vc.ru ищет PHP Middle разработчика
Финансы
Лиана Липанова
554

Михаил Прохоров инвестировал в стартап виртуальной реальности Sensorium во время запуска в 2018 году Материал редакции

Стартап разрабатывает альтернативную виртуальную вселенную: в неё можно будет ходить на цифровые концерты, клубы и свидания.

6 комментариев
В закладки

Российский миллиардер Михаил Прохоров в 2018 году негласно инвестировал в стартап виртуальной реальности Sensorium на этапе запуска. Сумма инвестиций не раскрывается, сообщила компания.

По словам официального представителя компании Брайана Кина, Прохоров — основатель компании, передаёт Business Insider.

У стартапа пока нет выпущенных продуктов. В первом квартале 2021 года Sensorium планирует выпустить свой первый продукт — альтернативную виртуальную вселенную под названием Sensorium Galaxy, доступную через гарнитуру HTC Vive или Oculus Rift S.

Объявление на vc.ru
Купибилет
Агрегатор и не только. Что такое онлайн-турагентство?
Страны уже готовятся открыть границы для путешественников, а значит, мы скоро будем покупать билеты на самолет. Найдем…

Sensorium Galaxy позволит пользователям посещать виртуальные концерты, танцевать в воображаемых ночных клубах и ходить на цифровые свидания, передаёт издание.

Сам Прохоров заявил, что в ближайшие 10 лет ожидает взрывного роста рынка вокруг интеграции технологии виртуальной реальности и искусственного интеллекта.

С момента запуска стартап суммарно привлёк более $100 млн, но инвесторов не называет.

Компания может стать конкурентом Facebook, которая в 2014 году купила стартап виртуальной реальности Oculus и работает над собственным виртуальным многопользовательским миром под названием Horizon.

Sensorium зарегистрирована на Каймановых островах. Её офисы расположены в Цюрихе (управление производством) и Москве (маркетинг, взаимодействие с инвесторами и центр технологических исследований), а также студии в Лос-Анджелесе и Монреале.

Российское юрлицо компании ООО «Сенсориум Корпорейшн Москва» зарегистрировано в апреле 2019 года, следует из базы «Контур Фокус». 0,1% Sensorium принадлежит Андрею Зинину, операционному директору, остальное — юрлицу на Каймановых островах. Гендиректор стартапа — Владимир Кедринский.

В декабре 2019 года Forbes со ссылкой на Кедринского сообщал, что в 2021 году компания Fun Generation откроет в «Москва-Сити» мультифункциональный концертный комплекс Sensorium Hall — побывать в нём на мероприятиях можно будет и удалённо с помощью технологий виртуальной реальности.

Fun Generation принадлежит кипрской Intergeo Holdings Limited, которая, в свою очередь, контролируется Onexim Holdings Limited, аффилированной с Михаилом Прохоровым, писал журнал. Возглавляет компанию также Кедринский.

#инвестиции #стартапы

Лиана Липанова
+25 333
1
3
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f\u044b","\u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438"], "comments": 6, "likes": 3, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 150815, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 17 Aug 2020 18:35:21 +0300", "is_special": false }
Сервисы
Заменят ли бухгалтеров роботами? Эволюция бухгалтерии и четыре всадника прогресса: от ручного счета до чат-бота
Бухгалтерское дело в России появилось 300 лет назад во время реформ Петра I. Профессия прошла путь от первого…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Saucedo Puetz

1

Мутный олигарх инвестировал в еще более мутную контору которая занимается совсем мутными делами. Рыбак рыбака...

Ответить

Elijah Garrison

0

Обязательно сделайте чтобы можно было грабить корованы.

Ответить

Стартапер-пессимист

0

Ребята пилят свой VRChat с инвестициями. Молодцы, что сказать.

Ответить

boj Ko

0

Искал инвестора в проект  связанный с HI-END VR  CGVR MixedRS  для Рынка Азии 
который в отличии от этого "Божественного творения" что   на видео имеет другой немного потенциал а именно  в 8.6 млрд уже сегодня в 2020 году и вырастет до 30 млрд через 5 лет.  и имеет аудиторию потребителей  0.78 млрд человек уже сегодня. 
Но так как это не возможно в странах бывшего СССР то я поищу дальше немного... ) 

Ответить

Alexey Pomogaev

boj
0

И сколько вам надо инвестиций? Какая у вас экспертиза в этой теме? Что умеете делать?

Ответить

Serge Sokolov

0

Я был неправ когда говорил, что пока Потанин носится по Норильску что-то пытаясь ликвидировать из разлива солярки и принимая все плевки и пинки, Прохоров исчезнет.  Разлилась солярка и  лучший Друг тихо  слинял с концами. Прохоров же лучший Друг Потанина? Даже не женился. Такая дружба возникала, что Потанин, у которого очевидно были сильные муки совести, что - Все ворую и ворую. И он решил поделиться с ближайшим телом рослого телохранителя и Отличного Парня. И Прохоров эту половину мук совести с него тогда  снял. 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Bang Bang Education
Подписан
Отписаться
Как легко стартовать в профессии моушн-дизайнера
Советы от опытного моушн-дизайнера и преподавателя Кости Новикова — о том, как проще всего изучить After Effects и нача…
2
Bercut
Подписан
Отписаться
5 сил Майкла Портера и PEST-анализ трендов рынка телекоммуникаций
Разберем некоторые из них, применяя модель PEST-анализа и с позиции теории Майкла Портера, о факторах оценки потенциаль…
0
Graph Visual Communications
Подписан
Отписаться
Как сделать исследования удобными для интернет-медиа
Качественное исследование — это беспроигрышный инфоповод для компании. Новые данные, статистика и неожиданные инсайты и…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Иван Гуляев
за день
Благородная инициатива
Aviasales запретит авиакомпаниям по умолчанию включать в заказ билетов выбор места и другие платные услуги
Z K
за неделю
Лукашенко политический труп.
Неизвестные вооруженные люди заблокировали офисы «Яндекса» и Uber в Минске

Комментарии

Денис Пихаров

Цена войны Fortnite с Apple и…

Николай Западный

5 главных этапа начать…

Andrey Samko

Цена войны Fortnite с Apple и…

Art

Как я разочаровался в…

art volkov

Накрутка положительных отзывов…

Сергей Раков

Как я разочаровался в…

Maxim Sergeevich

Цена войны Fortnite с Apple и…

ПекинПок

TikTok договорился о…

Alex Chernyshev

Как я разочаровался в…

Мерлин

У бета-пользователей SpaceX…

Sergei Timofeyev

Как я разочаровался в…

Sergei Timofeyev

Как я разочаровался в…

Денис Файзулин

Цена войны Fortnite с Apple и…

Дмитрий Ельсуков

Как я разочаровался в…

Mikhail

Цена войны Fortnite с Apple и…

Alexandre Svergoun

«Стартапы не рождаются в…

Илитный Иксперт

Как я разочаровался в…

Sergei Timofeyev

Власти Москвы запланировали…

Sergei Timofeyev

«Ведомости»: сеть коворкингов…

Sergei Timofeyev

«Ведомости»: сеть коворкингов…