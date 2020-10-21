Выбирать инвестиционные проекты для нового венчурного Фонда фондов должен бизнесом, так как он несет основные финансовые риски, заявил Путин.

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Правительство России до конца года запустит венчурный Фонд фондов и потратит на это 14 млрд рублей — 10 млрд рублей в 2020 году, а 4 млрд рублей в 2021 году, пишет ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера Андрея Белоусова.

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Капитал фонда будет создан 50 на 50. Сначала его финансирует государство, затем — частный бизнес, добавил он. Государство будет вкладывать в фонд деньги не на безвозмездной основе, а под 6%.

«Отбор фондов и отбор проектов, конечно, будет проводиться совместно, [вопрос] даже не ставился никогда о том, что правительство перетягивает на себя одеяло, такого нет», — приводит слова Белоусова ТАСС.

Президент России Владимир Путин позже заявил, что выбирать инвестиционные проекты для нового венчурного Фонда фондов должен бизнес, так как он несет основные финансовые риски.

По словам Белоусова, сейчас проект находится на уровне доработки деталей и формировании команды.