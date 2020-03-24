Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
В 2019 году инвесторы совершили ту же ошибку после выхода Zoom на биржу и подняли цену акций Zoom Technologies на 47 000%.
Инвесторы перепутали тикеры пекинского производителя коммуникационного оборудования Zoom Technologies с сервисом видеосвязи Zoom — Zoom Technologies использует тикер Zoom, а Zoom Video Communications — ZM.
В результате стоимость акций китайской компании к 20 марта выросла на 557% по сравнению со 2 марта. На пике роста ценные бумаги Zoom Technologies стоили $20,9.
Интерес к сервису для видеоконференций Zoom вызван массовым переходом на удалённую работу. 23 марта сервис подорожал на $14 млрд до $43,3 млрд. Акции компании выросли на 20,26% до $157 за штуку.
К 22:08 мск 24 марта 2020 года акции китайской Zoom Technologies подешевели на 18,39% и торговались по $8,12 за штуку. Рыночная капитализация выросла до $25,13 млн.
Год назад, 19 апреля 2019 года, инвесторы совершили ту же ошибку после выхода сервиса Zoom на биржу и подняли цену акций Zoom Technologies на 47 000%. Согласно карточке компании на Yahoo!, она «не проводит значительных операций», в её штате — 10 человек.
Все что надо знать о биржевых профи, млять
А может быть это был хитрый ход ушлых игроков — вызвать ажиотаж, а потом раньше всех слиться.
Комментарий удален
Ликвидность там как у ларька около дома.
По-любому, домохозяйки услышали, что 'Зум ебанарот прёт' и через какое-нибудь приложение для простых инвестиций просто купили.
Это очень смешно, у людей куча денег, а мозгов что-то не очень...
Ну как сказать куча: компания стоит 25$ млн., в обращении несколько миллионов акций, что по биржевым меркам очень мелкая компания, особенно по меркам США. Подбросить стоимость ее акций означает влить туда ну пару сотен тысяч, миллион. Если это поделить между хотя бы тысячей подписчиков какого нибудь телеграм канала где указали не тот тикер, то на выходе получаем по 1000$ с подписчика.
Пора выводить на рынок компанию ZUM, бабок соберем на ровном месте :)
Пусть выведут на рынок Z00M, но сначала скажите, куда в ноут бабло совать?
Мамкины инвесторы перепутали
Прокатились на хаях.
Второй раз туда же? )
Только заголовки читаете ? Вот и те маклеры так же делали ...
Пацаны наверно в вип группе в телеграмме решили пропампить. Но не получилось, не срослось
Неужели при штате в 10 человек можно выйти на биржу?
Комментарий удален
Компания, в которой я работал, 5 лет готовилась или около того, чтобы выйти на биржу. С трудом представляю, как маленький коллектив это осилит. Ну ок.
При таких раскладах и мазда 3 zoom zoom поводит по губам Тесле Маска, хотя бы денёк другой
Инвесторы перепутали "тикеры" и акции выросли на 500+% тоже самое как бутылки перепутать
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