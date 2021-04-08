Регулятор планирует запустить тестирование валюты в 2022 году, но сначала ему надо разработать систему.

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ЦБ представил детальную концепцию цифрового рубля — третьей формы денег в дополнение к наличным и безналичным. Цифровой рубль будет храниться на электронных кошельках, с его помощью можно будет платить за покупки и переводить деньги.

Здание ЦБ

Обсуждение модели, которая ляжет в основу цифрового рубля, ведётся с октября 2020 года. В разработке концепции приняли участие 196 респондентов, в числе которых игроки финансового рынка, предприниматели и чиновники.

К декабрю 2021 года Банк России планирует создать прототип платформы цифрового рубля, а заработает она не раньше 2023 года.

В январе 2022 года Центробанк рассчитывает разработать проект поправок в законодательство для обращения цифровых рублей.

В первом квартале 2022 года регулятор запустит тестирование прототипа платформы цифрового рубля, которое продлится весь год.

Запуск платформы пройдёт в два этапа. Сначала ЦБ подключит банки и Федеральное казначейство, которые смогут открывать кошельки и проводить операции юрлиц и физлиц.

Дальше Центробанк подключит к платформе финансовых посредников, запустит офлайн-переводы, добавит обмен цифрового рубля на иностранную валюту и разрешит открывать кошельки нерезидентам РФ.

Как будет работать цифровой рубль

Цифровой рубль будет сочетать в себе свойства наличных и безналичных денег — с его помощью можно будет расплачиваться как в онлайне, так и в офлайне.

Выпускать валюту будет ЦБ, он же станет оператором платформы для хранения цифрового рубля, открытия электронных кошельков и проведения операций с ним.

Пользователи — физлица и компании — смогут открывать кошельки с цифровыми рублями через банки, в которых обслуживаются.

Сначала ЦБ подключит к платформе Федеральное казначейство и финансовые организации и откроет им электронные кошельки для цифровых рублей.

Эмиссия цифрового рубля Презентация Банка России

Проводить операции с цифровыми рублями и отвечать за них будут:

Федеральное казначейство, которое со своего электронного кошелька будет проводить операции бюджетных организаций.



Банки, которые будут открывать и пополнять кошельки клиентов на платформе цифрового рубля. Они также обязаны проверять электронную подпись клиента, лимиты и реквизиты по операциям, устраивать антифрод-проверки и препятствовать отмыванию незаконно полученных доходов.



Двухуровневая розничная модель цифрового рубля Презентация Банка России

Как ЦБ описывает открытие кошелька

Клиенты банков смогут открывать кошельки на платформе через мобильные приложения банков. Там же они будут проводить операции. Для этого пользователям нужно запросить в банке перевести сумму с текущего счёта на кошелёк для цифровых рублей.

Схема пополнения электронного кошелька цифровыми рублями Презентация Банка России

Кошельки размещаются на платформе цифрового рубля и не отражаются на балансе финансовых организаций. При банкротстве банка цифровые рубли сохранятся в кошельке и будут доступны клиенту в любом другом банке, где он обслуживается.

У физических лиц может быть только один электронный кошелёк для цифровых рублей. Процент на остаток в кошельках начисляться не может.

Банк России планирует запустить программный модуль для подтверждения всех операций с цифровыми рублями на электронных кошельках. Финансовые организации смогут встроить его в свои приложения.

Как можно будет использовать цифровые рубли

Пользователи смогут переводить цифровые рубли друг другу. Сделать это можно будет через мобильное приложение банка.

Перевод цифровых рублей между кошельками клиентов банка Презентация Банка России

Цифровыми рублями также можно будет оплачивать покупки. Для это пользователь должен отсканировать QR-код товара и подтвердить оплату в приложении банка.

Затем кредитная организация должна проверить операцию и перевести цифровые рубли с кошелька покупателя на кошелёк продавца.

Если оплата прошла успешно, покупатель получит уведомление о списании, а продавец — о зачислении денег на кошелёк.

Онлайн-покупка товаров за цифровые рубли Презентация Банка России

Зампред Банка России Ольга Скоробогатова рассказала, что переводы цифровых рублей между физлицами будут бесплатными, но за оплату товаров может взиматься комиссия. Она составит не более 0,4-0,7% от суммы перевода, как в Системе быстрых платежей.

Также в планах Центробанка запустить офлайн-переводы цифровых рублей — для этого пользователю понадобится второй кошелёк, установленный на его смартфоне.

Переводить друг другу деньги в офлайн-режиме смогут как физлица, так и компании. Кроме того, в офлайн можно будет оплатить покупки.

Чтобы проводить операции офлайн, клиенту нужно установить второй кошелёк себе на смартфон и заранее пополнить его с онлайн-кошелька. Офлайн-переводы будет выполняться с помощью Bluetooth или NFC.

Отправитель цифровых рублей должен будет ввести сумму перевода и подтвердить его. Банк России также работает над тем, чтобы клиент смог восстановить баланс своего офлайн-кошелька с цифровыми рублями при потере или поломке мобильного устройства.

Офлайн-перевод цифровых рублей Презентация Банка России

Также Банк России предполагает, что цифровыми рублями можно будет оплачивать смарт-контракты — сделки, которые автоматически заключаются при заранее оговоренных сторонами условиях. К ним относятся, например, договоры поставки товаров или аренды.

Оплата смарт-контрактов Презентация Банка России

Риски платформы цифрового рубля

Банк России прогнозирует, что цифровой рубль в целом незначительно повлияет на его денежно-кредитную политику. Как третья форма денег он, вероятно, частично заместит наличные и безналичные в банках.

Это может привести к тому, что банки столкнутся с оттоком ликвидности: клиенты выведут часть своих денег на электронные кошельки на платформе и одновременно сократится объём средств на счетах самих банков.

Например, «Сбер» предупреждал, что цифровой рубль вызовет переток 2-4 трлн безналичных рублей из банков в новый тип валюты, из-за чего вырастут ставки по кредитам для клиентов.

Частичное замещение цифровым рублем безналичных денег может также может увеличить расходы некоторых банков на привлечение денежных средств. Эти издержки банки могут заложить в ценообразование кредитных продуктов, предполагает Центробанк.

Внедрение платформы цифрового рубля, по мнению Банка России, связано со следующими рисками:

Технологии распределённых реестров не справятся с нагрузкой на платформу.

Распределённые реестры не смогут сохранять конфиденциальность пользователей платформы и их операций.

Разработчики системы не смогут создать офлайн-режим для переводов цифровых рублей.

В России не получится произвести оборудование для поддержания работы платформы цифрового рубля.

Банки и торгово-сервисные предприятия окажутся не готовы к проведению и приёму платежей цифровыми рублями.

В среднесрочной перспективе введение цифрового рубля поможет усовершенствовать работу платежной системы и поддержать финансовую стабильность России в целом, считают в Банке России.

ЦБ предстоит разработать платформу, потому что готовых решений нет

Первый зампред правления Банка России Ольга Скоробогатова рассказала, что готового прототипа платформы цифрового рубля ещё нет и ЦБ будет создавать её своими силами.

Текущая концепция предполагает, что платформа цифрового рубля будет состоять как из компонентов централизованной системы, так и распределённых реестров.

Она должна объединить в себе:

Удостоверяющие центры Банка России, которые сертифицируют выпуск и проведение операций с цифровыми рублями.

Программный интерфейс платформы цифрового рубля, через который банки смогут подключиться к платформе.

Программные интерфейсы банков, где они могут открывать клиентам кошельки и зачислять туда цифровые рубли.

Мобильные приложения банков с программным модулем ЦБ, где их клиенты смогут открыть кошельки.