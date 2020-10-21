Правительство запланировало запустить венчурный Фонд фондов до конца года и вложить в него 14 млрд рублей Материал редакции
Выбирать инвестиционные проекты для нового венчурного Фонда фондов должен бизнесом, так как он несет основные финансовые риски, заявил Путин.
Правительство России до конца года запустит венчурный Фонд фондов и потратит на это 14 млрд рублей — 10 млрд рублей в 2020 году, а 4 млрд рублей в 2021 году, пишет ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Капитал фонда будет создан 50 на 50. Сначала его финансирует государство, затем — частный бизнес, добавил он. Государство будет вкладывать в фонд деньги не на безвозмездной основе, а под 6%.
«Отбор фондов и отбор проектов, конечно, будет проводиться совместно, [вопрос] даже не ставился никогда о том, что правительство перетягивает на себя одеяло, такого нет», — приводит слова Белоусова ТАСС.
Президент России Владимир Путин позже заявил, что выбирать инвестиционные проекты для нового венчурного Фонда фондов должен бизнес, так как он несет основные финансовые риски.
По словам Белоусова, сейчас проект находится на уровне доработки деталей и формировании команды.
Идею создания Фонда фондов Путин обсуждал а марте 2020 года на встрече с инвесторами, на которой присутствовали в том числе сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож и инвестор Леонид Богуславский. На встрече основатель Almaz Capital Partners Александр Галицкий предложил госкорпорациям, пенсионным фондам, страховым компаниям создать фонды, а фонды этих фондов должны будут вкладывать деньги в специализированные венчурные фонды.
Фонд фондов фондовых фондов
Чисто ради этого комментария открыл новость)) содержание даже не читал)
Это очень интересно, на фоне того, что ФРИИ закрыл портфельное инвестирование, РВК трясут с проверками, Майкл Калви сидит, а Фонд Президентских Грантов цедит суммы по 400 тысяч рублей. Во что они собираются инвестировать? Рынок уничтожен, так и не образовавшись. Никто не захочет связываться с меченными деньгами.
Что правительство в итоге запланировало запустить-то?
Если вы хотите открыть фонд для финансирования других фондов, то этот Фонд фондов даст вам денег. Бред, но это видимо так.
Руку в карманы граждан. Еще глубже.
Я чёт слыхал, что финансовые пирамиды то запрещены 😆
надеюсь, что на их офисе будет висеть табличка типа «ГУ ГКУ МКЦ ГБУПК Фонд фондов», тогда точно всё понятно будет
Фонды этих фондов будут вкладывать в фонды фондов, а затем фонды фондов должны будут вкладывать деньги в другие фонды.
С неймингом точно нужно будет поработать :) фонд в 200млн$ это один средний частный vc фонд насколько мне известно на западе. Это конечно лучше чем ничего, но и не густо.
думаю, у них там диаметрально противоположные виды на эти фонды...
теперь нам надо собраться всем вместе и организовать стартап стартапов
Мне кажется лучше было бы назвать так:
Царь-Фонд всех фондов России имени В.В.П.
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