Компания Wealth-X составила рейтинг отраслей, благодаря которым миллионеры заработали своё состояние.
Исследовательская компания Wealth-X проанализировала данные о тысячах людей по всему миру с состоянием более $5 млн и составила рейтинг сфер, в которых богатейшие люди заработали свои деньги. Об этом сообщает Business Insider.
- Банковское дело и финансы. По данным Wealth-X, большинство людей с состоянием более $5 млн заработали свои деньги в банковской отрасли или сфере финансов — всего 22,6%.
- Потребительские услуги. Более 16% богатых людей сделали свое состояние в сфере потребительских услуг, выяснила Wealth-X.
- Некоммерческие и общественные организации. По данным Wealth-X, более 7% состоятельных людей работают бесплатно полный рабочий день. Тем не менее, многие из них изначально заработали свои состояния в других отраслях, например, как Билл и Мелинда Гейтс.
- Недвижимость. В этой сфере работает 5,4% состоятельных людей.
- Здравоохранение. 4,9% людей с состоянием свыше $5 млн заработали свои деньги в сфере здравоохранения.
- Технологии. Технологические миллиардеры, например, Билл Гейтс, Марк Цукерберг и Ларри Пейдж, могут быть одними из самых известных богачей в мире, но относительно небольшой процент от всех состоятельных людей в мире заработали свои деньги на технологиях — 4,7%.
- Производство. По данным Wealth-X, 4,1% состоятельных людей заработали свои деньги в производственном секторе.
- Гостиничный бизнес и развлечения. Доля богатейших людей, заработавших на гостиничном бизнесе и развлечениях, составляет 4,1%.
- Строительство и производство техники. В этой сфере заработали свои состояния 3,9% богатейших людей.
- Еда и напитки. По данным Wealth-X, в этой отрасли смогли заработать свыше $5 млн только 3,8% бизнесменов.
{
"author_name": "Лиана Липанова",
"author_type": "editor",
"tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f"],
"comments": 14,
"likes": 9,
"favorites": 37,
"is_advertisement": false,
"subsite_label": "finance",
"id": 129574,
"is_wide": true,
"is_ugc": false,
"date": "Mon, 25 May 2020 16:54:29 +0300",
"is_special": false }
Василий Русаков
Госсектор вне анализа.
AzerВасилий
Госсектор для миллиардеров
Digger M
Удивительный рейтинг. В плане, никаких открытий, но... Человек с 9-го места построил дорогу для Человека на 1-ом, чтобы тот добрался до своего места работы - в банк (который тоже построил Человек с 9-го), но при этом заработал он гораздо меньше.
А потом Человек на 1-ом раздал деньги всем со 2 по 10, под %.
Данил Яснев
Какое-то очень абстрактное исследование..
Олег НечаевДанил
ради исследования заказанное копирайтеру за 100 рублей.
Maxim Medvedev
А где же госсектор, медиа/развлечения и спорт?
alex twitMaxim
еще транспорт и логистика интересуют
Sergei Timofeyevalex
Водители такси и маршруток повсеместно являются миллионерами, как минимум!
alex twitSergei
на этих мудаков похуй, я про перевозки
Janis Mednis
Неужели торговля даже не в первой десятке?
Asker AskerovJanis
Полагаю, ее не стали выделять отдельно. Думаю в продовольствии немалая доля торговли и переработки.
Alexandr Blokhin
То есть, просто все отрасли перечислили?
Георгий Москалёв
А как же рынок переработки и вывоза мусора 😏
Sergei TimofeyevГеоргий
/me издаёт крики чаек