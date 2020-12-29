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Финансы
Таня Боброва

Глава «Сбера» рассказал о создании «бункера» для трейдеров из-за пандемии Статьи редакции

Приходилось ли использовать «бункер» по назначению, Герман Греф не уточнил.

14 14 комментариев
1928 просмотров

В начале пандемии Covid-19 «Сбер» создал в соседнем с головным офисом здании «бункер», чтобы оттуда поддержать торги в случае экстренной необходимости. Об этом рассказал глава компании Герман Греф в интервью ТАСС.

Банковские операции нельзя остановить ни на секунду. Глобальные рынки соединены между собой. Здесь и Лондон, и Нью-Йорк, и Франкфурт, и Гонконг. Мы сразу стали создавать дублирующую площадку, поскольку не понимали, насколько коронавирус заразен.

Если бы пришлось в течение суток или двух проводить дезинфекцию основного операционного зала, откуда-то надо было торговать на бирже.

Герман Греф

Использовался ли «бункер» по назначению, топ-менеджер не уточнил.

По его словам, компания также разделила команды: если бы одна группа массово заболела, её подстраховала бы вторая. Группы «дублёров» создали и в других «службах непрерывного цикла»: «Даже правление разделили надвое, чтобы, не дай бог, одновременно не слечь в больницу».

В течение месяца «Сбер» также увеличил количество серверов, чтобы обеспечить доступ сотрудников к собственному сервису видеоконференций. В целом готовиться к пандемии банк начал в феврале 2020 года, когда получил первый отчёт китайского офиса компании, рассказал Греф.

Весной 2020 года «Сбер» также перевёл сотрудников на удалёнку, в основном, сотрудников офисов. В июле банк сообщал, что планирует перевести до 30% сотрудников на постоянный дистанционный режим работы.

#новость #сбер #сбербанк

14 14 комментариев
1
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14 комментариев
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alex twit

26

Заходит трейдер в бункер, а там путин сидит

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Иван Иванов

alex
10

В каком бункере рейдерский счёт открывали, туда и идите.

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Александр Прилипко

alex
3

а нем шапка горит

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Комментарий удален

Тяжелый торшер

3

Хосподи, про сбер новости одна другой краше. )))

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Василь Васильев

Тяжелый
1

Зато Сбер не торопится оказывать бизнесу поддержку в период пандемии. Распоряжение Правительства о поддержке - Сберу не указ, бункер гораздо важнее. Вся история тут https://www.znak.com/2020-12-16/sberbank_obyasnil_uralskomu_biznesmenu_pochemu_potreboval_ot_nego_vernut_lgotnyy_kredit  #СберБункер

Ответить

Василь Васильев

3

А в бункере сидит известный вор Жорж Милославский, который нынче стал "лицом Сбера".

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Тот самый партизан

Василь
0

- Это вы?
- Да, это я!

Ответить

Василь Васильев

Тот
1

Тут предполагали, что вор Жорж Милославский будет работать в "службе безопасности" Сбера, а теперь он, оказывается, аж в Правлении, которое "разделилось надвое".

Ответить

Andreas Kraut

2

всем известно, что трейдить можно прямо с айфона не вставая с унитаза. 
к чему эти излишества не понятно?

Ответить

Гала Перидоловна

Andreas
2

Чтобы плечи не затекали.

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Антон

1

Дед трейдером Стал.

Ответить

alex twit

Антон
0

Подпольным

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Marat Ahiar

0

Чтобы поддерживать торги 😏

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Serge Tikhonenko

0

Вольфшанце

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