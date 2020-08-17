Михаил Прохоров инвестировал в стартап виртуальной реальности Sensorium во время запуска в 2018 году Материал редакции
Стартап разрабатывает альтернативную виртуальную вселенную: в неё можно будет ходить на цифровые концерты, клубы и свидания.
Российский миллиардер Михаил Прохоров в 2018 году негласно инвестировал в стартап виртуальной реальности Sensorium на этапе запуска. Сумма инвестиций не раскрывается, сообщила компания.
По словам официального представителя компании Брайана Кина, Прохоров — основатель компании, передаёт Business Insider.
У стартапа пока нет выпущенных продуктов. В первом квартале 2021 года Sensorium планирует выпустить свой первый продукт — альтернативную виртуальную вселенную под названием Sensorium Galaxy, доступную через гарнитуру HTC Vive или Oculus Rift S.
Sensorium Galaxy позволит пользователям посещать виртуальные концерты, танцевать в воображаемых ночных клубах и ходить на цифровые свидания, передаёт издание.
Сам Прохоров заявил, что в ближайшие 10 лет ожидает взрывного роста рынка вокруг интеграции технологии виртуальной реальности и искусственного интеллекта.
С момента запуска стартап суммарно привлёк более $100 млн, но инвесторов не называет.
Компания может стать конкурентом Facebook, которая в 2014 году купила стартап виртуальной реальности Oculus и работает над собственным виртуальным многопользовательским миром под названием Horizon.
Sensorium зарегистрирована на Каймановых островах. Её офисы расположены в Цюрихе (управление производством) и Москве (маркетинг, взаимодействие с инвесторами и центр технологических исследований), а также студии в Лос-Анджелесе и Монреале.
Российское юрлицо компании ООО «Сенсориум Корпорейшн Москва» зарегистрировано в апреле 2019 года, следует из базы «Контур Фокус». 0,1% Sensorium принадлежит Андрею Зинину, операционному директору, остальное — юрлицу на Каймановых островах. Гендиректор стартапа — Владимир Кедринский.
В декабре 2019 года Forbes со ссылкой на Кедринского сообщал, что в 2021 году компания Fun Generation откроет в «Москва-Сити» мультифункциональный концертный комплекс Sensorium Hall — побывать в нём на мероприятиях можно будет и удалённо с помощью технологий виртуальной реальности.
Fun Generation принадлежит кипрской Intergeo Holdings Limited, которая, в свою очередь, контролируется Onexim Holdings Limited, аффилированной с Михаилом Прохоровым, писал журнал. Возглавляет компанию также Кедринский.
Мутный олигарх инвестировал в еще более мутную контору которая занимается совсем мутными делами. Рыбак рыбака...
Искал инвестора в проект связанный с HI-END VR CGVR MixedRS для Рынка Азии
который в отличии от этого "Божественного творения" что на видео имеет другой немного потенциал а именно в 8.6 млрд уже сегодня в 2020 году и вырастет до 30 млрд через 5 лет. и имеет аудиторию потребителей 0.78 млрд человек уже сегодня.
Но так как это не возможно в странах бывшего СССР то я поищу дальше немного... )
И сколько вам надо инвестиций? Какая у вас экспертиза в этой теме? Что умеете делать?
Я был неправ когда говорил, что пока Потанин носится по Норильску что-то пытаясь ликвидировать из разлива солярки и принимая все плевки и пинки, Прохоров исчезнет. Разлилась солярка и лучший Друг тихо слинял с концами. Прохоров же лучший Друг Потанина? Даже не женился. Такая дружба возникала, что Потанин, у которого очевидно были сильные муки совести, что - Все ворую и ворую. И он решил поделиться с ближайшим телом рослого телохранителя и Отличного Парня. И Прохоров эту половину мук совести с него тогда снял.
Блоги компаний
Показать еще