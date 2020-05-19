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Компания строит жильё за свой счёт и зарабатывает на аренде. Доходами она делится с владельцами участка.
Американский стартап United Dwelling привлёк $10 млн от венчурной компании Alpha Edison и других, передаёт Crunchbase.
United Dwelling хочет решать жилищный вопрос покупателей за счёт строительства компактных домов-студий. Компания планирует возвести сотни объектов площадью 369 квадратных футов (около 34 м²).
Сначала United Dwelling планировала оборудовать жильё внутри гаражей, но потом стало понятно, что проще сносить их и строить дома с нуля, отмечает Crunchbase.
Стартап ведёт строительство за свой счёт и не берёт денег с владельцев участка. Затем она сдаёт дом в аренду, управляет им и делится прибылью с хозяевами домовладений. Также владелец участка может выкупить дом за $88 тысяч.
Компания считает, что её предложение заинтересует домовладельцев с низким и средним доходом и арендаторов, которые ищут недорогое жильё. Используя собственную базу данных, она будет подбирать площадки, потенциально пригодные для устройства домов.
Строительство United Dwelling планирует начать с Лос-Анжелеса, а затем расширить территорию присутствия.
United Dwelling была основана в 2018 году инвестором Стивеном Дитцем — он был одним из тех, кто вложился в Costco и Starbucks. За всё время существования стартап привлёк $12,2 млн.
Первый раз слышу что в США разрешают строить второй дом на участке. Не везде даже сарайчик дают поставить а тут дом.
Возможно, он считается не стационарным?
Правда, во многих community ты на собственном участке не можешь не то что построить, но даже припарковать мобильный дом.
Вот глупые омериканцы, расскажите им кто-нибудь уже про многоэтажки и микрорайонную застройку!
Это шутка про то, что вместо субурбии можно было бы строить микрорайоны многоэтажек, которые по мифам вмещают больше людей на той же площади и дешевле в строительстве.
Вот интересно, в России такое стоительство не будет ничего нарушать?
Сейчас гектары за копейки продают (правда, с/х, в основном), а сезон спроса на летние дачи как раз начинается.
У нас такое не прокатит. Вид разрешеннрго использования земельного участка не позволит Росреестр сразу нецелевку пришьет+ воду и каналью не подключешь
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