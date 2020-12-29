Банковские операции нельзя остановить ни на секунду. Глобальные рынки соединены между собой. Здесь и Лондон, и Нью-Йорк, и Франкфурт, и Гонконг. Мы сразу стали создавать дублирующую площадку, поскольку не понимали, насколько коронавирус заразен.

Если бы пришлось в течение суток или двух проводить дезинфекцию основного операционного зала, откуда-то надо было торговать на бирже.