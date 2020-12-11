Олег Тиньков продал акции «Тинькофф» на $325 млн — часть денег пойдёт на фонд борьбы с раком крови Материал редакции
Ещё часть — на «урегулирование личных юридических проблем».
Основатель и акционер группы TCS Group Holding («Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») Олег Тиньков объявил о продаже пакета акций «Тинькофф» на $325 млн, которые принадлежат трасту его семьи. Его заявление vc.ru передал траст.
По словам предпринимателя, из этой суммы до $200 млн направят на создание благотворительного фонда семьи Тиньковых, призванного решать проблемы рака крови и развития института донорства. Тиньков объявил о планах создать фонд в июле 2020 года после трансплантации костного мозга. В марте предприниматель рассказал о найденной у него лейкемии.
Ещё часть денег он направит на «урегулирование личных юридических проблем». В феврале TCS Group Holding сообщила о слушаниях, инициированных властями США.
Минюст обвиняет Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд при выходе из американского гражданства в 2013 году. В начале марта Тинькова освободили под залог в рамках дела, сами слушания несколько раз переносили. В группе подчёркивали, что Тиньков участвует в заседании как частное лицо.
После продажи акций у траста семьи Тинькова остается свыше 35%, он будет одним из крупнейших акционеров. Олег Тиньков заявил, что его семья берет на себя юридическую обязанность не продавать бумаги компании как минимум в ближайшие полгода.
Надеюсь, фонд будет в России
Пока человека лично беда не коснётся, вряд ли что-то сделает/пожертвует. Респект, если реально фонд, а не какой-нибудь отмыв денег.
Отмыв каких денег?
Почему в России и распил, и уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств называют отмывом?
Это как пожилые называют всех людей связанных с IT “программистами».
Потому что нет желания разбираться в сортах известной субстанции. Все зло, все едино
Все Кто хоть раз залезал в свою заначку поймут Олега)
до $200 млн
В такие моменты вспоминаются продажники Тинька, пытающиеся тебе впарить карты с ДО 55 дней без процентов :))))
Как способ заработать, тоже неплохо. Рекомендую всем почитать о том, как устроены эти фонды и сколько денег от тех, что пришли на счёт расходуются на лечение, а сколько - на сам фонд.
ЗЫ: не верю в то, что коммерсант берёт и бросает всё, открывая свой фонд. Через фонды, кстати, ещё своими активами и пассивами хорошо управлять.
Олегу здоровья! Но какой смысл продавать акции? США его всё равно посадят.
Вы наверно не в курсе - про Олега на виси нужно писать либо хорошо, либо никак)
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