Правительство продлило госпрограмму льготной ипотеки — ставка по ней составляет 6,5%. Эксперты по недвижимости разбираются, как это повлияет на рынок и какие есть риски.

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27 октября правительство продлило госпрограмму льготной ипотеки, начатую в мае 2020 года. К этому времени банки выдали льготных жилищных кредитов на сумму 670 млрд рублей. В программе, впрочем, есть несколько требований:

Купить можно только квартиру в новостройке.



Для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области сумма ипотеки ограничена 12 млн рублей, для остальных регионов — 6 млн.



С появлением льготы начали расти цены на недвижимость. Из-за этого некоторые отраслевые аналитики и замминистра финансов Алексей Моисеев не исключили возникновение «пузыря»: ипотеку массово берут те, кто не в состоянии её оплачивать.

Выгодно ли покупать квартиру по льготной ипотеке, что ждёт цены на жильё в будущем и действительно ли существует вероятность появления «жилищного пузыря» — спросили у представителей отрасли.

Основные вопросы:

Насколько выросли спрос и стоимость жилья

Ипотеку с господдержкой начали выдавать в мае 2020 года, примерно в одно время со снятием коронавирусных ограничений. Открылись офисы продаж, заработали нотариусы, банки и МФЦ, и число сделок со временем выросло.

В апреле-мае физлица подписывали около 2500 договоров по Москве, к августу — более 5000 договоров, говорит председатель совета директоров «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова. Доля ипотеки в сделках превысила 60%. Похожее значение для Москвы приводит Сергей Ковров из агентства «НДВ-Супермаркет Недвижимость».

Но из-за высокого спроса доступных квартир всё меньше — и цены, по данным bnMAP.pro, растут следом:

В январе 2020 года средняя цена 1 м² в новостройке комфорт-класса в Москве составляла 176 тысяч рублей — к концу сентября цена выросла до 185 500 рублей.

За это же время цена 1м² в квартирах экономкласса выросла со 123 тысяч до 135 тысяч рублей.

Данные ЦИАН

Жилье после запуска программы льготной ипотеки стало дорожать, причем быстрее, чем в 2019 году. Квартиры на первичном рынке подорожали на 12–14% относительно уровня апреля 2020 года. Это характерно для подавляющего большинства региональных рынков. В среднем по крупнейшим городам России цены на вторичном рынке прибавили 5% по сравнению с апрелем 2020. Алексей Попов руководитель аналитического центра ЦИАН

Средний рост по рынку Москвы мы отмечаем на уровне 9,8% с начала года. Примерно половину роста обеспечили результаты второго и третьего кварталов, когда и начала действовать программа ипотеки с господдержкой, а также снят ряд ограничений. Пётр Исаев коммерческий директор застройщика Capital Group

Опрошенные аналитики выделяют ещё несколько событий, которые повлияли на цены:

Нестабильная экономическая ситуация из-за пандемии и ослабления рубля, снижение ставок по депозитам вслед за ключевой ставкой ЦБ.

Новых проектов на котловане стало меньше. «Меньше дешёвых лотов — выше средняя цена», — поясняет Алексей Попов.

Строительная инфляция, особенно для объектов бизнес-класса, где чаще проводят операции с валютами.

Отложенный спрос из-за весенних ограничений.

Вырос спрос на инвестиции в недвижимость из-за снижения ставок по депозитам и введение налога на вклады свыше 1 млн рублей с 2021 года.



Снизятся ли спрос и цены после продления льгот

Эксперты приходят к выводу, что в целом спрос на жильё сохранится и цены продолжат расти:

Квартиры в новостройках продают быстрее, чем появляются новые предложения.

Заканчиваются доступные квартиры. Предложение новостроек комфорт- и бизнес-класса сократилось почти на 30% за год, приводит статистику Ирина Доброхотова.



Стартовые цены в новых ЖК выше, чем в 2019 году.



Тем не менее в перспективе нескольких месяцев спрос может сократиться на 5–7%, подчёркивает Валерий Кочетков, замдиректора департамента новостроек «ИНКОМ-Недвижимость»: покупатели поймут, что им некуда торопиться. С ним согласен Дмитрий Алексеев, руководитель направления новостроек «Авито Недвижимости».

Интерес покупателей к ипотеке с господдержкой сохранится, а доля сделок с применением программы будет расти в общей структуре ипотечных сделок. По нашим проектам бизнес-класса сегодня 50% ипотечных сделок приходятся именно на льготную программу. В пиковые периоды, в сентябре, этот показатель достигал 70%. Вероятно, что отложенный спрос, который формировался с весны 2020 года, вскоре будет удовлетворен, и динамика роста цен несколько замедлится. В то же время, объем предложения на рынке новостроек сейчас сравнительно невысок, так что резкого обвала интереса со стороны покупателей мы тоже не ожидаем. Пётр Исаев коммерческий директор застройщика Capital Group

В перспективе же нескольких лет наоборот.

Спрос на жильё в перспективе нескольких лет останется высоким, учитывая, что в России сохраняется низкая обеспеченность собственным жильём, а у более 30% жителей страны нет возможности хоть как-то, даже с учетом льготной ипотеки, улучшить свои жилищные условия, так как нового жилья в их городах просто нет.

Юрий Ильин вице-президент ПИК

Выгодно ли брать льготную ипотеку

Сейчас может быть удачное время для покупки нового жилья используя льготы, считают опрошенные аналитики. Пока ставка находится на «исторически низком уровне» и в будущем ожидается лишь дальнейший рост цен.

Но из-за увеличения стоимости квартиры увеличился и размер первоначального взноса (10–15%). Это делает льготные предложения менее привлекательными, но не в проектах комфорт- и бизнес-класса, думает коммерческий директор Capital Group Петр Исаев. Там лимит в 12 млн рублей «чаще всего соответствует потребностям клиента».

Несмотря на то что ставки по ипотеке вне госпрограмм в 2020-м также активно снижались, госпрограмма под 6,5% остается одной из самых выгодных для широкого круга заемщиков. Вместе с тем, в условиях активного роста цен на новостройки, выгода от получения кредита по низкой ставке несколько снижается, так как требуется больше средств для приобретения жилья. Екатерина Щурихина младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА»

Помимо льготной ипотеки есть и альтернативные предложения от самих банков, построенные с учетом низкой ключевой ставки, например без первоначального взноса. Возможно, они будут выгоднее для покупателей.

Некоторые банки также разрабатывают свои спецпрограммы с отдельными ЖК, в которых могут выдавать ипотеку, например под 3,1% на весь срок кредитования или под 5%, приводит пример Ирина Доброхотова председатель совета директоров «БЕСТ-Новострой». Наиболее низкие ставки вовсе действуют для семей с двумя и более детьми.

К тому же льготная ипотека не работает для покупки жилья на вторичном рынке.

На рынке ипотечных продуктов есть предложения и по более низким ставкам. К примеру, дальневосточная ипотека или сельская ипотека, обсуждается и распространение «дальневосточных» условий на арктическую зону РФ. Там кредит можно взять под 2% годовых. Но эти программы ограничены территориально, в случае сельской ипотеки ещё и лимитами по общему объёму средств, выделенных на программу. Некоторые застройщики предлагают дополнительную выгоду при покупке квартир в их жилых комплексах. В некоторых случаях можно снизить процентную ставку на первые несколько кварталов обслуживания кредита (на год или до введения дома в эксплуатацию). Алексей Попов руководитель аналитического центра ЦИАН

Дмитрий Алексеев из «Авито Недвижимости» рекомендует подумать, зачем покупать квартиру. Если она рассматривается в качестве основного жилья, «покупку откладывать явно не стоит».

Как субсидии на ипотеку отразятся на экономике и может ли надуться «ипотечный пузырь»

Эксперты считают, что риск «перегреть» рынок жилья и ипотечных кредитов если и есть, то минимальный.

Покупатели проходят проверку высоким первоначальным взносом и хорошей кредитной историей

Ирина Доброхотова из компании «БЕСТ-Новострой» указывает: в большинстве ипотечных программ первоначальный взнос составляет 15–20% от стоимости квартиры, но некоторые банки повышают его до 40%, например, одобряя ипотеку для ИП.

Обычно ипотеку не одобряют, даже если у физлица просто открыта кредитная карта, добавляет Доброхотова. «Опасная тенденция», по её мнению, брать кредит и на первоначальный взнос.

Более того, в ипотечные продукты «зашиты риски невозврата», говорит Валерий Кочетков, представитель «ИНКОМ-Недвижимости». Это страховки от потери работы, на здоровье — и некоторые покупать обязательно.

Ипотечные кредиты не превышает 10% ВВП — этого мало для кризиса, кроме того, их выплачивают раньше срока

Угроза и риски к появлению такого пузыря, конечно, существуют, но только в долгосрочной перспективе. В настоящий момент он по всем финансовым показателям (процент долга к ВВП, процент необеспеченных кредитов) слишком далёк от критической массы.

Сергей Ковров руководитель департамента консалтинга и аналитики «НДВ-Супермаркет Недвижимости»

Алексей Попов, руководитель аналитического центра ЦИАН, тоже уверен, что объём ипотечных облигаций в масштабе страны «ничтожно мал». По его данным, сумма не превышает 10% ВВП, тогда как во многих странах — сопоставима с ВВП.

Сейчас угроза пузыря маловероятна. В США обвалу ипотечного рынка в 2007–2008 годах предшествовал высокий уровень просрочки по кредитным выплатам и соотношение ипотечных кредитов и ВВП, достигавшее 80%. В России последний показатель в десять раз меньше, а доля просроченных платежей [более 90 дней] к концу 2020 года не превысит 2%, по прогнозам Национального рейтингового агентства. Пётр Исаев коммерческий директор застройщика Capital Group

В среднем ипотечный кредит в России гасят быстро, приводит данные Ирина Доброхотова:

В Москве заём в среднем оформляют на 18–19 лет, погашают за 5–7 лет.

В регионах — за 10–15 лет.

Поэтому не стоит волноваться о том, что субсидии — повышенная нагрузка на бюджет на десятилетия, добавляет Алексей Попов.

Валерий Кочетков заключает, что в рамках бюджета субсидированная сумма не столь велика и на экономике страны никак не отразится.

На ипотеку с господдержкой уже выделено и зарезервировано около 740 млрд рублей. Правительство изначально оценило эти объемы, а затем программа ипотеки была продлена до 1 июля 2021 года. Значит, в бюджете есть резервы для этих субсидий. Ирина Доброхотова председатель совета директоров «БЕСТ-Новострой»

Коммерческий директор Capital Group Пётр Исаев ожидает, что «субсидированная ипотека положительно скажется и на покупателях, и на строительной отрасли, и на государственной экономике»:

Жители смогут приобрести квартиры выгоднее, чем в начале 2020 года.

Льготная ипотека помогла застройщикам компенсировать падение спроса во время пандемии и нарастить продажи. А из-за сокращения предложения на рынке нужно активнее сдавать новые квартиры и ЖК.



Для государства развитие строительной отрасли, реального сектора экономики, означает и большее количество рабочих мест, и рост налоговых отчислений, и развитие рынка кредитования.



На последнее обращает внимание и Алексей Попов. По его словам, эффект от активного развития рынка недвижимости — загрузка мощностей в металлургии, в промышленности, в транспорте — превышает затраты на субсидирование ставки.

Тезисно

Цены на квартиры выросли из-за высокого спроса и пандемии и продолжат расти — но уже не так быстро.



Льготная ипотека может стать выгодным вариантом покупки жилья. Но ипотеки в банках благодаря низкой ключевой ставке могут быть выгоднее.



Вероятность «ипотечного пузыря» небольшая, так как банки «защищаются» первоначальным взносом и строгой проверкой покупателя.



Объём ипотечных кредитов не превышает 10% ВВП — для кризиса объём должен быть в несколько раз выше.