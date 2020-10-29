«Сбер» выкупит 45% Rambler Group у Мамута и станет единственным владельцем компании Материал редакции
Сделку проведут траншами — первый в 3 млрд рублей сразу, а остальную сумму определят позднее. Мамут также продаст свою долю в кинотеатре «Художественный».
«Сбер» выкупит 45% Rambler Group у Александра Мамута и станет единственным владельцем компании, рассказали в банке. Стороны подписали обязывающую документацию и закрыли сделку.
Платёж за 45% проведут траншами, уточнили в компании: первый в размере 3 млрд рублей будет выплачен сразу после закрытия сделки. Второй определят позднее, он должен быть выплачен в течение года.
Также в рамках сделки Мамут продаст свою долю в московском кинотеатре «Художественный», 100% которой будет консолидировано на балансе Rambler Group.
В «Сбере» отметили, что довольны результатами совместной работы, достигнутыми с 2019 года — тогда банк купил 46,5% в онлайн-бизнесе Rambler Group. Источники РБК и «Коммерсанта» оценивали сделку в 9-11 млрд рублей. В июле 2020 года компания сообщила, что дополнительно инвестирует в Rambler Group 2 млрд рублей и увеличит свою долю в группе до 55%.
Что дальше??? Амазон? А может новый чижик????? А может ларёк в моем доме «айгуль 24»????
Пф, до Амазона Сберу как пешком до Китая. Ведь там надо РЕАЛЬНО конкурировать
Отличная схема конвертирования госбабла в частное
Рамблер как голубь феникс , возрождается из пепла, хотя пользы никакой
Почему? У них много полезных сервисов. Окко, лента, афиша, чемпионат и много чего ещё
ЖЖ, поисковик , браузер .
Ну да, только поисковиком они давно перестали быть, теперь они позиционируют его как портал рамблер
Все всё понимают
О чем вы?
Видимо о том что правительство решило взять под контроль крупных игроков. Иного я не вижу в этом комментарии
Мамут наш Манимэйкер
Скорее Путину-жопу-лизейкер
Что будут делать Сбер, Яндекс и Мейл, когда они съедят вообще всё, что есть в рунете?
Спасибо, что не Озон (с)
Сбер Поиск?
Блоги компаний
Показать еще