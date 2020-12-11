Финансы
Таня Боброва

Олег Тиньков продал акции «Тинькофф» на $325 млн — часть денег пойдёт на фонд борьбы с раком крови Материал редакции

Ещё часть — на «урегулирование личных юридических проблем».

16 комментариев
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Основатель и акционер группы TCS Group Holding («Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») Олег Тиньков объявил о продаже пакета акций «Тинькофф» на $325 млн, которые принадлежат трасту его семьи. Его заявление vc.ru передал траст.

Сегодня я объявил о продаже пакета акций «Тинькофф» в сумме на $325 млн, принадлежащих трасту моей семьи. После этой сделки траст семьи Тиньковых по-прежнему остается крупнейшим акционером группы с долей свыше 35%. Мы верим в команду, бизнес и огромный потенциал группы: «Тинькофф» хорошо проявил себя во время пандемии, наши клиенты любят нас, наши продукты и услуги пользуются большим спросом и любимы миллионами людей по всей России.

Олег Тиньков
основатель TCS Group Holding

По словам предпринимателя, из этой суммы до $200 млн направят на создание благотворительного фонда семьи Тиньковых, призванного решать проблемы рака крови и развития института донорства. Тиньков объявил о планах создать фонд в июле 2020 года после трансплантации костного мозга. В марте предприниматель рассказал о найденной у него лейкемии.

Ещё часть денег он направит на «урегулирование личных юридических проблем». В феврале TCS Group Holding сообщила о слушаниях, инициированных властями США.

Минюст обвиняет Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд при выходе из американского гражданства в 2013 году. В начале марта Тинькова освободили под залог в рамках дела, сами слушания несколько раз переносили. В группе подчёркивали, что Тиньков участвует в заседании как частное лицо.

Я считаю, что расширение числа держателей акций группы идет на пользу компании, но я осуществлял эту продажу в том числе и по личным причинам. В частности, привлеченные в рамках сделки средства будут использованы для запуска благотворительного фонда семьи Тиньковых, призванного решать проблемы рака крови и развития института донорства, на создание которого я планирую потратить до $200 млн. Кроме того, часть привлеченных средств будут использованы мною для урегулирования личных юридических проблем.

Олег Тиньков
основатель TCS Group Holding

После продажи акций у траста семьи Тинькова остается свыше 35%, он будет одним из крупнейших акционеров. Олег Тиньков заявил, что его семья берет на себя юридическую обязанность не продавать бумаги компании как минимум в ближайшие полгода.

Я безумно горжусь компанией, которую мы создали вместе, верю в огромные перспективы и будущий рост «Тинькофф», поэтому официально объявляю о том, что моя семья берет на себя юридическую обязанность не продавать акции «Тинькофф» как минимум в ближайшие шесть месяцев. Мы верим, что бизнес «Тинькофф» продолжит показывать блестящие результаты и с оптимизмом смотрим в будущее.

Олег Тиньков
основатель TCS Group Holding

#новость #олегтиньков #тинькофф #делотинькова

16 комментариев
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16 комментариев Накачай стартап
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Металлический рубин

18

Больше фондов - всяких и разных!
Без шуток

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Королева Оксана

Металлический
1

полезное дело, важное

Ответить

Andrey Novikov

4

Надеюсь, фонд будет в России

Ответить

Денис Мамаев

Andrey
24

У Олега рак поразил не мозг

Ответить

Che Vitaly

9

Олегу здоровья

Ответить

Константин Полухтин

7

Пока человека лично беда не коснётся, вряд ли что-то сделает/пожертвует. Респект, если реально фонд, а не какой-нибудь отмыв денег.

Ответить

Артем Бондарев

Константин
5

Отмыв каких денег?
Почему в России и распил, и уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств называют отмывом?
Это как пожилые называют всех людей связанных с IT “программистами».

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Дмитрий Теплов

Артем
0

Потому что нет желания разбираться в сортах известной субстанции. Все зло, все едино

Ответить

Дмитрий Корнеев

4

Все Кто хоть раз залезал в свою заначку поймут Олега)

Ответить

Ян

Дмитрий
0

У кого она ещё осталась🙄

Ответить

BearStrikesBack

–2

до $200 млн

В такие моменты вспоминаются продажники Тинька, пытающиеся тебе впарить карты с ДО 55 дней без процентов :))))

Ответить

Легкий кавалер

0

Если все так, то респект человеку

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Дмитрий Зыков

0

Красавчик 👍 Здоровья и успехов

Ответить

Sergei Timofeyev

0

Как способ заработать, тоже неплохо. Рекомендую всем почитать о том, как устроены эти фонды и сколько денег от тех, что пришли на счёт расходуются на лечение, а сколько - на сам фонд.

ЗЫ: не верю в то, что коммерсант берёт и бросает всё, открывая свой фонд. Через фонды, кстати, ещё своими активами и пассивами хорошо управлять.

Ответить

Пирожок с мясом

–1

Олегу здоровья! Но какой смысл продавать акции? США его всё равно посадят.

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Marat Yansaitov

Пирожок
0

Вы наверно не в курсе - про Олега на виси нужно писать либо хорошо, либо никак)

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