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(function(w, d, promoUrl, loc) { var modal, box, closeModalBtn, isModalAnimation, body, html, scrollBarWidth, promoButton; var teaser = d.querySelector('.tinkoff-all-airlines'); if (!teaser) return false; initModal(); preloadImages(['https://leonardo.osnova.io/2755fcfd-f5aa-3496-f0b8-2066ac91e9fa/', 'https://leonardo.osnova.io/0006b8c0-6e01-4b3f-6765-45d1606a2c48/', 'https://leonardo.osnova.io/da12942b-f4f3-2560-40b3-a1c930f4b330/']).then(function() { setTimeout(function() { analyticsEvents(); teaser.classList.add('is-init'); teaser.addEventListener('click', openModal); onDestroy(); }, 100); }); function onDestroy() { var moduleAjaxify = window.Air && window.Air.get('module.ajaxify'); if (moduleAjaxify && moduleAjaxify.on) { moduleAjaxify.on('Before page changed', function() { window.removeEventListener('scroll', scrollHandler); hideModal(); if (teaser) { teaser.removeEventListener('click', openModal); } if (box) { box.removeEventListener('click', stopPropagation); } if (closeModalBtn) { closeModalBtn.removeEventListener('click', closeModalStop); } if (promoButton) { promoButton.removeEventListener('click', clickPromo); } if (modal) { modal.removeEventListener('click', closeModal); modal.remove(); } }); } }; function initModal() { body = d.querySelector('body'); html = d.documentElement; modal = d.querySelector('.tinkoff-all-airlines-promo'); box = d.querySelector('[data-tinkoff-all-airlines-box]'); closeModalBtn = d.querySelector('[data-tinkoff-all-airlines-close]'); isModalAnimation = false; scrollBarWidth = getScrollbarWidth(); box.addEventListener('click', stopPropagation); modal.addEventListener('click', closeModal); closeModalBtn.addEventListener('click', closeModalStop); promoButton = d.querySelector('.tinkoff-all-airlines-promo__button'); if (promoButton) { promoButton.setAttribute('href', promoUrl); promoButton.addEventListener('click', clickPromo); } body.appendChild(modal); }; function clickPromo() { sendEvent('Promo button'); }; function stopPropagation(e) { e.stopPropagation(); }; function closeModalStop(e) { e.preventDefault(); e.stopPropagation(); closeModal(); }; function openModal() { if (isModalAnimation) return false; isModalAnimation = true; sendEvent('Popup', 'Open'); body.style.overflow = 'hidden'; html.style.marginRight = scrollBarWidth + 'px'; modal.classList.remove('is-hidden'); setTimeout(function() { modal.classList.add('is-show'); setTimeout(function() { isModalAnimation = false; }, 300); }, 0); }; function closeModal() { if (isModalAnimation) return false; isModalAnimation = true; hideModal(); sendEvent('Popup', 'Close'); }; function hideModal() { modal.classList.remove('is-show'); setTimeout(function() { modal.classList.add('is-hidden'); body.style.overflow = 'auto'; html.style.marginRight = '0px'; isModalAnimation = false; }, 300); }; function isInViewport(elem) { var bounding = elem.getBoundingClientRect(); return ( bounding.top >= 0 && bounding.left >= 0 && bounding.bottom <= (window.innerHeight || document.documentElement.clientHeight) && bounding.right <= (window.innerWidth || document.documentElement.clientWidth) ); }; function preloadImages(urls) { return Promise.all(urls.map(function(url) { return new Promise(function(resolve) { var image = new Image(); image.onload = resolve; image.src = url; }); })); }; function sendEvent(label, state) { state = state ? state : 'Click'; var value = 'Tinkoff All Airlines 650 (' + loc + ') — ' + label + ' — ' + state; console.log(value); if (window.dataLayer !== undefined) { window.dataLayer.push({ event: 'data_event', data_description: value, }); } }; function getScrollbarWidth() { var outer = d.createElement('div'); outer.style.visibility = 'hidden'; outer.style.overflow = 'scroll'; outer.style.msOverflowStyle = 'scrollbar'; d.body.appendChild(outer); var inner = d.createElement('div'); outer.appendChild(inner); var scrollbarWidth = (outer.offsetWidth - inner.offsetWidth); outer.parentNode.removeChild(outer); return scrollbarWidth; }; function analyticsEvents() { sendEvent('Teaser', 'init'); window.addEventListener('scroll', scrollHandler); scrollHandler(); }; function scrollHandler() { if (isScrolledIntoView(teaser)) { sendEvent('Teaser', 'Show'); window.removeEventListener('scroll', scrollHandler); } }; function isScrolledIntoView(el) { var rect = el.getBoundingClientRect(); var elemTop = rect.top; var elemBottom = rect.bottom; var isVisible = (elemTop >= 0) && (elemBottom <= w.innerHeight); return isVisible; }; }(window, document, 'https://www.tinkoff.ru/cards/credit-cards/all-airlines/promo/form/black-friday/?utm_source=vc0920_cc&utm_medium=ntv.fix&utm_campaign=allairlines.vcbf', 'entry-head'));
Финансы
Татьяна Боброва
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Разработчик открытой платформы для создания сервисов аналитики Cube Dev с основателями из России привлёк $6,2 млн Материал редакции

Стартап планирует потратить деньги за запуск коммерческой версии сервиса.

2 комментария
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Американский стартап Cube Dev привлёк $6,2 млн от Bain Capital Ventures, а также венчурного фонда Slack, стартап-студии Betaworks, Eniac Ventures, Innovation Endeavors, Uncorrelated Ventures и Overtime.vc. Об этом vc.ru рассказал представитель компании.

Условия сделки и оценку стартап не раскрывает. Он планирует направить деньги на расширение команды, разработку open-source-продуктов и выпуск первого коммерческого продукта.

Cube Dev — разработчик сервиса с открытым исходным кодом Cube.js, который помогает компаниям создавать внутренние инструменты для бизнес-аналитики. Он предоставляет разработчикам API для доступа к исходным данным из любой базы данных, сохраняя возможности для гибкой настройки фронтенда.

Сервис «вырос» из предыдущего проекта основателей, компании Statsbot: он создавался для перевода и отправки запросов на естественном языке к любым источникам данных из Slack.

В 2019 году команда выпустила open-source версию Cube.js на Github. По собственным данным, с момента релиза сервис запустили более чем на 70 тысячах серверов по всему миру. Среди клиентов стартап называет разработчика ПО для бизнеса Jobber.

В апреле 2020 года основатели сменили название стартапа на Cube Dev и сфокусировались на дальнейшей разработке и коммерческой версии Cube.js. Сейчас коммерческий продукт Cube Cloud находится в закрытой бета-версии, добавили в стартапе, не уточнив дату релиза.

Statsbot была создана в 2016 году Артёмом Кейдуновым, Павлом Тиуновым и Михаилом Меланьиным. В октябре 2017 года Меланьин покинул проект, передав обязанности сооснователям. У Cube Dev основатели — Кейдунов и Тиунов, уточнил их представитель.

Штаб-квартира Cube Dev находится в Сан-Франциско. Финансовые показатели компания не раскрывает. С учётом последнего раунда Cube Dev привлёк $8,1 млн, уточнили в компании.

#новость #стартапы #инвестиции

Татьяна Боброва
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Denis Kiselev

1

Хорошие дашборды получаются. Но я не увидел сводной таблицы! А мы к ним привыкли

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Igor Lukanin

Denis
1

Привет от команды Cube Dev :) Если в двух словах, то Cube.js умеет делать произвольные трансформации над данными (pivot), а затем приложение может отобразить их в виде таблицы. Cube.js намеренно не предлагает инструментов для визуализации, чтобы разработчики могли взять любой фреймворк или библиотеку для рисования графиков по выбору — или сделать визуализацию с нуля. У нас есть статьи, как это можно сделать на популярных инструментах — например, Material UI.

@cubejs-client/core | Cube.js Docs
Documentation for working with Cube.js, the open-source analytics framework.
cube.dev
Building Material UI Dashboard with Cube.js
Learn how to build Material UI Dashboard with Cube.js.
material-ui-dashboard.cube.dev
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