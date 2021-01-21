Финансы
Рая Хачатрян

ЦБ обяжет банки выкупать сложные финансовые продукты у неквалифицированных инвесторов Статьи редакции

Банки выкупят сложные инвестпродукты обратно, если они продавали их без достаточного информирования.

  • Всего россияне инвестировали в сложные продукты с «мутной» структурой 600 млрд рублей, пишет «РИА Новости» со ссылкой на зампреда ЦБ Сергея Швецова. Это равно прибыли всех российских банков в третьем квартале 2020 года.
  • Большая часть этой суммы набралась из-за притока россиян на биржу в 2020 году: на фондовом рынке появилось более 4 млн новых инвесторов-физлиц, добавил он.
  • Швецов заявил, что банки должны быть уверены в том, что гражданин заработает, если он купит инвестпродукт. В обратном случае ЦБ может заставить компенсировать возможные потери.
  • «Если мы увидели, что банк напродавал продуктов инвестиционного характера с нарушением законодательства об информировании, у ЦБ будет право потребовать выставить оферту на обратный выкуп этих продуктов у тех, кто купил у этого банка такие продукты, либо возместить расходы в зависимости от ситуации», — сообщил он.
  • При выявлении серьезных нарушений со стороны банка при продаже, ему могут запретить продажи либо отдельного продукта, либо всех инвестиционных инструментов, добавил он.
  • 11 января ЦБ представил законопроект об ограничении продаж сложных финансовых продуктов неквалифицированному инвестору до начала тестов на знание рисков. По мнению регулятора, продажа сложных инструментов может привести к финансовым потерям и разочарованию начинающих инвесторов в возможностях финансового рынка.
  • В ответ финансовые ассоциации раскритиковали запрет ЦБ и предложили ввести тестирование для структурных продуктов с 1 апреля 2021 года и с 1 октября 2021 года — для остальных финансовых инструментов. Регулятор доработал законопроект с предложениями участников рынка.

#новость #центробанк #цб #инвестиции

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6 6 комментариев
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Вася Пражкин

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 россияне инвестировали в сложные продукты с «мутной» структурой 600 млрд рублей

Да-да, меня тоже заставили в ПФР отчислять.

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Илья Попов

0

Я считаю этот законопроект как спасением для начинающих инвесторов. Не понимаю почему они недовольны.

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A B

Илья
0

Где гарантия, что цб не будет в дальнейшем цензурировать подобным образом нормальные вещи - например акции американских компаний, торгующиеся на спб бирже? (чтобы увеличить спрос от "неквалифицированных инвесторов" на бумаги российского рынка) 

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Leha Shum

A
0

Ну пусть получат квала 

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Невинный франт

Илья
0

Баба Дуся, которая путает баржу и биржу, принесшая свои гробовые на книжку, неожиданно для себя стала инвестором в 85 лет.

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Благородный алмаз

0

Заставят всех, кроме Сбербанка, да? 

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