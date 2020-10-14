The Bell: МТС ведёт переговоры о покупке «Тинькофф» 

Параллельно с «Яндексом» — о предварительной договорённости с интернет-компанией банк сообщил в сентябре.

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Олег Тиньков ведёт переговоры о продаже группы компаний «Тинькофф» с основным бенефициаром МТС Владимиром Евтушенковым. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Ещё в июле 2020 года знакомый Евтушенкова сообщал изданию об обсуждении сделки. Переговоры продолжаются, но Евтушенков ещё не принял решения о сделке, говорит собеседник The Bell.

Евтушенков, «Тинькофф» и представитель МТС отказались от комментариев. Переговоры идут параллельно с «Яндексом». 22 сентября материнская компания банка, TCS Group, на Лондонской бирже сообщила, что «Яндекс» предварительно договорился о полном приобретении «Тинькофф» за $5,5 млрд.

Евтушенков может купить «Тинькофф» на деньги, занятые у «Сбербанка», утверждал один из источников The Bell. Это позволит создать «мягкий консорциум» между «Сбером», МТС и «Тинькофф», утверждает собеседник издания.

В сентябре источник The Bell, знакомый с историей вопроса, рассказывал, что Тиньков начал искать покупателя полтора-два года назад — до болезни и разбирательства с США. Среди потенциальных покупателей был и «Сбер», но с его долей рынка было бы трудно согласовать сделку в ЦБ и ФАС, объяснял собеседник издания.

«Тинькофф» и «Яндекс» пока не подписали обязывающих документов, говорят двое собеседников The Bell. Поэтому Тиньков может без штрафа продолжать переговоры с другими потенциальными покупателями, считает один из них.

Финальных договоренностей ни с одним из возможных покупателей пока нет, утверждают источники The Bell. В начале октября сам Тиньков на своей странице в Instagram говорил, что вероятность заключения сделки с «Яндексом» 50/50, напоминает издание. Однако на момент публикации заметки пост был удалён.