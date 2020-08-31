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Финансы
Татьяна Боброва
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Bloomberg: регуляторы в США начали расследование против Robinhood после массовых жалоб на сервис для торговли акциями Материал редакции

Robinhood, который в 2020 году уже столкнулся со сбоем в работе и самоубийством трейдера-новичка из-за путаницы в приложении, оценивается в $11,2 млрд.

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За первые шесть месяцев 2020 года американские агентства по защите прав потребителей получили более 400 жалоб на приложение для торговли акциями без комиссий со сделок Robinhood, пишет Bloomberg. Это примерно в четыре раза больше, чем количество жалоб на конкурирующие сервисы.

Количество жалоб на Robinhood и другие сервисы за январь-середина июля 2020 года Bloomberg

В частности, начинающие инвесторы жалуются на сбой в работе Robinhood в марте 2020 года — тогда сервис остановил торги более чем на день на фоне колебаний рынка из-за Covid-19. Больше всего пользователей беспокоит, что никто в Robinhood не мог сказать, в чём дело и помочь, отмечает агентство: клиентам предлагали написать e-mail.

В компании рассказали Bloomberg, что в 2020 году удвоили количество сотрудников службы поддержки, но точное число не раскрыли. После сбоев в марте сервис выплачивает компенсации пользователям, добавили в Robinhood.

По словам осведомлённых источников издания, сейчас Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Служба регулирования отрасли финансовых услуг (FINRA) расследуют действия Robinhood из-за сбоя в марте. Представители компании и регуляторов отказались от комментариев.

  • Проверка регуляторов может поставить под угрозу потенциальное IPO, чего давно ждут инвесторы, или продажу крупному банку или интернет-компании, отмечает Bloomberg.
  • Основанная в 2013 году Robinhood позиционирует себя как сервис «для всех»: у компании более 13 млн аккаунтов, а средний возраст клиентов — 31 год, указывает агентство. При этом почти половина из них утверждает, что инвестирует впервые.
  • В июне 2020 года Forbes написал о самоубийстве студента Александра Кернса, который покончил с собой после того, как увидел на своём счету в приложении Robinhood $16 000 и красную строку -$730 165. После этого случая компания обещала изменить интерфейс и добавить учебные курсы для начинающих инвесторов.
  • Несмотря на проблемы, в августе сервис привлёк $200 млн и за месяц увеличил оценку на $2,6 млрд — до $11,2 млрд.

#новость #robinhood

Татьяна Боброва
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