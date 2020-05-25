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Финансы
Лиана Липанова
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Исследование: самыми перспективными сферами для будущих миллионеров стали финансы и потребительские услуги Материал редакции

Компания Wealth-X составила рейтинг отраслей, благодаря которым миллионеры заработали своё состояние.

Исследовательская компания Wealth-X проанализировала данные о тысячах людей по всему миру с состоянием более $5 млн и составила рейтинг сфер, в которых богатейшие люди заработали свои деньги. Об этом сообщает Business Insider.

  1. Банковское дело и финансы. По данным Wealth-X, большинство людей с состоянием более $5 млн заработали свои деньги в банковской отрасли или сфере финансов — всего 22,6%.
  2. Потребительские услуги. Более 16% богатых людей сделали свое состояние в сфере потребительских услуг, выяснила Wealth-X.
  3. Некоммерческие и общественные организации. По данным Wealth-X, более 7% состоятельных людей работают бесплатно полный рабочий день. Тем не менее, многие из них изначально заработали свои состояния в других отраслях, например, как Билл и Мелинда Гейтс.
  4. Недвижимость. В этой сфере работает 5,4% состоятельных людей.
  5. Здравоохранение. 4,9% людей с состоянием свыше $5 млн заработали свои деньги в сфере здравоохранения.
  6. Технологии. Технологические миллиардеры, например, Билл Гейтс, Марк Цукерберг и Ларри Пейдж, могут быть одними из самых известных богачей в мире, но относительно небольшой процент от всех состоятельных людей в мире заработали свои деньги на технологиях — 4,7%.
  7. Производство. По данным Wealth-X, 4,1% состоятельных людей заработали свои деньги в производственном секторе.
  8. Гостиничный бизнес и развлечения. Доля богатейших людей, заработавших на гостиничном бизнесе и развлечениях, составляет 4,1%.
  9. Строительство и производство техники. В этой сфере заработали свои состояния 3,9% богатейших людей.
  10. Еда и напитки. По данным Wealth-X, в этой отрасли смогли заработать свыше $5 млн только 3,8% бизнесменов.

#новость #исследования

Лиана Липанова
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14 комментариев
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Василий Русаков

4

Госсектор вне анализа.

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Azer

Василий
1

Госсектор для миллиардеров

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Digger M

2

Удивительный рейтинг. В плане, никаких открытий, но... Человек с 9-го места построил дорогу для Человека на 1-ом, чтобы тот добрался до своего места работы - в банк (который тоже построил Человек с 9-го), но при этом заработал он гораздо меньше. 
А потом Человек на 1-ом раздал деньги всем со 2 по 10, под %. 

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Данил Яснев

1

Какое-то очень абстрактное исследование..

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Олег Нечаев

Данил
1

ради исследования заказанное копирайтеру за 100 рублей.

Ответить

Maxim Medvedev

1

А где же госсектор, медиа/развлечения и спорт?

Ответить

alex twit

Maxim
0

еще транспорт и логистика интересуют

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Sergei Timofeyev

alex
0

Водители такси и маршруток повсеместно являются миллионерами, как минимум!

Ответить

alex twit

Sergei
0

на этих мудаков похуй, я про перевозки

Ответить

Janis Mednis

0

Неужели торговля даже не в первой десятке?

Ответить

Asker Askerov

Janis
0

Полагаю, ее не стали выделять отдельно. Думаю в продовольствии немалая доля торговли и переработки.

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Alexandr Blokhin

0

То есть, просто все отрасли перечислили?

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Георгий Москалёв

0

А как же рынок переработки и вывоза мусора 😏

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Sergei Timofeyev

Георгий
0

/me издаёт крики чаек

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