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Финансы
Евгения Евсеева
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РВК и PwC: количество венчурных сделок в России в первом полугодии сократилось почти в полтора раза — до 78 Материал редакции

Объём рынка составил $240 млн, из которых $150 млн пришлось на сделку Ozon.

  • Общая сумма венчурных сделок в России в первой половине 2020 года сократилась на 9% год к году — до $240 млн с $263 млн, следует из отчёта MoneyTree, подготовленного PwC и Российской венчурной компанией (РВК).

  • 63% от объема пришлись на сделку, по итогам которой Ozon привлёк $150 млн от АФК «Система», Baring Vostok и американского инвестфонда Princeville Capital. Без учета этой сделки объем инвестиций сократился год к году на 37% — до $90 млн.

  • Общий объем венчурной «экосистемы», которая включает сделки по выходу инвесторов из проектов и объем грантов в 2019 году, составил $2,3 млрд: в 3,4 раза больше, чем в 2018 году — $662 млн. В первой половине 2020 года объем «экосистемы» составил $567 млн. На гранты пришлось $51 млн, на выходы — $276 млн, $240 млн — на инвестиции.

  • Крупнейшим выходом стала продажа продажа контроля в картографическом сервисе «2ГИС» «Сберу» и совместному предприятию банка с Mail.ru Group — выход для фондов Baring Vostok и RTP Global Леонида Богуславского.
  • При этом количество сделок снизилось почти в полтора раза — со 130 до 78. Авторы отчёта отметили, что количество сделок по выходу из инвестиций на российском рынке осталось незначительным — 10 против 15 в первой половине 2019 года.
  • Многие фонды приостановили деятельность или стали вести себя аккуратнее, рассказал инвестдиректор Runa Capital Константин Виноградов. Авторы отчёта отметили, что большинство сделок начали прорабатывать еще до пандемии.
  • По данным исследователей, инвесторы начали заключать менее рискованные сделки — 87% вложений против 77% в 2019 году пришлось на «расширение» бизнеса. Четыре сделки на $157 млн пришлись на проекты в электронной коммерции. За 2019 год заключили 23 подобные сделки на $156 млн.

#новость #инвестиции

Евгения Евсеева
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7 комментариев Накачай стартап
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Andrey Sobolev

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Mike Raitsyn

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Я конечно не эксперт, но ангельские раунды никто не считает теперь? В деньгах там слезы, но в штуках сотни. 

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Sergei Timofeyev

Mike
0

Портфолио того же ФРИИ нельзя было рассматривать без слёз...

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Roman Moskovskiy

0

Жаль, значит стартапы продолжат уплывать в более тёплый климат

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Sergei Timofeyev

Roman
0

Да, здесь неиллюзорно можно получить на несколько лет гособеспечение с тёплым местом.

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Eugene Danilov

Sergei
0

Ты, как обычно, драматизируешь

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Mike Tat

Roman
0

 Чтобы ни о чем не жалеть, рекомендую к прочтению.
https://www.facebook.com/melaninmike/posts/10211815850031075

P.S.:
Читать до конца, а не первые 3 строчки.

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