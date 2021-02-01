Они хотят использовать силу «армии Reddit» для своих целей.

Некоторые пользователи сообщества r/WallStreetBets заподозрили, что резкий рост стоимости серебра тайно координируется крупными хедж-фондами с Уолл-стрит. Записи об этом стали самыми популярными и набирают десятки тысяч «плюсов» в сообществе.

В конце января один из членов сообщества под ником RocketBoomGo призвал инвестировать в серебро, чтобы оказать давление на банки. Он назвал металл «самой большой короткой продажей в мире». Благодаря инвесторам с Reddit, цена на серебро выросла на 7,4% до $28,99 за унцию на мировых рынках, достигнув самого высокого уровня с августа 2020 года.

В популярных постах сообщества пользователи называют это манипуляцией, а новости о росте серебра фейком, чтобы отвлечь от истории с GameShop и заработать. Как пишет один из них, большим количеством опционов на серебро владеет американский хедж-фонд Citadel.

Пользователи говорят, что новости о серебре распространяют боты, чтобы использовать силу «армии Reddit» для чего угодно. Вложение в серебро другой пользователь называет «трагическим и необратимым решением», которое, во-первых, не принесет денег, а во-вторых, поставит инвесторов на неправильную сторону в «справедливой и славной войне».