Стартап планирует потратить деньги за запуск коммерческой версии сервиса.

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Американский стартап Cube Dev привлёк $6,2 млн от Bain Capital Ventures, а также венчурного фонда Slack, стартап-студии Betaworks, Eniac Ventures, Innovation Endeavors, Uncorrelated Ventures и Overtime.vc. Об этом vc.ru рассказал представитель компании.

Условия сделки и оценку стартап не раскрывает. Он планирует направить деньги на расширение команды, разработку open-source-продуктов и выпуск первого коммерческого продукта.

Cube Dev — разработчик сервиса с открытым исходным кодом Cube.js, который помогает компаниям создавать внутренние инструменты для бизнес-аналитики. Он предоставляет разработчикам API для доступа к исходным данным из любой базы данных, сохраняя возможности для гибкой настройки фронтенда.

Сервис «вырос» из предыдущего проекта основателей, компании Statsbot: он создавался для перевода и отправки запросов на естественном языке к любым источникам данных из Slack.

В 2019 году команда выпустила open-source версию Cube.js на Github. По собственным данным, с момента релиза сервис запустили более чем на 70 тысячах серверов по всему миру. Среди клиентов стартап называет разработчика ПО для бизнеса Jobber.

В апреле 2020 года основатели сменили название стартапа на Cube Dev и сфокусировались на дальнейшей разработке и коммерческой версии Cube.js. Сейчас коммерческий продукт Cube Cloud находится в закрытой бета-версии, добавили в стартапе, не уточнив дату релиза.

Statsbot была создана в 2016 году Артёмом Кейдуновым, Павлом Тиуновым и Михаилом Меланьиным. В октябре 2017 года Меланьин покинул проект, передав обязанности сооснователям. У Cube Dev основатели — Кейдунов и Тиунов, уточнил их представитель.