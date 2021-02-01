Инвесторы с Reddit ответили на новости о росте цен на серебро: это манипуляция фондов, не связанная с сообществом Статьи редакции
Они хотят использовать силу «армии Reddit» для своих целей.
Некоторые пользователи сообщества r/WallStreetBets заподозрили, что резкий рост стоимости серебра тайно координируется крупными хедж-фондами с Уолл-стрит. Записи об этом стали самыми популярными и набирают десятки тысяч «плюсов» в сообществе.
В конце января один из членов сообщества под ником RocketBoomGo призвал инвестировать в серебро, чтобы оказать давление на банки. Он назвал металл «самой большой короткой продажей в мире». Благодаря инвесторам с Reddit, цена на серебро выросла на 7,4% до $28,99 за унцию на мировых рынках, достигнув самого высокого уровня с августа 2020 года.
В популярных постах сообщества пользователи называют это манипуляцией, а новости о росте серебра фейком, чтобы отвлечь от истории с GameShop и заработать. Как пишет один из них, большим количеством опционов на серебро владеет американский хедж-фонд Citadel.
Пользователи говорят, что новости о серебре распространяют боты, чтобы использовать силу «армии Reddit» для чего угодно. Вложение в серебро другой пользователь называет «трагическим и необратимым решением», которое, во-первых, не принесет денег, а во-вторых, поставит инвесторов на неправильную сторону в «справедливой и славной войне».
Разъебите уже все биржы и будем расходиться
Скорее уж мамкиных идиотов разъебут фонды, прибыль свою бумажную пока никто не зафиксировал кроме единичных случаев.
Теперь осталось искуственный дефицит создать и вуаля!!! Цена выростет- ещё одна твердая валюта!!!😨🤔
Глупости... шортеры там действительно были, потомучто цены достигли уровня поддержки/сопротивления.
"Вложение в серебро другой пользователь называет «трагическим и необратимым решением», которое, во-первых, не принесет денег" Еще большие глупости. Серебро используется в электронике, солнечных панелях, для сохранения сбережений в кризис. Цены на драг.металлы всегда взлетали, с чего теперь не будут, если используются всё больше, поскольку больше электроники во всех сферах жизни?
Нам пора тоже создавать сообщества "боевые хомячки VC" на тропе войны фондового рынка!
Начать с обвинений в сторону определённых компаний сектора сырьевой базы и фондов лоббируемые ими. 😁
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