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«Всё, что сделал — отдал 20% успешного бизнеса своим сторонникам»: чего добивался Трамп от TikTok и что получил Материал редакции
Трамп отказался от идеи прямой продажи TikTok американской компании и пошёл на компромисс, чтобы не настраивать против себя молодых избирателей, утверждает Reuters.
20 сентября Дональд Трамп одобрил сделку Oracle и TikTok. китайская компания создаст новую TikTok Global и продаст до 20% в ней Oracle и Walmart.
В 2021 году TikTok Global проведёт первичное публичное размещение акций в США, а перед этим привлечёт инвестиции.
Изначально Трамп требовал продать американской компании весь бизнес TikTok в США. С аналогичным предложением выступала Microsoft, но Bytedance отказалась от такой сделки.
По словам источников Bloomberg, Bytedance с помощью подсчёта пассивных долей своих акционеров смогла убедить правительство США в том, что TikTok Global будет контролироваться американскими инвесторами. Так, Bytedance сохранит 80% TikTok Global, но американские инвесторы владеют 40% китайской компании. Поэтому 53% TikTok Global будут принадлежать американским компаниям и инвесторам, объясняет издание.
Трамп отказался от идеи прямой продажи TikTok американской компании и пошёл на компромисс, чтобы не настраивать против себя молодых избирателей перед выборами президента США, отмечает Reuters.
Что получит США
- До 20% TikTok Global получат американские компании — 12,5% купит Oracle в раунде финансирования перед IPO, остальное планирует приобрести Walmart.
- Данные американских пользователей будут храниться на серверах Oracle в США. Это поможет Oracle конкурировать с Аmazon, Alphabet и Microsoft в сфере облачных вычислений.
- Oracle также получит доступ к мониторингу исходного кода и алгоритмов TikTok.
- В совете директоров Tiktok Global из пяти человек четверо будут американцами, включая главу Walmart Дага МакМиллона.
- Штаб-квартира TikTok Global, скорее всего, будет располагаться в Техасе, заявил Трамп.
- Компания наймёт не менее 25 тысяч человек в США.
- Деньги, полученные в ходе IPO, TikTok Global пообещала направить на создание фонда на $5 млрд для пожертвований на образование в США.
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