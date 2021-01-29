Финансы
Таня Боброва

NYT: Robinhood экстренно привлёк $1 млрд от инвесторов для продолжения работы Статьи редакции

Сервис столкнулся с сложностями и коллективным иском из-за наплыва частных инвесторов, которые подняли цены акций GameStop, Nokia и других.

Американский сервис для торговли акциями Robinhood занял у банков несколько сотен миллионов долларов для обеспечения работы и расчёта с клиентами, пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с вопросом. По данным агентства, в число кредиторов входят JPMorgan и Goldman Sachs.

Эта сумма значительна для компании с оценкой около $12 млрд, пишет издание. Банки и Robinhood от комментариев отказались.

The New York Times уточняет, что речь идёт о $500-600 млн от шести банков. Кроме того, компания попросила экстренное финансирование у инвесторов, в том числе Sequoia Capital и Ribbit Capital, рассказали пять источников издания, которое участвовали в переговорах.

Инвесторы предоставят стартапу $1 млрд в обмен на капитал компании по дисконтированной стоимости, привязанной к цене акций Robinhood, пишет NYT. Стартап планирует выйти на биржу в конце 2021 года, рассказали два источника, знакомые с планами.

  • В январе 2021 года в работе Robinhood и других брокеров произошел массовый сбой из-за наплыва частных инвесторов. Это произошло после «прикола» пользователей Reddit, которые решили скупать акции «умирающих» магазинов игр GameStop и повысить на них цены. После этого начали расти акции и других непопулярных компаний — Nokia, BlackBerry, AMC и другие.
  • В результате стоимость их акций выросла на сотни процентов за нескольо дней, а инвестфирмы, ставившие на падение акций, потеряли миллиарды долларов.
  • 28 января Robinhood отключил покупку акций этих компаний. В ответ группа частных инвесторов подала коллективный иск против онлайн-брокера, заявив, что решение было принято в интересах «крупных институциональных инвесторов», а не клиентов.

#новость #robinhood

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Anton Reut

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Норм так фонды отвалили, чтобы всякая мелочь с реддит не мешала шортить. Что тут еще скажешь, RIP робингуд. Ебучие лицемеры "демократии".

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Sergey J. Kalyuzhny

Anton
2

А причём тут демократия?)

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Anton Reut

Sergey
1

Ну типа свободный рынок, честная конкуренция и всё такое, а оказывается вот оно что, прямая диктатура "больших дядей" с большими деньгами.

Ответить

Герд Ахцигер

Sergey
2

при том, что это один из их лозунгов

Ответить

Vladimir

12

Они тоже в шорте стояли по GAMESTOP

Ответить

Антон Штадлер

Vladimir
0

Нет, они брокеры, а не дилеры

Ответить

login

11

Пздц я желчный 😂 Почему мне так приятно видеть, как они захлёбываются из-за собственной наглости и чувства вседозволенности?! 😏

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venturi2009 venturi2009

4

Ха ха ха про IPO можно забыть

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Vladimir Medvedev

2

USA 2021

Мессенджер - Телеграмм
Брокер - Тиньков
...

Ответить

venturi2009 venturi2009

0

Я думаю до конца начала Открытие амеров 50% клиентов уйдут если не больше.

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Сергей Милосердов

0

Может это изначальный план Robinhood)

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Ruslan Saidov

0

NYT: Robinhood экстренно привлёк $1 млрд от инвесторов и раздал бедным

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Anton Reut

Ruslan
0

Скорее провел по губам ) Хотя изначально наивно было полагать что сервис создан для заработка простых ребят, просто очередной Honey Pot для лохов.

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venturi2009 venturi2009

0

Смысл хоронить свой бизнес ну не знаю

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Петр Иванов

0

ну то есть они там что то мутили, это получается не обычная покупка акций))

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m1nuv8

0

Хех, на любого единорога найдется свой панк

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Dear Moscow,

0

 Robinhood экстренно привлёк $1 млрд от инвесторов для продолжения работы

Это не Робин Гуд! 

Это XXX-пародия.

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Серж Фурсов

–1

Ну вот деньжат на иски пользователей и  насобирали. 

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Лучшие комментарии
evilnw
за день
Не понимаю чем всякие фонды лучше\хуже ребят с реддит. Первые тоже постоянно взвинчивают или роняют акции. Robinhood нанёс сильный удар по репутации. Вся эта армия мамкиных инвесторов может уйти в другое приложение.
Robinhood отключил покупку акций GameStop и других после их резкого роста из-за пользователей Reddit
Voin Mraka
за неделю
тоби пiзда, тiкай з городу ;-)
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