Финансы
Евгений Делюкин

Глава Robinhood объяснил, почему сервис заблокировал «мемные» акции — в случайном интервью Илону Маску Статьи редакции

По словам Влада Тенева, без ограничений сервис мог бы вовсе оказаться недоступным для клиентов.

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Влад Тенев

1 февраля Илон Маск в прямом эфире отвечал на вопросы слушателей в аудиосоцсети Clubhouse — о мемах, криптовалютах, проектах предпринимателя. Во время разговора в чат зашёл Влад Тенев, гендиректор Robinhood.

Маск провёл с ним короткое интервью. Тенев объяснил, что произошло с Robinhood во время «войны Reddit с Уолл-стрит» и почему сервису пришлось отключить возможность покупки GameStop, AMC и других «мемных» акций 28 января.

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По его версии, проблемы с Robinhood возникли из-за срочного требования огромного депозита от финансового оператора. Без ограничений и срочного привлечения $1 млрд инвестиций будущее сервиса было под угрозой.

«Абсурдная была неделя», — признался Тенев.

«Пистолет у виска»

В среду 27 января в Robinhood была «беспрецедентная нагрузка» на систему. Приложение стало самым популярным в App Store и «довольно близко» подошло к первому месту по скачиваниям в Google Play.

Бумаги GameStop и другие«мемные» акции завирусились, покупки выросли в геометрической прогрессии.

А в четверг в 3:30 утра Robinhood получил запрос на депозит в $3 млрд от Национальной клиринговой корпорации по ценным бумагам (NSCC) — «на порядок больше, чем обычный депозит NSCC».

NSCC — крупнейший финансовый оператор в мире, через который проходят сделки с ценными бумагами. Он берет на себя кредитный риск, если в сделке что-то пойдёт не так, поэтому брокеры вносят в NSCC депозиты за подстраховку.

Размер депозита определяется в том числе по уровню рисковых активов, их число как раз выросло у Robinhood после покупок пользователей Reddit. Но размер депозита превышал все инвестиции — $2 млрд, — которые привлек сервис с 2013 года, отмечает Тенев.

Нам приходится отправлять деньги NSCC, основываясь на факторах, которые включают в себя волатильность торговых операций по определенным ценным бумагам. Она основана на торговле акциями, а не опционами или чем-то ещё.

У нас нет деталей расчета депозита, формула довольно непрозрачна, но есть в ней переменная VAR — «стоимость под риском», value at risk.

Влад Тенев
глава Robinhood

Операционный директор Robinhood и Тенев созвонились с NSCC, им удалось снизить размер депозита до $1,4 млрд. Но он был всё равно слишком большой.

Поэтому команда по управлению рисками предложила помечать «мемные» волатильные акции, которые генерировали основную активность в Robinhood, и отключить их покупку.

В 5 утра NSCC снова пересмотрели размеры депозита — он составил $700 млн, которые «незамедлительно выплатили».

История с депозитом объясняет, почему мы разрешили только закрывать позиции по этим акциями. Мы знали, что это решение станет плохим исходом для наших клиентов, ведь мы за демократизацию доступа к акциям и хотим давать людям доступ к торгам.

Но в этом случае у нас не было выбора, мы должны были соответствовать требованиям к нормативному капиталу. И поэтому команда сделала всё возможное, чтобы сервис остался доступен для всех клиентов.

К нам было много вопросов, почему мы не ограничили продажу акций. Но дело в том, люди очень злятся, когда не могут продать свои акции. Так что такой вариант категорически хуже.

Влад Тенев

Что будет дальше с Robinhood

Тенев отмечает, что на рынке был полный беспорядок и хаос из-за «мемных» акций. Но он не знает подробностей насчет того, что происходило с финансовой системой и кто управляет NSCC.

Предприниматель думает, что запрос на депозит «обоснован»: из-за высокой активности на рынке система должна была учитывать дополнительные риски.

По его словам, другие брокеры (например, Webull и E-Trade) находятся в такой же ситуации и тоже ограничивали свою деятельность, хотя в новостях в основном мелькал Robinhood.

«Звучит так, словно они приставили к виску пистолет: либо отдавайте деньги, либо что-то ещё», — заметил Маск.

Тенев хоть и считает требования NSCC были справедливыми, но в идеальной ситуации ему «хотелось бы больше прозрачности в расчётах», чтобы лучше планировать финансовую нагрузку.

После проблемного четверга ситуация улучшается: Robinhood постепенно открывает доступ к покупке «мемных» акций.

24 часа спустя наша команда привлекла более $1 млрд капитала. Когда мы откроемся в понедельник, мы сможем ослабить жёсткие ограничения по объёмам, которые поставили в пятницу.

Бесконечного капитала у нас нет, верно? Поэтому всегда будет теоретический предел. Вопрос в том, чтобы он был достаточно высок, чтобы не влиял на 99,9% клиентов. Но если кто-то захочет торговать одной акцией на $100 млрд — это будет невозможно.

Влад Тенев

О влиянии фонда Citadel на Robinhood

Слухи о том, что хедж-фонд Citadel или другие фонды вынудили Robinhood запретить сделки с акциями — ложь, заявляет Тенев.

Маркетмейкеры (брокер или дилер, который берет на себя риск покупки и хранения ценных бумаг для их продажи — vc.ru) исполняют сделки каждого брокера-дилера, решение о размере депозита было основано только на требованиях к капиталу. С нашей точки зрения, Citadel и другие маркетмейкеры в этом не участвовали.

Влад Тенев

Маск заметил, что хедж-фонды могут сильно влиять на главу NSCC, раз это отраслевой консорциум, а не госрегулятор — но, по мнению Тенева, нет никаких оснований в это верить.

«У меня просто нет причин полагать, что дело в этом. Думаю, ваше предположение больше похоже на теорию заговора», — заметил основатель Robinhood.

Криптовалюта, ИИ, мемы и немного о жизни: о чем ещё говорил Маск

  • Он сторонник биткоина: «Сейчас биткоин — это хорошая штука. Я опаздываю на вечеринку (хайп), но поддерживаю её». По мнению Маска, биткоин получит более широкое признание в финансовом мире, но не другие криптовалюты.
  • Dogecoin — шутка, чтобы посмеяться над бумом криптовалют. «Но судьба живёт иронией. Самый ироничный результат — dogecoin становится валютой будущего».
  • Tesla планирует ежегодно производить 20 млн легковых и грузовых автомобилей.
  • «Тот кто контролирует мемы, тот управляет вселенной» — они влияют на дух времени. Это «комплексная форма общения», которая, в отличие от простой картинки, «раз в десять глубже». Мемы не только забавные, но и проницательные, оценивает Маск. А ещё у предпринимателя есть друзья, которые подкидывают ему мемы,
  • У Tesla одна из сильнейших ИИ-команд в мире, утверждает Маск.
  • Чтобы «оставаться актуальными» люди должны объединить ум с ИИ. Например, у человечества есть быстрые смартфоны, и для них взаимодействие с человеком больше похоже на «общение с деревом». А с нейроинтерфейсом получится ускорить передачу и обработку данных.
  • Стартап Neuralink — один из примеров того, как Маск видит будущее. Примерно через месяц Neuralink опубликует новое видео с демонстрацией работы. Например, как обезьяна мысленно включает видео. Также обезьяна с помощью Neuralink может играть в видеоигры, заявил Маск.
  • На вопрос, почему нет новых «Илонов Масков», предприниматель ответил: «Если нужны ободряющие слова — не делайте стартапы».
  • Полёт на Марс будет труден для первооткрывателей, но в конечном счете их усилия сведутся к тому, чтобы «сохранить свет цивилизации в темноте». Детям предпринимателя не нравится идея полёта к Марсу.
  • Маск считает, что нет убедительных доказательств существования инопланетян, но допускает его.
Запись эфира Маска. Фрагмент о Robinhood начинается с 1:44:00

#новость #robinhood #reddit #акции #маск

6 6 комментариев
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Густой колос

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«Если нужны ободряющие слова — не делайте стартапы»

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Aslan Zhenetl

1

Лол всем и так понятно почему, мог бы не оправдываться

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Андрей

1

Вот нормальное объяснение, с формулами и графиками: 
https://stu2b50.dev/posts/why-robinhood-d3580b

Why Robinhood Disabled Buys but not Sells
Why Robinhood Disabled Buys but not Sells
stu2b50.dev
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Родион Галанев

0

Первая реакция на фото — Влад Сташевский.

Ответить

Dmitry Filonov

Родион
1

а думаешь куда он делся? Теперь он Влад Тенев

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login

0

будущее сервиса было под угрозой

сервис мог бы вовсе оказаться недоступным для клиентов

Стесняюсь спросить, а нафига клиентам сервис, который не в состоянии выдержать «беспрецедентную нагрузку»!?

Лучше НЕ БЫТЬ клиентом сервиса и иметь 0$ прибыли, чем БЫТЬ клиентом и понести убытки 🤷🏻‍♂️

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