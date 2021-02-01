История с депозитом объясняет, почему мы разрешили только закрывать позиции по этим акциями. Мы знали, что это решение станет плохим исходом для наших клиентов, ведь мы за демократизацию доступа к акциям и хотим давать людям доступ к торгам.

Но в этом случае у нас не было выбора, мы должны были соответствовать требованиям к нормативному капиталу. И поэтому команда сделала всё возможное, чтобы сервис остался доступен для всех клиентов.

К нам было много вопросов, почему мы не ограничили продажу акций. Но дело в том, люди очень злятся, когда не могут продать свои акции. Так что такой вариант категорически хуже.

