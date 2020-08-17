Стартап разрабатывает альтернативную виртуальную вселенную: в неё можно будет ходить на цифровые концерты, клубы и свидания.

В закладки

Российский миллиардер Михаил Прохоров в 2018 году негласно инвестировал в стартап виртуальной реальности Sensorium на этапе запуска. Сумма инвестиций не раскрывается, сообщила компания.

По словам официального представителя компании Брайана Кина, Прохоров — основатель компании, передаёт Business Insider.

У стартапа пока нет выпущенных продуктов. В первом квартале 2021 года Sensorium планирует выпустить свой первый продукт — альтернативную виртуальную вселенную под названием Sensorium Galaxy, доступную через гарнитуру HTC Vive или Oculus Rift S.

Объявление на vc.ru Купибилет Агрегатор и не только. Что такое онлайн-турагентство? Страны уже готовятся открыть границы для путешественников, а значит, мы скоро будем покупать билеты на самолет. Найдем…

Sensorium Galaxy позволит пользователям посещать виртуальные концерты, танцевать в воображаемых ночных клубах и ходить на цифровые свидания, передаёт издание.

Сам Прохоров заявил, что в ближайшие 10 лет ожидает взрывного роста рынка вокруг интеграции технологии виртуальной реальности и искусственного интеллекта.

С момента запуска стартап суммарно привлёк более $100 млн, но инвесторов не называет.

Компания может стать конкурентом Facebook, которая в 2014 году купила стартап виртуальной реальности Oculus и работает над собственным виртуальным многопользовательским миром под названием Horizon.

Sensorium зарегистрирована на Каймановых островах. Её офисы расположены в Цюрихе (управление производством) и Москве (маркетинг, взаимодействие с инвесторами и центр технологических исследований), а также студии в Лос-Анджелесе и Монреале.

Российское юрлицо компании ООО «Сенсориум Корпорейшн Москва» зарегистрировано в апреле 2019 года, следует из базы «Контур Фокус». 0,1% Sensorium принадлежит Андрею Зинину, операционному директору, остальное — юрлицу на Каймановых островах. Гендиректор стартапа — Владимир Кедринский.

В декабре 2019 года Forbes со ссылкой на Кедринского сообщал, что в 2021 году компания Fun Generation откроет в «Москва-Сити» мультифункциональный концертный комплекс Sensorium Hall — побывать в нём на мероприятиях можно будет и удалённо с помощью технологий виртуальной реальности.