Конкурс по машинному обучению
С призовым фондом в 100 млн рублей
Условия
Финансы
Татьяна Боброва
1717

«Сбер» выкупит 45% Rambler Group у Мамута и станет единственным владельцем компании Материал редакции

Сделку проведут траншами — первый в 3 млрд рублей сразу, а остальную сумму определят позднее. Мамут также продаст свою долю в кинотеатре «Художественный».

25 комментариев
В закладки

«Сбер» выкупит 45% Rambler Group у Александра Мамута и станет единственным владельцем компании, рассказали в банке. Стороны подписали обязывающую документацию и закрыли сделку.

Платёж за 45% проведут траншами, уточнили в компании: первый в размере 3 млрд рублей будет выплачен сразу после закрытия сделки. Второй определят позднее, он должен быть выплачен в течение года.

Также в рамках сделки Мамут продаст свою долю в московском кинотеатре «Художественный», 100% которой будет консолидировано на балансе Rambler Group.

В «Сбере» отметили, что довольны результатами совместной работы, достигнутыми с 2019 года — тогда банк купил 46,5% в онлайн-бизнесе Rambler Group. Источники РБК и «Коммерсанта» оценивали сделку в 9-11 млрд рублей. В июле 2020 года компания сообщила, что дополнительно инвестирует в Rambler Group 2 млрд рублей и увеличит свою долю в группе до 55%.

#новость #сбер #ramblergroup

Статья дополняется
Татьяна Боброва PLUS
+48 418
2
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["ramblergroup","\u0441\u0431\u0435\u0440","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 25, "likes": 5, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 171915, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 29 Oct 2020 20:13:31 +0300", "is_special": false }
Премиальные VDS на NVMe
Поможем с настройкой и переносом. Изменение параметров на лету. Поддержка 24/7
Попробовать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
25 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Холден Колфилд

10

Что дальше??? Амазон? А может новый чижик????? А может ларёк в моем доме «айгуль 24»????

Ответить

Maxim Petrukhin

Холден
2

Дальше только Alta Vista и Netscape

Ответить

Сергей Королевский

Холден
0

Пф, до Амазона Сберу как пешком до Китая. Ведь там надо РЕАЛЬНО конкурировать

Ответить

Я не скажу свое имя машине

9

Отличная схема конвертирования госбабла в частное 

Ответить

Сергей Королевский

Я
0

Этой схеме 100 лет. Ещё с залоговых аукционов 90х

Ответить

Дмитрий Теплов

5

Рамблер как голубь феникс , возрождается из пепла, хотя пользы никакой

Ответить

Guy Fawkes

Дмитрий
0

Почему? У них много полезных сервисов. Окко, лента, афиша, чемпионат и много чего ещё

Ответить

Дмитрий Теплов

Guy
1

ЖЖ, поисковик , браузер .

Ответить

Guy Fawkes

Дмитрий
0

Ну да, только поисковиком они давно перестали быть, теперь они позиционируют его как портал рамблер

Ответить

К X

Guy
0

У них вроде новости центральный бизнес. Ну а в чём прикол читать махровейшую пропаганду в интернете.

Ответить

Murat Oshroev

1

Все всё понимают 

Ответить

Ivan Jlekapb

Murat
0

О чем вы?

Ответить

Guy Fawkes

Ivan
0

Видимо о том что правительство решило взять под контроль крупных игроков. Иного я не вижу в этом комментарии

Ответить

Дмитрий Корнеев

0

Мамут наш Манимэйкер

Ответить

Сергей Королевский

Дмитрий
0

Скорее Путину-жопу-лизейкер

Ответить

Кирилл Васильченко

Сергей
0

Такие комментарии можно лайкать?

Ответить

Евгений Трифонов

0

Что будут делать Сбер, Яндекс и Мейл, когда они съедят вообще всё, что есть в рунете?

Ответить

Yusif Nasirli

Евгений
1

Начнут жрать друг-друга

Ответить

Yury Tsoy

0

Ууух, сильно

Ответить

BearStrikesBack

0

Спасибо, что не Озон (с)

Ответить

Guy Fawkes

BearStrikesBack
0

Пока рано, нужно пару лет )

Ответить

Sasha Bobrov

0

Земля ковром, рамблеру

Ответить

Пешка Комитета

0

Сбер Поиск?

Ответить

Sergei Timofeyev

Пешка
0

Там поиск от Яндекса хз сколько лет уже. Больше десяти

Ответить

Илья Шишкунов

0

Гайки то крутятся

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Gett
Подписан
Отписаться
Время премиум: Gett, «Азбука Вкуса» и evian разыгрывают месяц поездок в такси
Осень — время комфорта и заботы о здоровье. В это время многие отказываются от переполненного общественного транспорта…
0
Стартапы Якутии
Подписан
Отписаться
Инновационные проекты из Якутии для постковидного мира
Якутия представила на IX Международном форуме инновационного развития «Открытые инновации» инновационные проекты для по…
0
ЦДП
Подписан
Отписаться
Политех и Цифровое деловое пространство запускают цикл дискуссий «Что дальше?»
Пандемия изменила мир вокруг нас и наши привычки. К примеру, она дала толчок процессу внедрения инноваций в самые разны…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Ruslan Fatikhov
за день
Дайте промокод на 200₽. Может это решит его проблему.
Мужчина облил себя бензином в офисе «Яндекс.Такси» в Москве и угрожал самосожжением — его задержали
Anastasia Light
за неделю
Никто не пришел на фан-встречу
Аккаунт «умной» колонки «Капсула» от Mail.ru Group в Twitter объявил конкурс мемов — за неделю никто не отозвался

Комментарии

Илья Шишкунов

«Сбер» выкупит 45% Rambler…

Petya Mushkin

Spotify назвал запуск в России…

Sergey Zotov

Spotify назвал запуск в России…

Сергей Королевский

«Сбер» выкупит 45% Rambler…

Сергей Королевский

«Сбер» выкупит 45% Rambler…

Slava Itprofi

Spotify назвал запуск в России…

Сергей Королевский

«Сбер» выкупит 45% Rambler…

Candy Blue

Правительство России одобрило…

Влад Берг

Мужчина облил себя бензином в…

Eugene Danilov

Самая простая система…

Yusif Nasirli

«Сбер» выкупит 45% Rambler…

Евгений Ларин

Ruki.ai - генерация описаний…

Артём Палённый

Правительство России одобрило…

Sergei Timofeyev

«Сбер» выкупит 45% Rambler…

Никита Хисматов

«Кухня на районе» временно…

Денис Гордиенко

Как работает сервис…

Stan Chetverikov

Spotify назвал запуск в России…

Влад Берг

Мужчина облил себя бензином в…

Денис Гордиенко

Как работает сервис…

Murat Oshroev

«Сбер» выкупит 45% Rambler…
null