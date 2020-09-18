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Татьяна Боброва
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«Сбербанк» перед «масштабной трансформацией» снял логотип и название с главного офиса в Москве Материал редакции

Возможно, банк объявит о полном ребрендинге на презентации 24 сентября.

17 комментариев
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«Сбербанк» снял логотип с названием компании с здания главного офиса на улице Вавилова в Москве, сообщил Telegram-канал «Московские новости». Когда произошли изменения, канал не уточняет.

Близкий к банку источник рассказал vc.ru, что изменения связаны с ребрендингом.

Telegram-канал «Московские новости»

В пресс-службе «Сбербанка» отказались от комментариев.

  • В августе 2019 года источники РБК рассказали, что «Сбербанк» начал разработку нового логотипа для своей экосистемы и самого банка. В банке тогда говорили, что думают о развитии бренда «Сбер», но говорить о новом логотипе пока рано.
  • 24 сентября 2020 года «Сбербанк» планирует провести первую онлайн-презентацию «СберКонф». На ней компания расскажет «о самой большой трансформации “Сбербанка” за всю историю» и представит новые сервисы.

#сбербанк #новость

Татьяна Боброва
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17 комментариев
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Александр Якунин

9

Простите не удержался, не кармо дрочер совсем ставте минусы;

P.S. сбербанк ты лучший

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Andrey Arsentyev

Александр
2

Александр! Вы, что, как тут поставить минус?

Ответить

Никита Сметанин

8

Есть вариантик

Ответить

Евгений Разманов

3

Я считаю, что подвинут обратно галочку в центр.

Ответить

Alexander Bich

Евгений
0

чёт слишком масштабно

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Евгений
0

И каким-нибудь градиентом уродливым зальют, как у сбермаркета

Ответить

Сергей Сергеев

2

Было бы действительно неожиданно, если бы они закрылись. 

Ответить

Евгений Разманов

Сергей
1
Ответить

Денис Демидов

2

Логично, что в рамках нового бренда Сбер, вместо Сбербанк, будет Сбер.Банк

Ответить

Evgenii Arkhipov

Денис
0

Ну хоть не Юbank

Ответить

Артур

Денис
–1

Как раз таки скорее просто Сбер

Ответить

Pasha Kislova

1

А я слышал что символом будет  $

Ответить

Saucedo Puetz

1

Я предлагаю переименовать сбербанк в грефбанк

Ответить

Anba Anba

1

Опять деньги вкладчиков сгорят, как это было в трансформацию после революции 1991?

Ответить

Ilya Kuzmenkov

1

Волки с Вавилова-стрит

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Feduard Klimkin

0

А как же стикеры со СберКотом? 

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Neyara

0

Ну раз Ю.деньги, то и Ю банк. Был "зелёным", теперь будет будет на Ю банк.

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