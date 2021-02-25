Британский финтех-стартап TreeCard, предлагающий клиентам деревянную дебетовую карту, привлёк $5,1 млн Статьи редакции
Часть комиссий по карте компания направляет на посадку деревьев.
TreeCard ещё не запустила свою деятельность, но уже привлекла $5,1 млн посевного финансирования — раунд возглавил фонд EQT Ventures, в нём также участвовали Seedcamp и Episode 1, пишет TechCrunch.
Стартап также поддерживают бизнес-ангелы: основатель GoCardless Мэтт Робинсон, основатель Indeed Пол Форестер и основатель ComplyAdvantage Чарли Делингпол, отмечает издание.
Инвестиции пойдут на наём новых сотрудников, развертывание продукта в Великобритании, а также на расширение в США и «ключевые европейские рынки».
Компания в августе 2020 года основали Тиль Джейми Кокс(соучредитель Cashew), Гэри Ву и Джеймс Дуган. Команде пришла идея финтех-стартапа с большим социальным влиянием, который предлагает клиентам обменять баллы лояльности или кэшбек на посадку деревьев.
Карту разработают на базе Mastercard. После регистрации пользователь привязывает приложение TreeCard к своим текущим банковским счетам. Часть комиссионных от транзакции по карте компания направляет на проекты по посадке деревьев компании Ecosia, которая также инвестировала в TreeCard.
- Значит пацаны идея такая - финтех-стартап с большим социальным влиянием, который предлагает клиентам обменять баллы лояльности или кэшбек на посадку деревьев.
- Круто! А что людям предлагать будем?
- А деревянные карты, баллы лояльности по которой и будем обменивать.... на посадку дерьвьев!
- Amazing!!
для веганов нужно тогда сделать карту из салями и кешбек отдавать на спасение животных
Не ну это гениально, находятса люди которые инвестируют в стартап на уровне идеи!!! очень сомнительного продукта. И уже говорят о планах развертывания в великобритании, США и странах Европы. И это не смотря на отсутствие продукта и бизнес модель на бумажке которая не опробована ни на одном рынке.!!!
Мдее, сейчас бы в 2к21 карту из кошелька доставать...
да я не про это.... к телефону всё привязано, телефоном удобнее, он всегда с собой и пинкод лишний раз не светишь + всякие скидочные карты/приложения и т.д., всё в одном месте
Может тогда карту из меха делать, а часть денег направлять на выращивание животных?
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