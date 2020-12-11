Ещё часть — на «урегулирование личных юридических проблем».

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Основатель и акционер группы TCS Group Holding («Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») Олег Тиньков объявил о продаже пакета акций «Тинькофф» на $325 млн, которые принадлежат трасту его семьи. Его заявление vc.ru передал траст.

Сегодня я объявил о продаже пакета акций «Тинькофф» в сумме на $325 млн, принадлежащих трасту моей семьи. После этой сделки траст семьи Тиньковых по-прежнему остается крупнейшим акционером группы с долей свыше 35%. Мы верим в команду, бизнес и огромный потенциал группы: «Тинькофф» хорошо проявил себя во время пандемии, наши клиенты любят нас, наши продукты и услуги пользуются большим спросом и любимы миллионами людей по всей России. Олег Тиньков основатель TCS Group Holding

По словам предпринимателя, из этой суммы до $200 млн направят на создание благотворительного фонда семьи Тиньковых, призванного решать проблемы рака крови и развития института донорства. Тиньков объявил о планах создать фонд в июле 2020 года после трансплантации костного мозга. В марте предприниматель рассказал о найденной у него лейкемии.

Ещё часть денег он направит на «урегулирование личных юридических проблем». В феврале TCS Group Holding сообщила о слушаниях, инициированных властями США.

Минюст обвиняет Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд при выходе из американского гражданства в 2013 году. В начале марта Тинькова освободили под залог в рамках дела, сами слушания несколько раз переносили. В группе подчёркивали, что Тиньков участвует в заседании как частное лицо.

Я считаю, что расширение числа держателей акций группы идет на пользу компании, но я осуществлял эту продажу в том числе и по личным причинам. В частности, привлеченные в рамках сделки средства будут использованы для запуска благотворительного фонда семьи Тиньковых, призванного решать проблемы рака крови и развития института донорства, на создание которого я планирую потратить до $200 млн. Кроме того, часть привлеченных средств будут использованы мною для урегулирования личных юридических проблем. Олег Тиньков основатель TCS Group Holding

После продажи акций у траста семьи Тинькова остается свыше 35%, он будет одним из крупнейших акционеров. Олег Тиньков заявил, что его семья берет на себя юридическую обязанность не продавать бумаги компании как минимум в ближайшие полгода.