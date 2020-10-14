Финансы
Лиана Липанова
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The Bell: МТС ведёт переговоры о покупке «Тинькофф» Материал редакции

Параллельно с «Яндексом» — о предварительной договорённости с интернет-компанией банк сообщил в сентябре.

107 комментариев
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Олег Тиньков ведёт переговоры о продаже группы компаний «Тинькофф» с основным бенефициаром МТС Владимиром Евтушенковым. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Ещё в июле 2020 года знакомый Евтушенкова сообщал изданию об обсуждении сделки. Переговоры продолжаются, но Евтушенков ещё не принял решения о сделке, говорит собеседник The Bell.

Евтушенков, «Тинькофф» и представитель МТС отказались от комментариев. Переговоры идут параллельно с «Яндексом». 22 сентября материнская компания банка, TCS Group, на Лондонской бирже сообщила, что «Яндекс» предварительно договорился о полном приобретении «Тинькофф» за $5,5 млрд.

Евтушенков может купить «Тинькофф» на деньги, занятые у «Сбербанка», утверждал один из источников The Bell. Это позволит создать «мягкий консорциум» между «Сбером», МТС и «Тинькофф», утверждает собеседник издания.

В сентябре источник The Bell, знакомый с историей вопроса, рассказывал, что Тиньков начал искать покупателя полтора-два года назад — до болезни и разбирательства с США. Среди потенциальных покупателей был и «Сбер», но с его долей рынка было бы трудно согласовать сделку в ЦБ и ФАС, объяснял собеседник издания.

«Тинькофф» и «Яндекс» пока не подписали обязывающих документов, говорят двое собеседников The Bell. Поэтому Тиньков может без штрафа продолжать переговоры с другими потенциальными покупателями, считает один из них.

Финальных договоренностей ни с одним из возможных покупателей пока нет, утверждают источники The Bell. В начале октября сам Тиньков на своей странице в Instagram говорил, что вероятность заключения сделки с «Яндексом» 50/50, напоминает издание. Однако на момент публикации заметки пост был удалён.

Ранее Тиньков также заявил, что планирует остаться в компании после возможной сделки.

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#новость #тинькофф #мтс #яндекс

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107 комментариев
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Пластиковое Окно

144

Яндекс уже выглядит не таким уж плохим вариантом...

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Anatoly Ivanov

Пластиковое
1

вот интересно, предложи условный Google / AT&T / Verizon  выкупить это - что бы говорили? 

Ответить

Владимир Толстиков

Anatoly
16

Если Google, то "купил, чтобы закрыть"

Ответить

Anatoly Ivanov

Владимир
0

да, пример с Google не самый удачный, а вот AT&T, Verizon? 

Ответить

Masha Kovalyova

Anatoly
2

Если AT&T или Verizon, то "Яндекс уже выглядит не таким уж плохим вариантом...", да

Ответить

Vyacheslav Anzhiganov

Anatoly
2

Если AT&T, Verizon, то "пусть сначала с антимонопольной комиссией договорятся, а потом поговорим" :)

Ответить

Владимир Толстиков

Anatoly
1

возможно ФАС или ЦБ не пропустит иностранного покупателя на такой актив, хотя иностранные банки у нас ведь работают

Ответить

Anatoly Ivanov

Владимир
0

кстати, в прошлом году же закон про 20-25% влепили как раз против этого

Ответить

danil nik

Anatoly
0

Это ведь другое 

Ответить

Антон Штадлер

Пластиковое
0

А какая разница?

Ответить

Vyacheslav Anzhiganov

Антон
3

МТС сильно халатно относятся к своей клиентской базе :)

Ответить

Антон Штадлер

Vyacheslav
0

Вот были ЯДеньги и МТС-банк. Никакой принципиальной разницы я не вижу между ними, кроме наличия полноценной лицензии у последнего.

Ответить

Максим Когтев

Пластиковое
–1

Очередная утка от TheBell

Ответить

Павел Самур

53

Лучше уж Яндекс, чем МТС

Ответить

lakoros

Павел
7

На деньги Сбера)

Ответить

Владимир Толстиков

lakoros
0

если ФАС пропустит, то будет вообще "ололо"

Ответить

ahshit here wego again

lakoros
0

Шиза

Ответить

Евгений Алферов

30

О нет, только не МТС...

Ответить

Илья Борисов

Евгений
14

Если купит МТС, сразу выйду из Тинькофф

Ответить

Arthur Niazyan

Илья
3

Да, второй Альфа нам не нужОн

Ответить

Алексей Амелин

Илья
0

Солидарен

Ответить

Анатолий Булатов

Евгений
4

А если Билайн? 😅

Ответить

Сергей Исаков

29

Сукпздцы. Опсосы самые мерзкие древние компашки, к ним минимум доверия и уважения. 

Ответить

Oleg Borisov

Сергей
0

Через связь которых вы пользуетесь интернетом на всех своих мобильных устройствах)

Ответить

Kelerius

Oleg
0

Да) и мы им ща это благодарны)

Ответить

Максим Оганов

27

Тинькофф пошёл по рукам ...

Ответить

Михаил Арнаутов

Максим
8

Они все, *** (блин), банкиры, за бабки мать родную продадут.

Ответить

Kakelberg

Михаил
0

Не мать, а банк.

Ответить

Анатолий Щербина

22

Главное, чтобы РПЦ не решила купить "Тиньков" на пожертвования... А если серьезно, то Яндекс конечно выглядит более интересным вариантом, чем мтс.

Ответить

Anatoly Ivanov

Анатолий
1

Так пойдет и какая нибудь СпецАвтоБаза выкупит 

Ответить

Анатолий Булатов

Anatoly
6

Кооператив Озеро :)

Ответить

Anatoly Ivanov

Анатолий
1

Им и не надо покупать - там другие схемы

Ответить

Igor Igor

11

Учитывая долг МТС, который растёт с 2018 года из-за того, МТС - дойная корова АФК Система, не понятно откуда у них возьмутся на это деньги.

Кажется Олег решил набить цену 

Ответить

Igor Igor

Igor
5

Решил даже посчитать. На текущий момент:
Чистый долг МТС  310 млрд рублей
Ebitda 202 млрд
Ковенанта(отношение долга к ебиде) = 1.5, комфортный уровень.

Тинькофф оценили в 5.48 млрд $, что по курсу в 77 рублей за доллар равняется 421 миллиарду рублей.

Чистый долг станет 731 млрд. Одному МТС это не под силам, мне кажется тут возможно и на продажу OZON рассчитывают, и обмениваться акциями будут, но тогда АФК потеряет контроль над МТС. Вопросов больше чем ответов

Ответить

денькя

Igor
1

Так цена МТС + Тинькофф выше чем по отдельности, так что вполне могут обосновать покупку.

Ответить

Igor Igor

денькя
2

Да, просто в рассчетах по МСФО у банков нет показателя EBITDA, и вместо долга у банка берется за основу достаточность капитала.

Так же нужно учитывать гигантский долг афк системы, который ей станет еще сложнее обслуживать после продажи детского мира, и существенному уменьшению денежного потока от МТС, если МТС купить TCS.

Ответить

Sergey Vlasov

Igor
0

Система от Детмира окончательно избавилась? Кстати, там же МЕДСИ ещё есть, они ведь тоже денег принсят.

Ответить

Igor Igor

Sergey
0

Совершенно верно. 
АФК полностью продала ДМ, но при этом уровень долга их не сильно снизился, из-за инвестиций в Озон, и Аллиум.
АФК система владеет многими активами, но основной денежный поток системе приносит МТС. 

Медси - хороший актив, но он приносит слишком мало. Так же как и Агрохолдинг Степь, Сегежа, БЭСК, Аллиум, Озон.

Я инвестировал в Систему в 2019 году, но сейчас мне кажется их акции переоценены.

Ответить

Sergey Vlasov

Igor
1

А я работал там и застал время, когда людей с Моховой впервые после покупки встречали в офисе Озона на Динамо :)

Ответить

Igor Igor

Sergey
1

Ого, крутой опыт. Очень интересная компания.

Ответить

Игорь

11

Знаете, а Яндекс очень даже хорошая компания

Ответить

Roman

11

Олег, извини, мы просто плохо пошутили, давай Яндекс

Ответить

Mamur Fozilov

9

Тинькофф, когда сказали что Греф уходит с поста:

Ответить

Alexandr Blokhin

6

 — У меня деньги с расчётного счёта куда-то ушли.
 — Да, потому что у вас подключена услуга "Эмоджи в назначении платежа". За неё списывается 999 рублей каждый месяц.
 — Но я её не подключал. Отключите её.
 — Возможно, это какая-то ошибка. Приносим свои извинения. Услуга отключена.

Ответить

Leonid Sobchenko

Alexandr
1

но не у вас:)

Ответить

Maxim Lialin

0

Интересно, чем снова займётся Олег после продажи очередного бизнеса.
Электронику возил, пельмени лепил, пиво варил, кредиты другим вот давал.
Что дальше?)

Ответить

Екатерина Реднекова

Maxim
16

Скорее всего Олег займётся здоровьем 

Ответить

Kelerius

Екатерина
0

Если успеет

Ответить

Veta Kartsova

Maxim
3

Благотворительным фондом для помощи больным лейкемией 👀
тоже вполне себе бизнес

Ответить

Sergei Timofeyev

Veta
1

Особенно зная, что 50% суммы обычно оседает в фонде (в России где-то так, уже попадались люди)... Ну, вы понимаете, а тут ещё и банк свой.

Ответить

Евгений Онянов

Maxim
0

По-моему, Олег в банке уже давно ничего не решает, а просто является держателем акций.

Ответить

Владимир Моденов

4

Прощай, Тинькофф Мобайл тогда...

Ответить

Комментарий удален

Leonid Sobchenko

Тинькофф
5

яндекс плюсы?

Ответить

Александр Львов

Тинькофф
1

Я лучше в Сбер вернусь, если МТС вас выкупит

Ответить

Арсений Петрович

Тинькофф
1

Уверен, что МТС убьет Тинькофф, если купит. А Яндекс привнесет что-нибудь хорошее, но он уж очень гигантский, монополия - плохо. 

Ответить

Илья Борисов

Тинькофф
1

Сразу уйду если МТС выкупит... и забуду, как страшный сон.

Ответить

selecadm

Тинькофф
0

Тинькофф Мобайл перейдёт с вышек Теле2 на вышки МТС, и у меня опять не будет ловить в ЖК "Бунинские луга" (Новая Москва на границе с Южным Бутово). Я в том числе из-за этого к вам перешёл.

Ответить

Leonid Sobchenko

selecadm
0

а прикиньте тинек будет и на мтсе и на теле2. первый в РФ оп на 2х видах вышек:)

Ответить

АЛЕКСАНДР ХАРИТОНОВ

selecadm
0

Привет, сосед🤚🏻

Ответить

АЛЕКСАНДР ХАРИТОНОВ

АЛЕКСАНДР
0

У нас по-моему ничего нормально не ловит)

Ответить

selecadm

АЛЕКСАН…
0

Да, большая тройка не ловит. Теле2 ловит, а значит и все банковские операторы: Тинькофф Мобайл, ВТБ Мобайл, СберМобайл.

Ответить

danil nik

Тинькофф
0

Плюсище!

Ответить

Mariya Ky

Тинькофф
0

Ни за что с МТС не останусь. Несмотря на все плюсы Тинькова, МТС не доверяю, а для банка доверие играет первостепенную роль.

Ответить

Alexandr Blokhin

4

Через две недели: "Сеть тайского массажа рассматривает возможность покупки Банка Тинькоф. Деньги она возьмёт в кредит в Сбербанке".

Ответить

Владимир Толстиков

Alexandr
0

да что сеть — ИП-шник какой-нить возьмёт  😆

Ответить

Sergei Timofeyev

Владимир
0

Самозанятый Олег

Ответить

Kostya Zubanov

4
Ответить

Alexey Volkov

3

Не исключено, что цену набивают просто.

Ответить

Mika Rasulov

3
Ответить

Михаил Арнаутов

Mika
1

а может так отжать, по пацански

Ответить

Александр Кучеряев

3

Цветом не вышли, мб альфа-банк лучше?

Ответить

Sergey Nikolaevich Gerasimov

2

Вы вообще-то уже перекрестили Яндекс!
Че началось то

Ответить

Антон Храмченко

0

Зачем мтс свой банк?

Ответить

Григорий Иоффе

Антон
5

У МТС уже есть банк

Ответить

Maxim Sergeevich

Антон
4

Вы хотели спросить зачем МТС ЕЩЁ ОДИН свой банк? 😉

МТС Банк — Кредиты, кредитные карты, вклады…
МТС Банк — Кредиты, кредитные карты, вклады | Официальный сайт
www.mtsbank.ru
Ответить

Mamur Fozilov

Антон
0

очевидно, для того чтобы развивать свой банк через сеть салонов. это укрепление позиций на рынке, как мне кажется

Ответить

Мамкин советчик

1

The Bell: МТС ведёт переговоры о покупке «Тинькофф» 

Ответить

Антон Штадлер

1

В другой ветке я поднимал вопрос финансирования сделки. Это огромные деньги для Яндекса. На внешнем рынке их будет проблематично занять, а внутри страны они есть только у госбанков и предприятий

Ответить

Arthur Niazyan

1

Нет повести печальнее на свете...
2020 остановись

Ответить

Dennis Gerasimov

1

Так будет?

Ответить

Максим Гурушкин

1

Короче, Тинькофф, ты давай там это, прекращай. Или сиди смирно и работай спокойно или иди уже к Яндексу, НО, НИКОГДА не вздумай идти к МТС!!!!!111

Ответить

Виталий Орлов

1

Я за МТС. Яндекс это такое большое тоталитарное зло

Ответить

Римма

0

Все это - одно название. Потом их всех купит сбер

Ответить

Николай Западный

0

Олег! Ну какого?
Кстати вот почему ни мтс ни тинькофф с моей оф зарплатой в 90к не дают мне кредиты?
Где я их обидел?

Ответить

Andrey Chuev

Николай
2

Радуйся. Они наоборот, о тебе заботятся и не дают лезть в кабалу. Няшки эдакие

Ответить

Семен Удальцов

–9

Такое ощущение, эти слухи запускает сам тиньков, искусственно повышая спрос на свой убыточный актив

Ответить

Anatoly Ivanov

Семен
1

почему убыточный? в ноябре будет отчет - будет видно

Ответить

Семен Удальцов

Anatoly
–8

Ну с такой репутацией его можно загнать разве что своим дружкам на внутреннем рынке для последующего ребрендинга

Ответить

Alex Konin

Семен
11

С репутацией лучшего онлайн банка в мире?

Ответить

Семен Удальцов

Alex
–7

Смешно, правда :)

Рейдерский банк налогового мошенника

Ответить

Leonid Sobchenko

Семен
0

я думаю у тинька одна из самых лояльных аудиторий и монетизировать ее он умеет. Например тинькофф инвестиции. За этот год активных юзеров раз в 10 стало больше.

Ответить

Natalia Kulaeva

0

Мда, может ещё РосКосмос... Или Йоте, ведь прогрессивная сеть;)).... печально и обыденно все... а столько пафоса в начале... ещё и посты удалять🤦‍♂️... Банк хороший, но зачем цирк устраивать...

Ответить

Sergei Timofeyev

Natalia
1

Ещё присмотритесь внимательно к РосАтому и тому, что они покупают, какие нецелевые активы.

Ответить

Александр Рязанов

0

Бзднули так бзднули, на акциях что ли чутка поднять решили?

Ответить

Yury Kotov

0

Торгуется, это нормально, у Яндекса денег много

Ответить

Владимир Толстиков

0

Ждём новости с предложениями от Почты России и ВТБ...

Ответить

Rifat Kayumov

0

А вроде б уже есть мтсбанк? Или они в коллабе с кем-то кредиты выдают? Хотят сами заиметь банковскую лицензию?

Ответить

Leech59

0

Я за Я)))

Ответить

Александр Комков

0

После таких новостей акции МТС пойдут вверх, как это было с Яндексом.

Ответить

Василий Кургалов

0

Собственно, история о том, как негатив с Яндексом превратить в позитив одним вбросом)

Ответить

Ольга Дистанова

0

Или о «слиянии»?

Ответить

Mike Platonov

0

Олег как всегда сталкивает лбами, чтобы поднять цену. Но в совете директоров Яндекса комфортнее, а деньги пойдут в vivid money - потренировался на России, нужен весь мир

Ответить

Комментарий удален

Сергей Подливчук

0

Посмотрел на набор карт МТС банка. Описания тарифов в лучших традициях опсосов: нихуя не понятно какие тарифы и комиссии, куча звёздочек со скрытым наебаловом и взаимо исключающими условиями.

Ответить

Artur Kasimov

0
Ответить

Kelerius

0

И при этом, Тиньк ищет разработчиков))
Я бы поостерегся)))

Ответить

ilia

0

Лучше бы уж Тинькофф остался банком (пусть они и упорно называют себя "группой") и пошел в другие страны...

Ответить

Kelerius

0

А почему вообще решили продать банк?! Что там такого случилось?

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