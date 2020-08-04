Российско-сингапурский биотех-стартап Gero привлёк $2,2 млн от Bulba Ventures и других инвесторов Материал редакции
С помощью машинного обучения и ИИ стартап пытается выяснить причины старения человека.
Российско-сингапурский биотех-стартап Gero привлёк $2,2 млн инвестиций, сообщил vc.ru представитель компании. Раунд возглавил белорусский венчурный фонд Bulba Ventures, а его основатель Юрий Мельничек вошёл в совет директоров.
Стартап собирает большие биомедицинские данные животных и человека и с помощью машинного обучения и ИИ пытается выяснить причины старения, объясняют в компании.
Таким способом Gero уже разработала препарат, который в будущем поможет быстрее восстанавливаться после инсульта и будет предотвращать ускоренное старение после химиотерапии, утверждают в компании. Сейчас он находится в доклинической стадии.
Полученные деньги Gero направила на развитие платформы на основе ИИ для анализа клинических и генетических данных и для поиска лекарств против хронических, психических и других болезней.
Сейчас платформа Gero используется для поиска потенциальных терапий против коронавируса нового типа и для снижения смертности от осложнений болезней, связанных со старением, говорит представитель стартапа.
Gero основана в 2012 году Петром Федичев, который сейчас занимает пост гендиректора компании, и Максимом Холиным, нынешним директором по развитию. Стартап сотрудничает с исследователями из Гарвардской медицинской школы, Массачусетского технологического института и другими. По собственным данным, с момента запуска компания суммарно привлекла $7,5 млн.
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