ЦБ обяжет банки выкупать сложные финансовые продукты у неквалифицированных инвесторов Статьи редакции
Банки выкупят сложные инвестпродукты обратно, если они продавали их без достаточного информирования.
- Всего россияне инвестировали в сложные продукты с «мутной» структурой 600 млрд рублей, пишет «РИА Новости» со ссылкой на зампреда ЦБ Сергея Швецова. Это равно прибыли всех российских банков в третьем квартале 2020 года.
- Большая часть этой суммы набралась из-за притока россиян на биржу в 2020 году: на фондовом рынке появилось более 4 млн новых инвесторов-физлиц, добавил он.
- Швецов заявил, что банки должны быть уверены в том, что гражданин заработает, если он купит инвестпродукт. В обратном случае ЦБ может заставить компенсировать возможные потери.
- «Если мы увидели, что банк напродавал продуктов инвестиционного характера с нарушением законодательства об информировании, у ЦБ будет право потребовать выставить оферту на обратный выкуп этих продуктов у тех, кто купил у этого банка такие продукты, либо возместить расходы в зависимости от ситуации», — сообщил он.
- При выявлении серьезных нарушений со стороны банка при продаже, ему могут запретить продажи либо отдельного продукта, либо всех инвестиционных инструментов, добавил он.
- 11 января ЦБ представил законопроект об ограничении продаж сложных финансовых продуктов неквалифицированному инвестору до начала тестов на знание рисков. По мнению регулятора, продажа сложных инструментов может привести к финансовым потерям и разочарованию начинающих инвесторов в возможностях финансового рынка.
- В ответ финансовые ассоциации раскритиковали запрет ЦБ и предложили ввести тестирование для структурных продуктов с 1 апреля 2021 года и с 1 октября 2021 года — для остальных финансовых инструментов. Регулятор доработал законопроект с предложениями участников рынка.
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6 комментариев
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7
россияне инвестировали в сложные продукты с «мутной» структурой 600 млрд рублей
Да-да, меня тоже заставили в ПФР отчислять.
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Я считаю этот законопроект как спасением для начинающих инвесторов. Не понимаю почему они недовольны.
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Невинный франт
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Баба Дуся, которая путает баржу и биржу, принесшая свои гробовые на книжку, неожиданно для себя стала инвестором в 85 лет.
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