Используя подменные номера телефонов, мошенники звонили сначала в систему интерактивного меню банка и узнавали остаток на счетах клиента, а потом потенциальной жертве.

ЦБ нашёл схему, в которой мошенники могли получить информацию об остатках на счетах клиентов одного из банков через систему интерактивного голосового меню. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ), направленное банкам.