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Финансы
Рая Хачатрян

Британский финтех-стартап TreeCard, предлагающий клиентам деревянную дебетовую карту, привлёк $5,1 млн Статьи редакции

Часть комиссий по карте компания направляет на посадку деревьев.

17 17 комментариев
1229 просмотров

TreeCard ещё не запустила свою деятельность, но уже привлекла $5,1 млн посевного финансирования — раунд возглавил фонд EQT Ventures, в нём также участвовали Seedcamp и Episode 1, пишет TechCrunch.

Стартап также поддерживают бизнес-ангелы: основатель GoCardless Мэтт Робинсон, основатель Indeed Пол Форестер и основатель ComplyAdvantage Чарли Делингпол, отмечает издание.

Инвестиции пойдут на наём новых сотрудников, развертывание продукта в Великобритании, а также на расширение в США и «ключевые европейские рынки».

Компания в августе 2020 года основали Тиль Джейми Кокс(соучредитель Cashew), Гэри Ву и Джеймс Дуган. Команде пришла идея финтех-стартапа с большим социальным влиянием, который предлагает клиентам обменять баллы лояльности или кэшбек на посадку деревьев.

Карту разработают на базе Mastercard. После регистрации пользователь привязывает приложение TreeCard к своим текущим банковским счетам. Часть комиссионных от транзакции по карте компания направляет на проекты по посадке деревьев компании Ecosia, которая также инвестировала в TreeCard.

#новость #инвестции

17 17 комментариев
4
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17 комментариев
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Сидор

17

 - Значит пацаны идея такая  -  финтех-стартап с большим социальным влиянием, который предлагает клиентам обменять баллы лояльности или кэшбек на посадку деревьев.
- Круто!  А что людям предлагать будем?
 - А деревянные карты, баллы лояльности по которой и будем обменивать.... на посадку дерьвьев!
 - Amazing!!

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Илья Дьяконов

6

для веганов нужно тогда сделать карту из салями и кешбек отдавать на спасение животных

Ответить

Антон

Илья
0

Из говна им надо сделать.

Ответить

Артем Голендберг

Антон
1

Зачем оскорблять людей

Ответить

Артем Голендберг

2

Не ну это гениально, находятса люди которые инвестируют в стартап на уровне идеи!!! очень сомнительного продукта. И уже говорят о планах развертывания в великобритании, США и странах Европы. И это не смотря на отсутствие продукта и бизнес модель на бумажке которая не опробована ни на одном рынке.!!!

Ответить

Антон

Артем
3

В России же инвестируют в космос и Сколково 

Ответить

Владимир Толстиков

2

Мдее, сейчас бы в 2к21 карту из кошелька доставать...

Ответить

Антон

Владимир
0

Я из штанов достаю 

Ответить

Владимир Толстиков

Антон
1

да я не про это.... к телефону всё привязано, телефоном удобнее, он всегда с собой и пинкод лишний раз не светишь + всякие скидочные карты/приложения и т.д., всё в одном месте

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alex twit

Антон
0

Из широких штанин

Ответить

alex twit

2

Это для рублёвых операций

Ответить

Anna Petrova

1

Может тогда карту из меха делать, а часть денег направлять на выращивание животных?

Ответить

Чит Чат

1

Деревянная карта с "деревянными" работает?

Ответить

Хрупкий ящик

0

неплохо

Ответить

Andrey Sobolev

0

Ждём карту для вешано из кожуры банана

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Raimond Vladimirov

0

Чип всё равно не деревянный :)

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Михаил Стерлин

0

Как столяру зайти в финтех.... шикарно.

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