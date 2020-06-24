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Финансы
Галина Мубаракшина
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«Яндекс» спрогнозировал убыток в квартале из-за пандемии и рассказал о её влиянии на разные направления бизнеса Материал редакции

На фоне пандемии выручка снижается в рекламе и пассажирских перевозках, но это частично компенсируют сервисы доставки еды и медиа.

3 комментария
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«Яндекс» опубликовал прогноз финансовых результатов во втором квартале 2020 года.

Совокупная выручка компании может составить минимум 40,6 млрд рублей, максимум — 41,8 млрд рублей. Во втором квартале 2019 года выручка составила 41,39 млрд рублей — в среднем это на 0,5% ниже ожидаемого показателя.

На снижение выручки повлияли ограничения, связанные с Covid-19, утверждает компания. Деловая активность снизилась в ключевых направлениях бизнеса: рекламе и пассажирских перевозках. Но это снижение частично компенсировал рост в фудтехе и медиасервисах, отмечает «Яндекс».

Прогнозируемые финансовые показатели компании во втором квартале 2020 года «Яндекс»

Убыток компания прогнозирует на уровне минимум 3 млрд, максимум — 4,5 млрд рублей. В 2019 году за этот же период она получила чистую прибыль в размере 3,4 млрд рублей. Падение прибыли может быть связано с возможным снижением операционной прибыли и ухудшением валютного курса.

Уточнённый показатель EBITDA — минимум 7,5 млрд рублей, максимум — 8 млрд рублей. Годом ранее показатель был в среднем на 40,8% больше — 13 млрд рублей. Это, в частности, связано с замедлением роста выручки на фоне пандемии и инвестициями в развивающийся бизнес: «Яндекс.Лавку», разработку беспилотников и медиасервисы.

В сегменте «Поиск и портал» компания по итогам второго квартала 2020 года ожидает выручку в размере минимум 25 млрд рублей, максимум 26 млрд рублей — в 2019 году она составила 29,09 млрд рублей (в среднем, на 12% больше).

В сегменте «Такси» («Яндекс.Такси» и Uber в России и ближнем зарубежье, «Яндекс.Еда», «Яндекс.Шеф», «Яндекс.Лавка», направление разработки беспилотных автомобилей) по итогам квартала компания ожидает выручку в диапазоне 11,9-12,3 млрд рублей. В 2019 году она составила 8,8 млрд рублей (в среднем, на 37,3% меньше).

Увеличение предполагаемой выручки от направления «Такси» «Яндекс» объясняет ростом фудтех-направления (включая «Яндекс.Лавку»), а также такси и логистических сервисов для корпоративных клиентов.

Прогнозируемая выручка и EBITDA в сегменте «Такси» во втором квартале 2020 года «Яндекс»

В первом квартале 2020 года консолидированная выручка «Яндекса» выросла на 26% год к году и составила 47 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль достигла 5,1 млрд рублей (-5% в годовом выражении). В апреле компания отказалась от прогноза на 2020 год, поскольку ей сложно было оценить влияние пандемии на экономику и бизнес.

#новость #яндекс

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3 комментария
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Dmitry Bashkiroff

3

Хотел сегодня только зашортить на 1000$, а биржа не работает :((

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Z K

Dmitry
1

Ну как бы негативные факторы прошлых месяцев уже в цену текущую включены, смотрят при оценке компании на будущие показатели, а у Яндекса будущее вполне себе.

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Evgeny Boyko

0

Уже и реклама в предположениях поисковой строки не помогает

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