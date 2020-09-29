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Разработчик открытой платформы для создания сервисов аналитики Cube Dev с основателями из России привлёк $6,2 млн Материал редакции
Стартап планирует потратить деньги за запуск коммерческой версии сервиса.
Американский стартап Cube Dev привлёк $6,2 млн от Bain Capital Ventures, а также венчурного фонда Slack, стартап-студии Betaworks, Eniac Ventures, Innovation Endeavors, Uncorrelated Ventures и Overtime.vc. Об этом vc.ru рассказал представитель компании.
Условия сделки и оценку стартап не раскрывает. Он планирует направить деньги на расширение команды, разработку open-source-продуктов и выпуск первого коммерческого продукта.
Cube Dev — разработчик сервиса с открытым исходным кодом Cube.js, который помогает компаниям создавать внутренние инструменты для бизнес-аналитики. Он предоставляет разработчикам API для доступа к исходным данным из любой базы данных, сохраняя возможности для гибкой настройки фронтенда.
Сервис «вырос» из предыдущего проекта основателей, компании Statsbot: он создавался для перевода и отправки запросов на естественном языке к любым источникам данных из Slack.
В 2019 году команда выпустила open-source версию Cube.js на Github. По собственным данным, с момента релиза сервис запустили более чем на 70 тысячах серверов по всему миру. Среди клиентов стартап называет разработчика ПО для бизнеса Jobber.
В апреле 2020 года основатели сменили название стартапа на Cube Dev и сфокусировались на дальнейшей разработке и коммерческой версии Cube.js. Сейчас коммерческий продукт Cube Cloud находится в закрытой бета-версии, добавили в стартапе, не уточнив дату релиза.
Statsbot была создана в 2016 году Артёмом Кейдуновым, Павлом Тиуновым и Михаилом Меланьиным. В октябре 2017 года Меланьин покинул проект, передав обязанности сооснователям. У Cube Dev основатели — Кейдунов и Тиунов, уточнил их представитель.
Штаб-квартира Cube Dev находится в Сан-Франциско. Финансовые показатели компания не раскрывает. С учётом последнего раунда Cube Dev привлёк $8,1 млн, уточнили в компании.
Хорошие дашборды получаются. Но я не увидел сводной таблицы! А мы к ним привыкли
Привет от команды Cube Dev :) Если в двух словах, то Cube.js умеет делать произвольные трансформации над данными (pivot), а затем приложение может отобразить их в виде таблицы. Cube.js намеренно не предлагает инструментов для визуализации, чтобы разработчики могли взять любой фреймворк или библиотеку для рисования графиков по выбору — или сделать визуализацию с нуля. У нас есть статьи, как это можно сделать на популярных инструментах — например, Material UI.
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