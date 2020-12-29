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Глава «Сбера» рассказал о создании «бункера» для трейдеров из-за пандемии Статьи редакции
Приходилось ли использовать «бункер» по назначению, Герман Греф не уточнил.
В начале пандемии Covid-19 «Сбер» создал в соседнем с головным офисом здании «бункер», чтобы оттуда поддержать торги в случае экстренной необходимости. Об этом рассказал глава компании Герман Греф в интервью ТАСС.
Использовался ли «бункер» по назначению, топ-менеджер не уточнил.
По его словам, компания также разделила команды: если бы одна группа массово заболела, её подстраховала бы вторая. Группы «дублёров» создали и в других «службах непрерывного цикла»: «Даже правление разделили надвое, чтобы, не дай бог, одновременно не слечь в больницу».
В течение месяца «Сбер» также увеличил количество серверов, чтобы обеспечить доступ сотрудников к собственному сервису видеоконференций. В целом готовиться к пандемии банк начал в феврале 2020 года, когда получил первый отчёт китайского офиса компании, рассказал Греф.
Весной 2020 года «Сбер» также перевёл сотрудников на удалёнку, в основном, сотрудников офисов. В июле банк сообщал, что планирует перевести до 30% сотрудников на постоянный дистанционный режим работы.
Заходит трейдер в бункер, а там путин сидит
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Зато Сбер не торопится оказывать бизнесу поддержку в период пандемии. Распоряжение Правительства о поддержке - Сберу не указ, бункер гораздо важнее. Вся история тут https://www.znak.com/2020-12-16/sberbank_obyasnil_uralskomu_biznesmenu_pochemu_potreboval_ot_nego_vernut_lgotnyy_kredit #СберБункер
А в бункере сидит известный вор Жорж Милославский, который нынче стал "лицом Сбера".
- Это вы?
- Да, это я!
Тут предполагали, что вор Жорж Милославский будет работать в "службе безопасности" Сбера, а теперь он, оказывается, аж в Правлении, которое "разделилось надвое".
всем известно, что трейдить можно прямо с айфона не вставая с унитаза.
к чему эти излишества не понятно?
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