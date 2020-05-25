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Финансы
Галина Мубаракшина
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«Сбербанк» вложил 10 млн рублей в сервис электронного документооборота Legium в обмен на 8% в стартапе Материал редакции

В числе клиентов сервиса — «Додо пицца» и «Рокетбанк».

  • «Сбербанк» инвестировал 10 млн рублей в разработчика сервиса электронного оброта Legium в обмен на долю 8,06%, пишет «Коммерсантъ». Компания — победитель акселератора «Сбербанка» и 500 Startups 2019 года.
  • Legium позволяет проводить удалённую идентификацию контрагентов и заключать договоры без использования квалифицированной электронной подписи. Подписание каждого документа подтверждается одноразовым паролем.
  • По собственным данным, сервис также экономит компаниям до 80% средств на материалы и доставку и ускоряет документооборот. В числе партнёров стартап называет «Сбербанк», «Додо пиццу», «Рокетбанк», Fintech lab и других.
  • Компания основана в 2019 году Иваном Хаустовым и Иваном Михайловым. По данным Seldon Basis, в феврале 2020 года 85% в ООО «Легиум» принадлежали её основателю Ивану Хаустову, 15% — партнёру Александру Трифонову.

#новость #стартапы #сбербанк

Галина Мубаракшина
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9
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14 комментариев
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Roman Antonov

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10 млн рублей ? Это что, они вообще в свой проект не верят ? 

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Иван Хаустов

Roman
0

Верим!

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Иван Хаустов

1

Готов ответить на все вопросы :)

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Роман Кочура

Иван
0

За рубежом же это уже практикуется, удаленное подписание договора! Тогда почему это стартап, если это копия?!

Ответить

Иван Хаустов

Роман
0

У нас законодательство и менталитет отличается - по механике Legium - не DocuSign, но идеологии близки, конечно.

Ответить

Роман Кочура

Иван
0

Понятно!

Ответить

Вячеслав Минченко

Роман
0

В этом мире, всё чистой воды симулякры) ребята сделали интересный проект, и он приносит пользу, в тч в виде инвестиций от сбера

Ответить

Евгений Дроздов

Иван
0

Видел вообще выступление на 500. Вы молодцы.

Ответить

Иван Хаустов

Евгений
0

Спасибо :)

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Dmitry Bashkiroff

0

Действительно хороший сервис, можно только порадоваться за них :))

Ответить

Иван Хаустов

Dmitry
1

Спасибо большое!

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Kir Burkhanov

0

Красавчики! 

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Иван Хаустов

Kir
0

Ага :)

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Maxim Medvedev

0

Рад за сервис и позитивной новости (особенно на фоне остальных). Но почему такая скромная сумма (за почти 10%?)

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