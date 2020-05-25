В числе клиентов сервиса — «Додо пицца» и «Рокетбанк».
- «Сбербанк» инвестировал 10 млн рублей в разработчика сервиса электронного оброта Legium в обмен на долю 8,06%, пишет «Коммерсантъ». Компания — победитель акселератора «Сбербанка» и 500 Startups 2019 года.
- Legium позволяет проводить удалённую идентификацию контрагентов и заключать договоры без использования квалифицированной электронной подписи. Подписание каждого документа подтверждается одноразовым паролем.
- По собственным данным, сервис также экономит компаниям до 80% средств на материалы и доставку и ускоряет документооборот. В числе партнёров стартап называет «Сбербанк», «Додо пиццу», «Рокетбанк», Fintech lab и других.
- Компания основана в 2019 году Иваном Хаустовым и Иваном Михайловым. По данным Seldon Basis, в феврале 2020 года 85% в ООО «Легиум» принадлежали её основателю Ивану Хаустову, 15% — партнёру Александру Трифонову.
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Roman Antonov
10 млн рублей ? Это что, они вообще в свой проект не верят ?
Иван ХаустовRoman
Верим!
Иван Хаустов
Готов ответить на все вопросы :)
Роман КочураИван
За рубежом же это уже практикуется, удаленное подписание договора! Тогда почему это стартап, если это копия?!
Иван ХаустовРоман
У нас законодательство и менталитет отличается - по механике Legium - не DocuSign, но идеологии близки, конечно.
Роман КочураИван
Понятно!
Вячеслав МинченкоРоман
В этом мире, всё чистой воды симулякры) ребята сделали интересный проект, и он приносит пользу, в тч в виде инвестиций от сбера
Евгений ДроздовИван
Видел вообще выступление на 500. Вы молодцы.
Иван ХаустовЕвгений
Спасибо :)
Dmitry Bashkiroff
Действительно хороший сервис, можно только порадоваться за них :))
Иван ХаустовDmitry
Спасибо большое!
Kir Burkhanov
Красавчики!
Иван ХаустовKir
Ага :)
Maxim Medvedev
Рад за сервис и позитивной новости (особенно на фоне остальных). Но почему такая скромная сумма (за почти 10%?)