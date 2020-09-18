Сбербанка в прямом эфире
«Сбербанк» перед «масштабной трансформацией» снял логотип и название с главного офиса в Москве Материал редакции
Возможно, банк объявит о полном ребрендинге на презентации 24 сентября.
«Сбербанк» снял логотип с названием компании с здания главного офиса на улице Вавилова в Москве, сообщил Telegram-канал «Московские новости». Когда произошли изменения, канал не уточняет.
Близкий к банку источник рассказал vc.ru, что изменения связаны с ребрендингом.
В пресс-службе «Сбербанка» отказались от комментариев.
- В августе 2019 года источники РБК рассказали, что «Сбербанк» начал разработку нового логотипа для своей экосистемы и самого банка. В банке тогда говорили, что думают о развитии бренда «Сбер», но говорить о новом логотипе пока рано.
- 24 сентября 2020 года «Сбербанк» планирует провести первую онлайн-презентацию «СберКонф». На ней компания расскажет «о самой большой трансформации “Сбербанка” за всю историю» и представит новые сервисы.
Простите не удержался, не кармо дрочер совсем ставте минусы;
P.S. сбербанк ты лучший
Я считаю, что подвинут обратно галочку в центр.
И каким-нибудь градиентом уродливым зальют, как у сбермаркета
Было бы действительно неожиданно, если бы они закрылись.
Логично, что в рамках нового бренда Сбер, вместо Сбербанк, будет Сбер.Банк
Опять деньги вкладчиков сгорят, как это было в трансформацию после революции 1991?
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