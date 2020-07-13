Индия — ключевой рынок не только для компании, но и для её конкурентов, в том числе Facebook и Amazon.
- Глава Google Сундар Пичаи анонсировал создание фонда Google for India объёмом $10 млрд, который будет инвестировать в развитие цифровой экономики в Индии. Программа рассчитана на пять-семь лет.
- Компания будет инвестировать по четырём направлениям: свободный доступ жителей к информации на их родном языке, создание продуктов и услуг, соответствующих уникальным потребностям Индии, а также использование ИИ в здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве и расширение возможностей бизнеса.
- Google планирует сотрудничать с правительством Индии, а также местными компаниями.
- Индия — ключевой рынок для продуктов Google, в том числе для поиска, YouTube и Android, отмечает TechCrunch. В стране более 500 млн активных пользователей интернета, более 450 млн выходят в интернет со смартфонов.
- Страна также интересна конкурентам Google — в частности, Facebook и Amazon. Например, соцсеть в апреле 2020 года инвестировала $5,7 млрд в индийского оператора связи Jio Platforms, а Amazon в январе объявила, что направит $1 млрд, чтобы помочь местному малому и среднему бизнесу начать работу в интернете.
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Yury Kotov
Хочу в Индию поесть Карри разного
Вик Григ
Вот это мощные инвестиции. Как с этим можно конкурировать.
Сергей Ермилов
Всё-таки уговорил индус за своих
Ярослав Шенцов
Как тебе такое....... г-н Мишустин?