Компания строит жильё за свой счёт и зарабатывает на аренде. Доходами она делится с владельцами участка.

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Американский стартап United Dwelling привлёк $10 млн от венчурной компании Alpha Edison и других, передаёт Crunchbase.

United Dwelling хочет решать жилищный вопрос покупателей за счёт строительства компактных домов-студий. Компания планирует возвести сотни объектов площадью 369 квадратных футов (около 34 м²).

Сначала United Dwelling планировала оборудовать жильё внутри гаражей, но потом стало понятно, что проще сносить их и строить дома с нуля, отмечает Crunchbase.

Стартап ведёт строительство за свой счёт и не берёт денег с владельцев участка. Затем она сдаёт дом в аренду, управляет им и делится прибылью с хозяевами домовладений. Также владелец участка может выкупить дом за $88 тысяч.

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Компания считает, что её предложение заинтересует домовладельцев с низким и средним доходом и арендаторов, которые ищут недорогое жильё. Используя собственную базу данных, она будет подбирать площадки, потенциально пригодные для устройства домов.

Строительство United Dwelling планирует начать с Лос-Анжелеса, а затем расширить территорию присутствия.