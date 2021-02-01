Глава Robinhood объяснил, почему сервис заблокировал «мемные» акции — в случайном интервью Илону Маску Статьи редакции
По словам Влада Тенева, без ограничений сервис мог бы вовсе оказаться недоступным для клиентов.
1 февраля Илон Маск в прямом эфире отвечал на вопросы слушателей в аудиосоцсети Clubhouse — о мемах, криптовалютах, проектах предпринимателя. Во время разговора в чат зашёл Влад Тенев, гендиректор Robinhood.
Маск провёл с ним короткое интервью. Тенев объяснил, что произошло с Robinhood во время «войны Reddit с Уолл-стрит» и почему сервису пришлось отключить возможность покупки GameStop, AMC и других «мемных» акций 28 января.
По его версии, проблемы с Robinhood возникли из-за срочного требования огромного депозита от финансового оператора. Без ограничений и срочного привлечения $1 млрд инвестиций будущее сервиса было под угрозой.
«Абсурдная была неделя», — признался Тенев.
«Пистолет у виска»
В среду 27 января в Robinhood была «беспрецедентная нагрузка» на систему. Приложение стало самым популярным в App Store и «довольно близко» подошло к первому месту по скачиваниям в Google Play.
Бумаги GameStop и другие«мемные» акции завирусились, покупки выросли в геометрической прогрессии.
А в четверг в 3:30 утра Robinhood получил запрос на депозит в $3 млрд от Национальной клиринговой корпорации по ценным бумагам (NSCC) — «на порядок больше, чем обычный депозит NSCC».
NSCC — крупнейший финансовый оператор в мире, через который проходят сделки с ценными бумагами. Он берет на себя кредитный риск, если в сделке что-то пойдёт не так, поэтому брокеры вносят в NSCC депозиты за подстраховку.
Размер депозита определяется в том числе по уровню рисковых активов, их число как раз выросло у Robinhood после покупок пользователей Reddit. Но размер депозита превышал все инвестиции — $2 млрд, — которые привлек сервис с 2013 года, отмечает Тенев.
Операционный директор Robinhood и Тенев созвонились с NSCC, им удалось снизить размер депозита до $1,4 млрд. Но он был всё равно слишком большой.
Поэтому команда по управлению рисками предложила помечать «мемные» волатильные акции, которые генерировали основную активность в Robinhood, и отключить их покупку.
В 5 утра NSCC снова пересмотрели размеры депозита — он составил $700 млн, которые «незамедлительно выплатили».
Что будет дальше с Robinhood
Тенев отмечает, что на рынке был полный беспорядок и хаос из-за «мемных» акций. Но он не знает подробностей насчет того, что происходило с финансовой системой и кто управляет NSCC.
Предприниматель думает, что запрос на депозит «обоснован»: из-за высокой активности на рынке система должна была учитывать дополнительные риски.
По его словам, другие брокеры (например, Webull и E-Trade) находятся в такой же ситуации и тоже ограничивали свою деятельность, хотя в новостях в основном мелькал Robinhood.
«Звучит так, словно они приставили к виску пистолет: либо отдавайте деньги, либо что-то ещё», — заметил Маск.
Тенев хоть и считает требования NSCC были справедливыми, но в идеальной ситуации ему «хотелось бы больше прозрачности в расчётах», чтобы лучше планировать финансовую нагрузку.
После проблемного четверга ситуация улучшается: Robinhood постепенно открывает доступ к покупке «мемных» акций.
О влиянии фонда Citadel на Robinhood
Слухи о том, что хедж-фонд Citadel или другие фонды вынудили Robinhood запретить сделки с акциями — ложь, заявляет Тенев.
Маск заметил, что хедж-фонды могут сильно влиять на главу NSCC, раз это отраслевой консорциум, а не госрегулятор — но, по мнению Тенева, нет никаких оснований в это верить.
«У меня просто нет причин полагать, что дело в этом. Думаю, ваше предположение больше похоже на теорию заговора», — заметил основатель Robinhood.
Криптовалюта, ИИ, мемы и немного о жизни: о чем ещё говорил Маск
- Он сторонник биткоина: «Сейчас биткоин — это хорошая штука. Я опаздываю на вечеринку (хайп), но поддерживаю её». По мнению Маска, биткоин получит более широкое признание в финансовом мире, но не другие криптовалюты.
- Dogecoin — шутка, чтобы посмеяться над бумом криптовалют. «Но судьба живёт иронией. Самый ироничный результат — dogecoin становится валютой будущего».
- Tesla планирует ежегодно производить 20 млн легковых и грузовых автомобилей.
- «Тот кто контролирует мемы, тот управляет вселенной» — они влияют на дух времени. Это «комплексная форма общения», которая, в отличие от простой картинки, «раз в десять глубже». Мемы не только забавные, но и проницательные, оценивает Маск. А ещё у предпринимателя есть друзья, которые подкидывают ему мемы,
- У Tesla одна из сильнейших ИИ-команд в мире, утверждает Маск.
- Чтобы «оставаться актуальными» люди должны объединить ум с ИИ. Например, у человечества есть быстрые смартфоны, и для них взаимодействие с человеком больше похоже на «общение с деревом». А с нейроинтерфейсом получится ускорить передачу и обработку данных.
- Стартап Neuralink — один из примеров того, как Маск видит будущее. Примерно через месяц Neuralink опубликует новое видео с демонстрацией работы. Например, как обезьяна мысленно включает видео. Также обезьяна с помощью Neuralink может играть в видеоигры, заявил Маск.
- На вопрос, почему нет новых «Илонов Масков», предприниматель ответил: «Если нужны ободряющие слова — не делайте стартапы».
- Полёт на Марс будет труден для первооткрывателей, но в конечном счете их усилия сведутся к тому, чтобы «сохранить свет цивилизации в темноте». Детям предпринимателя не нравится идея полёта к Марсу.
- Маск считает, что нет убедительных доказательств существования инопланетян, но допускает его.
Вот нормальное объяснение, с формулами и графиками:
https://stu2b50.dev/posts/why-robinhood-d3580b
Первая реакция на фото — Влад Сташевский.
будущее сервиса было под угрозой
сервис мог бы вовсе оказаться недоступным для клиентов
Стесняюсь спросить, а нафига клиентам сервис, который не в состоянии выдержать «беспрецедентную нагрузку»!?
Лучше НЕ БЫТЬ клиентом сервиса и иметь 0$ прибыли, чем БЫТЬ клиентом и понести убытки 🤷🏻♂️
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