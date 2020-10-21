Финансы
Рая Хачатрян
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Правительство запланировало запустить венчурный Фонд фондов до конца года и вложить в него 14 млрд рублей Материал редакции

Выбирать инвестиционные проекты для нового венчурного Фонда фондов должен бизнесом, так как он несет основные финансовые риски, заявил Путин.

24 комментария
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Правительство России до конца года запустит венчурный Фонд фондов и потратит на это 14 млрд рублей — 10 млрд рублей в 2020 году, а 4 млрд рублей в 2021 году, пишет ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера Андрея Белоусова.

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Капитал фонда будет создан 50 на 50. Сначала его финансирует государство, затем — частный бизнес, добавил он. Государство будет вкладывать в фонд деньги не на безвозмездной основе, а под 6%.

«Отбор фондов и отбор проектов, конечно, будет проводиться совместно, [вопрос] даже не ставился никогда о том, что правительство перетягивает на себя одеяло, такого нет», — приводит слова Белоусова ТАСС.

Президент России Владимир Путин позже заявил, что выбирать инвестиционные проекты для нового венчурного Фонда фондов должен бизнес, так как он несет основные финансовые риски.

По словам Белоусова, сейчас проект находится на уровне доработки деталей и формировании команды.

Идею создания Фонда фондов Путин обсуждал а марте 2020 года на встрече с инвесторами, на которой присутствовали в том числе сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож и инвестор Леонид Богуславский. На встрече основатель Almaz Capital Partners Александр Галицкий предложил госкорпорациям, пенсионным фондам, страховым компаниям создать фонды, а фонды этих фондов должны будут вкладывать деньги в специализированные венчурные фонды.

#новость #инвестиции

Рая Хачатрян
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24 комментария
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Эмиль Муратов

13

Фонд фондов фондовых фондов

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Владимир Саушкин

Эмиль
1

Чисто ради этого комментария открыл новость)) содержание даже не читал)

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Sergey Pozhilov

Эмиль
1
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Григорий Крутеев

11

Читать невозможно.

Ответить

Тот самый партизан

8

Это очень интересно, на фоне того, что ФРИИ закрыл портфельное инвестирование, РВК трясут с проверками, Майкл Калви сидит, а Фонд Президентских Грантов цедит суммы по 400 тысяч рублей. Во что они собираются инвестировать? Рынок уничтожен, так и не образовавшись. Никто не захочет связываться с меченными деньгами.

Ответить

Eugene Smirnov

Тот
2

Инвестировать-то, на самом деле, особо не в кого.

Ответить

Максим Наумов

7

Владимир Владимирович положительно оценил фонд фондов

Ответить

Sasha Tsereteli

3

Что правительство в итоге запланировало запустить-то?

Ответить

Шизоидная обезьяна

Sasha
3

Если вы хотите открыть фонд для финансирования других фондов, то этот Фонд фондов даст вам денег. Бред, но это видимо так.

Ответить

Ilya Shubenok

Sasha
0

Руку в карманы граждан. Еще глубже. 

Ответить

Anton Ten

Ilya
0

В карманы ли.. мне кажется, что там уже пусто и засунуть в планах куда-то глубже.

Ответить

h m

3

Я чёт слыхал, что финансовые пирамиды то запрещены 😆

Ответить

Andrei Smirnovsky

h
1

Только негосударственные)

Ответить

Eugene Smirnov

3

Фонд фондов для венчурных фондов.

Ответить

Максим Веселов

3

надеюсь, что на их офисе будет висеть табличка типа «ГУ ГКУ МКЦ ГБУПК Фонд фондов», тогда точно всё понятно будет

Ответить

Eugene Smirnov

2

Это типо, как ФРИИ но на один повыше.

Ответить

Denis1710

2

Фонды этих фондов будут вкладывать в фонды фондов, а затем фонды фондов должны будут вкладывать деньги в другие фонды.

Ответить

Andrei Smirnovsky

2

А в 2022 уже планируют построить несколько хороших дач)

Ответить

Anatoly Ivanov

1

Таки матрешка или наперстки?  

Ответить

Yuriy

0

С неймингом точно нужно будет поработать :) фонд в 200млн$ это один средний частный vc фонд насколько мне известно на западе. Это конечно лучше чем ничего, но и не густо.

Ответить

Artem Kudinov

0

Победитель заезжает в хату со своим проектом.

Ответить

Marat

0

думаю, у них там диаметрально противоположные виды на эти фонды...
теперь нам надо собраться всем вместе и организовать стартап стартапов

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Roman

0

теперь заживем

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Вася Пражкин

0

Мне кажется лучше было бы назвать так:
Царь-Фонд всех фондов России имени В.В.П.

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