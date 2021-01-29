Сервис столкнулся с сложностями и коллективным иском из-за наплыва частных инвесторов, которые подняли цены акций GameStop, Nokia и других.

Американский сервис для торговли акциями Robinhood занял у банков несколько сотен миллионов долларов для обеспечения работы и расчёта с клиентами, пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с вопросом. По данным агентства, в число кредиторов входят JPMorgan и Goldman Sachs.

Эта сумма значительна для компании с оценкой около $12 млрд, пишет издание. Банки и Robinhood от комментариев отказались.

The New York Times уточняет, что речь идёт о $500-600 млн от шести банков. Кроме того, компания попросила экстренное финансирование у инвесторов, в том числе Sequoia Capital и Ribbit Capital, рассказали пять источников издания, которое участвовали в переговорах.

Инвесторы предоставят стартапу $1 млрд в обмен на капитал компании по дисконтированной стоимости, привязанной к цене акций Robinhood, пишет NYT. Стартап планирует выйти на биржу в конце 2021 года, рассказали два источника, знакомые с планами.

В январе 2021 года в работе Robinhood и других брокеров произошел массовый сбой из-за наплыва частных инвесторов. Это произошло после «прикола» пользователей Reddit, которые решили скупать акции «умирающих» магазинов игр GameStop и повысить на них цены. После этого начали расти акции и других непопулярных компаний — Nokia, BlackBerry, AMC и другие.

В результате стоимость их акций выросла на сотни процентов за нескольо дней, а инвестфирмы, ставившие на падение акций, потеряли миллиарды долларов.

28 января Robinhood отключил покупку акций этих компаний. В ответ группа частных инвесторов подала коллективный иск против онлайн-брокера, заявив, что решение было принято в интересах «крупных институциональных инвесторов», а не клиентов.