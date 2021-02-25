Часть комиссий по карте компания направляет на посадку деревьев.

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TreeCard ещё не запустила свою деятельность, но уже привлекла $5,1 млн посевного финансирования — раунд возглавил фонд EQT Ventures, в нём также участвовали Seedcamp и Episode 1, пишет TechCrunch.

Стартап также поддерживают бизнес-ангелы: основатель GoCardless Мэтт Робинсон, основатель Indeed Пол Форестер и основатель ComplyAdvantage Чарли Делингпол, отмечает издание.

Инвестиции пойдут на наём новых сотрудников, развертывание продукта в Великобритании, а также на расширение в США и «ключевые европейские рынки».

Компания в августе 2020 года основали Тиль Джейми Кокс(соучредитель Cashew), Гэри Ву и Джеймс Дуган. Команде пришла идея финтех-стартапа с большим социальным влиянием, который предлагает клиентам обменять баллы лояльности или кэшбек на посадку деревьев.