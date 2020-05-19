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Финансы
Галина Мубаракшина
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Стартап United Dwelling привлёк $10 млн для строительства домов-студий на месте гаражей Материал редакции

Компания строит жильё за свой счёт и зарабатывает на аренде. Доходами она делится с владельцами участка.

11 комментариев
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Американский стартап United Dwelling привлёк $10 млн от венчурной компании Alpha Edison и других, передаёт Crunchbase.

United Dwelling хочет решать жилищный вопрос покупателей за счёт строительства компактных домов-студий. Компания планирует возвести сотни объектов площадью 369 квадратных футов (около 34 м²).

Сначала United Dwelling планировала оборудовать жильё внутри гаражей, но потом стало понятно, что проще сносить их и строить дома с нуля, отмечает Crunchbase.

Стартап ведёт строительство за свой счёт и не берёт денег с владельцев участка. Затем она сдаёт дом в аренду, управляет им и делится прибылью с хозяевами домовладений. Также владелец участка может выкупить дом за $88 тысяч.

Компания считает, что её предложение заинтересует домовладельцев с низким и средним доходом и арендаторов, которые ищут недорогое жильё. Используя собственную базу данных, она будет подбирать площадки, потенциально пригодные для устройства домов.

Строительство United Dwelling планирует начать с Лос-Анжелеса, а затем расширить территорию присутствия.

United Dwelling была основана в 2018 году инвестором Стивеном Дитцем — он был одним из тех, кто вложился в Costco и Starbucks. За всё время существования стартап привлёк $12,2 млн.

#новость #стартапы #недвижимость

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11 комментариев
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Sht_Anton

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Интересная автономная альтернатива конуре-студии в многоэтажке

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Alexandre Svergoun

2

Первый раз слышу что в США разрешают строить второй дом на участке. Не везде даже сарайчик дают поставить а тут дом.

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Denis Bystruev

Alexandre
1

Возможно, он считается не стационарным?

Правда, во многих community ты на собственном участке не можешь не то что построить, но даже припарковать мобильный дом.

Ответить

Zhenya Ptichnikov

2

Вот глупые омериканцы, расскажите им кто-нибудь уже про многоэтажки и микрорайонную застройку!

Ответить

Sht_Anton

Zhenya
0

Зачем? У них есть Манхэттен, даунтауны крупных городов, где многоэтажки повыше будут, и там не только офисы

Ответить

Zhenya Ptichnikov

Sht_Anton
2

Это шутка про то, что вместо субурбии можно было бы строить микрорайоны многоэтажек, которые по мифам вмещают больше людей на той же площади и дешевле в строительстве.

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Sht_Anton

Zhenya
0

Ну это не мифы :0) Другое дело, что надо знать меру, как в строительстве вверх, так и в строительстве вширь. Ну и желательно еще про архитектуру не забывать, а так же инфраструктуру продумывать на несколько лет вперед 

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alex twit

Zhenya
0

миллениалы изобрели project housing

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Denis Bystruev

0

Вот интересно, в России такое стоительство не будет ничего нарушать?

Сейчас гектары за копейки продают (правда, с/х, в основном), а сезон спроса на летние дачи как раз начинается.

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Василий

Denis
0

не капитальное строительство не будет. Но   платить за электроэнергию по  высокому  тарифу 

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Pasha Kislova

0

У нас такое не прокатит. Вид разрешеннрго использования земельного участка не позволит Росреестр сразу нецелевку пришьет+ воду и каналью не подключешь 

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