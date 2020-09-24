Европейский финтех-стартап Finom основателей «Модульбанка» привлёк $12 млн Материал редакции
Компания предоставляет онлайн-услуги для малого, среднего бизнеса и фрилансеров.
- Европейский b2b-стартап Finom привлёк $12 млн (€10,3 млн) от Target Global, Cogito Capital, Entree Capital и других, пишет TechCrunch. Оценка и условия сделки не раскрываются. Инвестиции позволят стартапу выйти на новые рынки в Европе и доработать продукт, уточняет издение.
- Finom в 2019 году создали основатели «Модульбанка» Андрей Петров, Олег Лагута и Яков Новиков, а также инвестор Константин Стискин. Стартап предлагает банковские онлайн-услуги малому и среднему бизнесу, а также фрилансерам.
- Сервис работает в Италии и планирует запуск во Франции в октябре 2020 года, указывает TechCrunch. Офис компании находится в Нидерландах.
- Посевной раунд на €6,5 млн Finom поднял в апреле 2020 года, следует из данных Crunchbase. Тогда в разговоре с TechCrunch стартап оценивал рынок банковского обслуживания для малого бизнеса в Европе в более €100 млрд.
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Bulat Ziganshin
интересно, почему у нас в стране так мало стартапов?..
Mikhail TatskyBulat
Это сарказм и риторический вопрос или действительно непонятно?
евгений аношин
офис в Голландии, бизнес ведется в Италии)
продукты: подключение через api к вашему банковскому счету, выставление счетов, обмен валют, виртуальные кары к счету с лимитом 2000 евро в месяц и кэшбек 0,25%... у меня нет слов....
Daniil Khanin
а вот это очень и очень круто! прямо вот вовремя
Антон ШтадлерDaniil
Фролов младший на волне хайпа решил поиграть деньгами папиного фонда теперь в финтех. Но боюсь, он опоздал уже лет на 5.