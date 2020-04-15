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Финансы
Галина Мубаракшина
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РВК: российский венчурный рынок вырос в полтора раза в 2019 году Материал редакции

Количество сделок за год достигло 776.

3 комментария
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$520 млн
вложили инвесторы в российские стартапы в 2019 году

В 2019 году российский венчурный рынок вырос в полтора раза по сравнению с 2018 годом, передают «Ведомости» со ссылкой на Российскую венчурную компанию (РВК).

По данным РВК, в 2019 году инвесторы вложили в российские стартапы $520 млн, количество сделок достигло 776, количество выходов из активов — 82. В 2018 году объём инвестиций составлял $352 млн, сделок — 684, выходов — 48, уточняет издание.

РВК проанализировала данные 208 инвесторов. Половина сделок были непубличными, уточняет газета. Самыми активными инвесторами оказались Фонд развития интернет-инициатив (45 сделок на общую сумму $1,3 млн), Altair Seed Fund (38 сделок на $15 млн), Day One Ventures (27 сделок на $7 млн), Starta Ventures (26 сделок на $4 млн) и Runa Capital (20 сделок на $33,9 млн).

Среди наиболее успешных сделок РВК называет продажу 4,2% акций Avito «дочкой» Baring Vostok Geliria Holdings — по оценкам «Ведомостей», сумма сделки составила $161 млн, а также продажу доли в компании Nginx, принадлежащей Runa Capital, американской компании F5 Networks за $670 млн.

#новость #инвестиции #стартапы

Финансы
Корпоративные финансы, банковский бизнес, финтех.
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3 комментария
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Михаил Синицын

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Хорошая новость

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Вадим Кондратьев

0

Вырос и упал ) вместе со стартапами 🤷‍♂️

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Полет Нормальный

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Все сделки провел Хасис, продавая свои личные проекты госкомпании, в которой занимает руководящие позиции

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