NYT: Robinhood экстренно привлёк $1 млрд от инвесторов для продолжения работы Статьи редакции
Сервис столкнулся с сложностями и коллективным иском из-за наплыва частных инвесторов, которые подняли цены акций GameStop, Nokia и других.
Американский сервис для торговли акциями Robinhood занял у банков несколько сотен миллионов долларов для обеспечения работы и расчёта с клиентами, пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с вопросом. По данным агентства, в число кредиторов входят JPMorgan и Goldman Sachs.
Эта сумма значительна для компании с оценкой около $12 млрд, пишет издание. Банки и Robinhood от комментариев отказались.
The New York Times уточняет, что речь идёт о $500-600 млн от шести банков. Кроме того, компания попросила экстренное финансирование у инвесторов, в том числе Sequoia Capital и Ribbit Capital, рассказали пять источников издания, которое участвовали в переговорах.
Инвесторы предоставят стартапу $1 млрд в обмен на капитал компании по дисконтированной стоимости, привязанной к цене акций Robinhood, пишет NYT. Стартап планирует выйти на биржу в конце 2021 года, рассказали два источника, знакомые с планами.
- В январе 2021 года в работе Robinhood и других брокеров произошел массовый сбой из-за наплыва частных инвесторов. Это произошло после «прикола» пользователей Reddit, которые решили скупать акции «умирающих» магазинов игр GameStop и повысить на них цены. После этого начали расти акции и других непопулярных компаний — Nokia, BlackBerry, AMC и другие.
- В результате стоимость их акций выросла на сотни процентов за нескольо дней, а инвестфирмы, ставившие на падение акций, потеряли миллиарды долларов.
- 28 января Robinhood отключил покупку акций этих компаний. В ответ группа частных инвесторов подала коллективный иск против онлайн-брокера, заявив, что решение было принято в интересах «крупных институциональных инвесторов», а не клиентов.
Норм так фонды отвалили, чтобы всякая мелочь с реддит не мешала шортить. Что тут еще скажешь, RIP робингуд. Ебучие лицемеры "демократии".
А причём тут демократия?)
Ну типа свободный рынок, честная конкуренция и всё такое, а оказывается вот оно что, прямая диктатура "больших дядей" с большими деньгами.
Они тоже в шорте стояли по GAMESTOP
Пздц я желчный 😂 Почему мне так приятно видеть, как они захлёбываются из-за собственной наглости и чувства вседозволенности?! 😏
Я думаю до конца начала Открытие амеров 50% клиентов уйдут если не больше.
NYT: Robinhood экстренно привлёк $1 млрд от инвесторов и раздал бедным
Скорее провел по губам ) Хотя изначально наивно было полагать что сервис создан для заработка простых ребят, просто очередной Honey Pot для лохов.
Robinhood экстренно привлёк $1 млрд от инвесторов для продолжения работы
Это не Робин Гуд!
Это XXX-пародия.
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