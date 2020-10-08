Продажи репы в игре превратились в биржу, на которой портфели формируются по экономическими принципам, пишет Bloomberg.

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«Текущая цена — 387 беллов за одну репу»

Игра Animal Crossing: New Horizons для Nintendo Switch стала хитом во время пандемии. В этом «симуляторе жизни» игроки живут на виртуальных островах, исследуют их, добывают ресурсы, торгуют и взаимодействуют друг с другом, постепенно обустраивая свой дом.

Bloomberg отмечает, что в AC множество способов заработать виртуальную валюту, но самый изощрённый — торговать репой на внутреннем рынке. Forbes написало инструкцию по рынку для новичков:

Репу можно купить раз в неделю у определённого персонажа.

у определённого персонажа. Репу можно продать в любое время — либо игровым персонажам, которые меняют цену покупки дважды в день, либо договориться с другими игроками и обменять её на виртуальную валюту.



— либо игровым персонажам, которые меняют цену покупки дважды в день, либо договориться с другими игроками и обменять её на виртуальную валюту. На острове каждого игрока цены разные: иногда пользователи прилетают на чужие острова, чтобы продать репу там.



Через неделю после покупки репа протухает, и продать её уже нельзя.



Со временем появились сайты и торговые площадки, где участники обсуждают цены и предлагают товары. Проект Turnip Prophet пытается предсказать цену на репу на основе кода игры.

Продажа репы превратилась в полноценную биржу с инвестиционным портфелем и экономическими принципами: плавающими ценами, докупкой на падении стоимости, фиксированием прибыли, изучением спроса и предложения.

Биржа репы turnip.exchange

Консалтинговая компания Betterment и Investopedia использовали Animal Crossing, чтобы наглядно объяснить и базовые, и более глубокие правила рынка: спрос и предложение, арбитраж, способы анализа товара, позволяющие перейти к торговле реальными акциями. Игра показывает риск краткосрочных инвестиций и важность диверсификации, считает Betterment.

Освоившись в торговле репой, некоторые игроки переключаются на реальную торговлю акциями. К примеру, менеджер по коммерческой недвижимости Энджи Фанг заметила: она тратит столько сил и времени на виртуальные товары, что могла бы с тем же успехом попробовать свои силы на реальной бирже.

Весной Фанг инвестировала около $1000 в акции ИТ-компаний: Palo Alto Networks, Nvidia, Square, и недорогие бумаги фирм, связанных с Covid-19.

Групповой чат Фанг в Animal Crossing раньше был посвящён ценам на репу на разных островах. Теперь там обмениваются информацией о самых популярных акциях.

22-летняя Джессика Амадо рассказала Bloomberg, что игра помогла понять, почему важно фиксировать прибыль до падения цен. Она часто теряла «деньги», надеясь, что цены на репу продолжат расти.

Её отец узнал о виртуальной бирже и дал девушке $120 на реальные акции — эти инвестиции ей удались лучше, чем в игре.