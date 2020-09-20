Трамп отказался от идеи прямой продажи TikTok американской компании и пошёл на компромисс, чтобы не настраивать против себя молодых избирателей, утверждает Reuters.

В закладки

20 сентября Дональд Трамп одобрил сделку Oracle и TikTok. китайская компания создаст новую TikTok Global и продаст до 20% в ней Oracle и Walmart.

В 2021 году TikTok Global проведёт первичное публичное размещение акций в США, а перед этим привлечёт инвестиции.

Изначально Трамп требовал продать американской компании весь бизнес TikTok в США. С аналогичным предложением выступала Microsoft, но Bytedance отказалась от такой сделки.

По словам источников Bloomberg, Bytedance с помощью подсчёта пассивных долей своих акционеров смогла убедить правительство США в том, что TikTok Global будет контролироваться американскими инвесторами. Так, Bytedance сохранит 80% TikTok Global, но американские инвесторы владеют 40% китайской компании. Поэтому 53% TikTok Global будут принадлежать американским компаниям и инвесторам, объясняет издание.

Трамп отказался от идеи прямой продажи TikTok американской компании и пошёл на компромисс, чтобы не настраивать против себя молодых избирателей перед выборами президента США, отмечает Reuters.

Что получит США

До 20% TikTok Global получат американские компании — 12,5% купит Oracle в раунде финансирования перед IPO, остальное планирует приобрести Walmart.



Данные американских пользователей будут храниться на серверах Oracle в США. Это поможет Oracle конкурировать с Аmazon, Alphabet и Microsoft в сфере облачных вычислений.



Oracle также получит доступ к мониторингу исходного кода и алгоритмов TikTok.

В совете директоров Tiktok Global из пяти человек четверо будут американцами, включая главу Walmart Дага МакМиллона.

Штаб-квартира TikTok Global, скорее всего, будет располагаться в Техасе, заявил Трамп.

Компания наймёт не менее 25 тысяч человек в США.

Деньги, полученные в ходе IPO, TikTok Global пообещала направить на создание фонда на $5 млрд для пожертвований на образование в США.

addmeto Кроме того новая компания «пожертвует» в фонд образования США 5 миллиардов долларов. Неплохой госрэкет получился. Telegram-канал директора по распространению технологий «Яндекса» Григория Бакунова

Shelly Banjo @sbanjo Make no mistake on TikTok -- Trump got nothing he asked for. There's no sale of the company. There's no key money. TikTok is still 80% owned by China's Bytedance. All that Trump did was funnel a 20% stake in a successful company to supporters Larry Ellison and Doug McMillon. Не заблуждайтесь насчёт TikTok — Трамп не получил ничего, о чем просил. Компания не продается. TikTok всё еще на 80% принадлежит китайскому Bytedance. Всё, что сделал Трамп, это передал 20% акций успешной компании сторонникам — Ларри Эллисону и Дагу Макмиллону.

Farhad Manjoo @fmanjoo trump ginned up a national security problem with a popular product to get a piece for a campaign supporter and set up an indoctrination program. he tried to do the same with pharma, shaking them down for “trump cards.” this is kleptocracy, not capitalism https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-20/trump-wants-5-billion-from-tiktok-deal-for-new-history-project Трамп поднял проблему национальной безопасности из-за популярного продукта, чтобы получить кусок для сторонника кампании и создать индоктринационную программу. Он пытался сделать то же самое с фармацевтикой. Это клептократия, а не капитализм.