The Bell: МТС ведёт переговоры о покупке «Тинькофф» Материал редакции
Параллельно с «Яндексом» — о предварительной договорённости с интернет-компанией банк сообщил в сентябре.
Олег Тиньков ведёт переговоры о продаже группы компаний «Тинькофф» с основным бенефициаром МТС Владимиром Евтушенковым. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
Ещё в июле 2020 года знакомый Евтушенкова сообщал изданию об обсуждении сделки. Переговоры продолжаются, но Евтушенков ещё не принял решения о сделке, говорит собеседник The Bell.
Евтушенков, «Тинькофф» и представитель МТС отказались от комментариев. Переговоры идут параллельно с «Яндексом». 22 сентября материнская компания банка, TCS Group, на Лондонской бирже сообщила, что «Яндекс» предварительно договорился о полном приобретении «Тинькофф» за $5,5 млрд.
Евтушенков может купить «Тинькофф» на деньги, занятые у «Сбербанка», утверждал один из источников The Bell. Это позволит создать «мягкий консорциум» между «Сбером», МТС и «Тинькофф», утверждает собеседник издания.
В сентябре источник The Bell, знакомый с историей вопроса, рассказывал, что Тиньков начал искать покупателя полтора-два года назад — до болезни и разбирательства с США. Среди потенциальных покупателей был и «Сбер», но с его долей рынка было бы трудно согласовать сделку в ЦБ и ФАС, объяснял собеседник издания.
«Тинькофф» и «Яндекс» пока не подписали обязывающих документов, говорят двое собеседников The Bell. Поэтому Тиньков может без штрафа продолжать переговоры с другими потенциальными покупателями, считает один из них.
Финальных договоренностей ни с одним из возможных покупателей пока нет, утверждают источники The Bell. В начале октября сам Тиньков на своей странице в Instagram говорил, что вероятность заключения сделки с «Яндексом» 50/50, напоминает издание. Однако на момент публикации заметки пост был удалён.
Ранее Тиньков также заявил, что планирует остаться в компании после возможной сделки.
Яндекс уже выглядит не таким уж плохим вариантом...
вот интересно, предложи условный Google / AT&T / Verizon выкупить это - что бы говорили?
Если Google, то "купил, чтобы закрыть"
да, пример с Google не самый удачный, а вот AT&T, Verizon?
Если AT&T или Verizon, то "Яндекс уже выглядит не таким уж плохим вариантом...", да
Если AT&T, Verizon, то "пусть сначала с антимонопольной комиссией договорятся, а потом поговорим" :)
возможно ФАС или ЦБ не пропустит иностранного покупателя на такой актив, хотя иностранные банки у нас ведь работают
кстати, в прошлом году же закон про 20-25% влепили как раз против этого
А какая разница?
МТС сильно халатно относятся к своей клиентской базе :)
Вот были ЯДеньги и МТС-банк. Никакой принципиальной разницы я не вижу между ними, кроме наличия полноценной лицензии у последнего.
Лучше уж Яндекс, чем МТС
О нет, только не МТС...
Если купит МТС, сразу выйду из Тинькофф
Сукпздцы. Опсосы самые мерзкие древние компашки, к ним минимум доверия и уважения.
Через связь которых вы пользуетесь интернетом на всех своих мобильных устройствах)
Тинькофф пошёл по рукам ...
Они все, *** (блин), банкиры, за бабки мать родную продадут.
Главное, чтобы РПЦ не решила купить "Тиньков" на пожертвования... А если серьезно, то Яндекс конечно выглядит более интересным вариантом, чем мтс.
Так пойдет и какая нибудь СпецАвтоБаза выкупит
Кооператив Озеро :)
Учитывая долг МТС, который растёт с 2018 года из-за того, МТС - дойная корова АФК Система, не понятно откуда у них возьмутся на это деньги.
Кажется Олег решил набить цену
Решил даже посчитать. На текущий момент:
Чистый долг МТС 310 млрд рублей
Ebitda 202 млрд
Ковенанта(отношение долга к ебиде) = 1.5, комфортный уровень.
Тинькофф оценили в 5.48 млрд $, что по курсу в 77 рублей за доллар равняется 421 миллиарду рублей.
Чистый долг станет 731 млрд. Одному МТС это не под силам, мне кажется тут возможно и на продажу OZON рассчитывают, и обмениваться акциями будут, но тогда АФК потеряет контроль над МТС. Вопросов больше чем ответов
Да, просто в рассчетах по МСФО у банков нет показателя EBITDA, и вместо долга у банка берется за основу достаточность капитала.
Так же нужно учитывать гигантский долг афк системы, который ей станет еще сложнее обслуживать после продажи детского мира, и существенному уменьшению денежного потока от МТС, если МТС купить TCS.
Система от Детмира окончательно избавилась? Кстати, там же МЕДСИ ещё есть, они ведь тоже денег принсят.
Совершенно верно.
АФК полностью продала ДМ, но при этом уровень долга их не сильно снизился, из-за инвестиций в Озон, и Аллиум.
АФК система владеет многими активами, но основной денежный поток системе приносит МТС.
Медси - хороший актив, но он приносит слишком мало. Так же как и Агрохолдинг Степь, Сегежа, БЭСК, Аллиум, Озон.
Я инвестировал в Систему в 2019 году, но сейчас мне кажется их акции переоценены.
А я работал там и застал время, когда людей с Моховой впервые после покупки встречали в офисе Озона на Динамо :)
— У меня деньги с расчётного счёта куда-то ушли.
— Да, потому что у вас подключена услуга "Эмоджи в назначении платежа". За неё списывается 999 рублей каждый месяц.
— Но я её не подключал. Отключите её.
— Возможно, это какая-то ошибка. Приносим свои извинения. Услуга отключена.
Интересно, чем снова займётся Олег после продажи очередного бизнеса.
Электронику возил, пельмени лепил, пиво варил, кредиты другим вот давал.
Что дальше?)
Скорее всего Олег займётся здоровьем
Благотворительным фондом для помощи больным лейкемией 👀
тоже вполне себе бизнес
Особенно зная, что 50% суммы обычно оседает в фонде (в России где-то так, уже попадались люди)... Ну, вы понимаете, а тут ещё и банк свой.
По-моему, Олег в банке уже давно ничего не решает, а просто является держателем акций.
Прощай, Тинькофф Мобайл тогда...
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Уверен, что МТС убьет Тинькофф, если купит. А Яндекс привнесет что-нибудь хорошее, но он уж очень гигантский, монополия - плохо.
а прикиньте тинек будет и на мтсе и на теле2. первый в РФ оп на 2х видах вышек:)
Привет, сосед🤚🏻
У нас по-моему ничего нормально не ловит)
Через две недели: "Сеть тайского массажа рассматривает возможность покупки Банка Тинькоф. Деньги она возьмёт в кредит в Сбербанке".
да что сеть — ИП-шник какой-нить возьмёт 😆
Зачем мтс свой банк?
Вы хотели спросить зачем МТС ЕЩЁ ОДИН свой банк? 😉
очевидно, для того чтобы развивать свой банк через сеть салонов. это укрепление позиций на рынке, как мне кажется
В другой ветке я поднимал вопрос финансирования сделки. Это огромные деньги для Яндекса. На внешнем рынке их будет проблематично занять, а внутри страны они есть только у госбанков и предприятий
Короче, Тинькофф, ты давай там это, прекращай. Или сиди смирно и работай спокойно или иди уже к Яндексу, НО, НИКОГДА не вздумай идти к МТС!!!!!111
Олег! Ну какого?
Кстати вот почему ни мтс ни тинькофф с моей оф зарплатой в 90к не дают мне кредиты?
Где я их обидел?
Радуйся. Они наоборот, о тебе заботятся и не дают лезть в кабалу. Няшки эдакие
Такое ощущение, эти слухи запускает сам тиньков, искусственно повышая спрос на свой убыточный актив
почему убыточный? в ноябре будет отчет - будет видно
Ну с такой репутацией его можно загнать разве что своим дружкам на внутреннем рынке для последующего ребрендинга
С репутацией лучшего онлайн банка в мире?
я думаю у тинька одна из самых лояльных аудиторий и монетизировать ее он умеет. Например тинькофф инвестиции. За этот год активных юзеров раз в 10 стало больше.
Мда, может ещё РосКосмос... Или Йоте, ведь прогрессивная сеть;)).... печально и обыденно все... а столько пафоса в начале... ещё и посты удалять🤦♂️... Банк хороший, но зачем цирк устраивать...
Ещё присмотритесь внимательно к РосАтому и тому, что они покупают, какие нецелевые активы.
А вроде б уже есть мтсбанк? Или они в коллабе с кем-то кредиты выдают? Хотят сами заиметь банковскую лицензию?
Собственно, история о том, как негатив с Яндексом превратить в позитив одним вбросом)
Олег как всегда сталкивает лбами, чтобы поднять цену. Но в совете директоров Яндекса комфортнее, а деньги пойдут в vivid money - потренировался на России, нужен весь мир
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Посмотрел на набор карт МТС банка. Описания тарифов в лучших традициях опсосов: нихуя не понятно какие тарифы и комиссии, куча звёздочек со скрытым наебаловом и взаимо исключающими условиями.
Лучше бы уж Тинькофф остался банком (пусть они и упорно называют себя "группой") и пошел в другие страны...
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