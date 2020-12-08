63% от объема пришлись на сделку, по итогам которой Ozon привлёк $150 млн от АФК «Система», Baring Vostok и американского инвестфонда Princeville Capital. Без учета этой сделки объем инвестиций сократился год к году на 37% — до $90 млн.

Общий объем венчурной «экосистемы», которая включает сделки по выходу инвесторов из проектов и объем грантов в 2019 году, составил $2,3 млрд: в 3,4 раза больше, чем в 2018 году — $662 млн. В первой половине 2020 года объем «экосистемы» составил $567 млн. На гранты пришлось $51 млн, на выходы — $276 млн, $240 млн — на инвестиции.