сервисом видеосвязи Zoom — Zoom Technologies использует тикер Zoom, а Zoom Video Communications — ZM.

В результате стоимость акций китайской компании к 20 марта выросла на 557% по сравнению со 2 марта. На пике роста ценные бумаги Zoom Technologies стоили $20,9.

Интерес к сервису для видеоконференций Zoom вызван массовым переходом на удалённую работу. 23 марта сервис подорожал на $14 млрд до $43,3 млрд. Акции компании выросли на 20,26% до $157 за штуку.

К 22:08 мск 24 марта 2020 года акции китайской Zoom Technologies подешевели на 18,39% и торговались по $8,12 за штуку. Рыночная капитализация выросла до $25,13 млн.

Год назад, 19 апреля 2019 года, инвесторы совершили ту же ошибку после выхода сервиса Zoom на биржу и подняли цену акций Zoom Technologies на 47 000%. Согласно карточке компании на Yahoo!, она «не проводит значительных операций», в её штате — 10 человек.

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vc.ru

#новость #zoom

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28 комментариев
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Дмитрий Корнеев

32

Все что надо знать о биржевых профи, млять

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Evgeni Nabokov

Дмитрий
1

А может быть это был хитрый ход ушлых игроков — вызвать ажиотаж, а потом раньше всех слиться. 

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Комментарий удален

Nick Sidorov

Дмитрий
1

Ликвидность там как у ларька около дома.
По-любому, домохозяйки услышали, что 'Зум ебанарот прёт' и через какое-нибудь приложение для простых инвестиций просто купили. 

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Султан Таишев

22

Ахахахха

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Dmitry Porkhaev

20

Это очень смешно, у людей куча денег, а мозгов что-то не очень...

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Francis R. Wilkeу

Dmitry
0

Ну как сказать куча: компания стоит 25$ млн., в обращении несколько миллионов акций, что по биржевым меркам очень мелкая компания, особенно по меркам США. Подбросить стоимость ее акций означает влить туда ну пару сотен тысяч, миллион. Если это поделить между хотя бы тысячей подписчиков какого нибудь телеграм канала где указали не тот тикер, то на выходе получаем по 1000$ с подписчика.

Ответить

Лунатик

14

В голосину

Ответить

Вася Пражкин

9

Пора выводить на рынок компанию ZUM, бабок соберем на ровном месте :)

Ответить

Anton Kuzmichev

Вася
2

Пусть выведут на рынок Z00M, но сначала скажите, куда в ноут бабло совать?

Ответить

Vitaliy Borovskikh

Вася
0

ZUM TECH

Ответить

Юрий Коробко

8
Ответить

Антон Ерофеев

7

Очередное доказательство, что ИНВЕСТИРОВАТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ))

Ответить

Artem 69

6

Не зря каждый второй видосы заливает о том, как инвестировать в кризис

Ответить

Nick Sidorov

3

Мамкины инвесторы перепутали

Ответить

Arthur Niazyan

Nick
5

Прокатились на хаях.

Ответить

Александр Львов

Arthur
1

Вы букву перепутали в последнем слове.

Ответить

Макс Попов

1

Ну ошиблись и ошиблись

Ответить

[Unknown]

2

Ну с кем не бывает🤣

Ответить

Sakari Sauso

2

да я пока читал, запутался

Ответить

Андрей Мунтанион

0

Второй раз туда же? )

Ответить

Дмитрий Корнеев

Андрей
5

Только заголовки читаете ? Вот и те маклеры так же делали ...

Ответить

Андрей Мунтанион

Дмитрий
0

Ага )

Ответить

Achieve

1

Пацаны наверно в вип группе в телеграмме решили пропампить. Но не получилось, не срослось

Ответить

Sergey Chernov

1

Неужели при штате в 10 человек можно выйти на биржу?

Ответить

Комментарий удален

Sergey Chernov

Николай
0

Компания, в которой я работал, 5 лет готовилась или около того, чтобы выйти на биржу. С трудом представляю, как маленький коллектив это осилит. Ну ок.

Ответить

Антон Василик

0

Пацталом))

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Дмитрий Корнеев

0

При таких раскладах и мазда 3 zoom zoom поводит по губам Тесле Маска, хотя бы денёк другой

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Artem Rostislavovich

0

Инвесторы перепутали "тикеры" и акции выросли на 500+% тоже самое как бутылки перепутать

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