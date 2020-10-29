Сделку проведут траншами — первый в 3 млрд рублей сразу, а остальную сумму определят позднее. Мамут также продаст свою долю в кинотеатре «Художественный».

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«Сбер» выкупит 45% Rambler Group у Александра Мамута и станет единственным владельцем компании, рассказали в банке. Стороны подписали обязывающую документацию и закрыли сделку.

Платёж за 45% проведут траншами, уточнили в компании: первый в размере 3 млрд рублей будет выплачен сразу после закрытия сделки. Второй определят позднее, он должен быть выплачен в течение года.

Также в рамках сделки Мамут продаст свою долю в московском кинотеатре «Художественный», 100% которой будет консолидировано на балансе Rambler Group.

В «Сбере» отметили, что довольны результатами совместной работы, достигнутыми с 2019 года — тогда банк купил 46,5% в онлайн-бизнесе Rambler Group. Источники РБК и «Коммерсанта» оценивали сделку в 9-11 млрд рублей. В июле 2020 года компания сообщила, что дополнительно инвестирует в Rambler Group 2 млрд рублей и увеличит свою долю в группе до 55%.