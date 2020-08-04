С помощью машинного обучения и ИИ стартап пытается выяснить причины старения человека.

В закладки

Российско-сингапурский биотех-стартап Gero привлёк $2,2 млн инвестиций, сообщил vc.ru представитель компании. Раунд возглавил белорусский венчурный фонд Bulba Ventures, а его основатель Юрий Мельничек вошёл в совет директоров.

Стартап собирает большие биомедицинские данные животных и человека и с помощью машинного обучения и ИИ пытается выяснить причины старения, объясняют в компании.

Таким способом Gero уже разработала препарат, который в будущем поможет быстрее восстанавливаться после инсульта и будет предотвращать ускоренное старение после химиотерапии, утверждают в компании. Сейчас он находится в доклинической стадии.

Полученные деньги Gero направила на развитие платформы на основе ИИ для анализа клинических и генетических данных и для поиска лекарств против хронических, психических и других болезней.

Сейчас платформа Gero используется для поиска потенциальных терапий против коронавируса нового типа и для снижения смертности от осложнений болезней, связанных со старением, говорит представитель стартапа.