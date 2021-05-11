Госдума приняла разрыв налогового соглашения с Нидерландами Статьи редакции
Следующим шагом может стать пересмотр соглашений с Сингапуром, Гонконгом и Швейцарией.
Госдума денонсировала соглашение с Нидерландами об избежании двойного налогообложения для российских компаний, зарегистрированных в европейской стране. Такой законопроект приняли в третьем чтении.
Россия предлагала Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение после того, как Владимир Путин поручил поднять налог за вывод дивидендов в офшоры до 15%. Для этого правительство потребовало от стран изменить соглашения об избежании двойного налогообложения.
Существующее налоговое соглашение с Нидерландами позволяло выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2-3%, сообщал Минфин в декабре. Нидерланды хотели расширить перечень доходов, которые должны облагаться налогом по пониженным ставкам.
Минфин решил, что голландское предложение «помогает» выводить деньги российского происхождения из России с пониженными налоговыми ставками. В правительстве подчеркнули, что предложения «размывают и делают недостижимым предполагаемый российской стороной эффект от принимаемых мер по поддержке национальной экономики и социальных программ».
В случае завершения процедуры денонсации соглашения с Нидерландами до 30 июня 2021 года его действие прекратится 1 января 2022 года, уточняет РБК.
После отмены соглашения, зарегистрированные в Нидерландах российские компании должны будут платить налоги дважды, сообщало The Bell. Это может коснуться «Яндекса», X5 Retail Group и Veon (материнская компания «Билайна»).
- К апрелю 2021 года правительство России договорилось изменить налоговые соглашения с Кипром, Мальтой и Люксембургом с 2022 года.
- Министерство финансов предложит изменения в налоговые соглашения с Гонконгом, Сингапуром и Швейцарией. По словам замминистра Алексея Сазанова, «это позволит охватить более 90% выплат в транзитные юрисдикции и дополнительно пополнить казну».
- В апреле глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что готовится законопроект о прогрессивном налоге на выводимую в офшоры прибыль.
Можно ли разорвать налоговое соглашение с рф?
можно, но при этом порвется кое-что другое
Вот тут вы правы, порвётся что-то. Вопрос только что порвется?
Налоговое резидентство вы можете поменять, находясь в другой стране 183 дня. Ну или взяв гражданство США, там вы в любом случае налоговый резидент (кейс Тинькова и судов за неуплату налогов). Поэтому можете свободно стать налоговым резидентом другой страны.
Достаточно просто находиться 183 в другой стране или нужно еще какие-то действия предпринять?
В Гугл сходить. Там много нюансов типа резиденции твоих контрагентов
Ох уж эти исконно голландские Пятёрочка, яндекс и вымпелком.
Не "Пятёрочка", а "Pyaterochka".
Вот вам и Пятерочка и X5.
Офшоры позволяют хотя бы крупным компаниям нивелировать налоговые преимущества у иностранцев на российском рынке.
Борьба с офшорами в текущих реалиях огромных скрытых налогов, это выстрел в ногу, точнее в экономику.
а какие налоговые преимущества у иностранцев?
Они не платят налог на прибыль, на дивиденды, они не платят инфляционный налог имея большую часть производства в стабильной валюте.
если правильно понимаю, то иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в РФ через постоянные представительства и (или) получающие доходы от источников в России являются налогоплательщиками налога на прибыль организаций и уплачивают налог на прибыль в установленном порядке
В России уже невозможно работать, бегите глупцы!
Всё глупцы уже сбежали =)
Аргументируйте
А что такого ужасного в праздновании дня победы? Или Вы с проигравшей стороны? И зачем Евросоюз закупает нашу сельскохозяйственную технику, если ничего придумать не можем?
https://www.kommersant.ru/doc/4802767
В праздновании - ничего ужасного. А в победобесии очень даже много.
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Такой же "подъем" экспорта был после обвала валюты в 1998, т.е. рабсила просто стала дешевле, спасибо, такого экспорта мне не нужно.
зачем Евросоюз закупает нашу сельскохозяйственную технику
там же прям в статье ответ - из-за низкого курса рубля. Дело не в каких-то крутых технологиях, увы.
если вернуть курс (хотя этого никогда не будет, конечно, и рубль продолжит погружение) на уровень какого-нибудь 2012 года, то технику будут закупать другую, не российскую. А это значит, что конкурентной она может быть только при вот таком вот "естественном" демпинге.
Это как покупка китайского автомобиля - выглядит норм, дешево, даже едет. Но были бы деньги, купил бы что-то получше.
В общем, если конкурентоспособность продукции РФ будет основываться только на том, что она "дешевая", то можно уже прекращать победобесить и наконец-то начать вкладываться в R&D и науку. И уж точно стараться не допускать оттока "умов", учитывая то, что Песков недавно сказал, что на это всем пофиг.
Я Вас понял. Сначала было вообще всё неконкурентоспособно, потом, когда привели пример конкурентоспособной продукции, оказалось, что это какая-то неправильная конкурентоспособность. Если я приведу пример очень высокой конкурентоспособности, например, строительство кораблей ледового класса, Вы придумаете ещё какой-нибудь правило в этой игре. Может быть не стоило отстаивать столь смелые заявления с самого начала?
Вообще смешная статья. Они пишут выросло в 2 раза и не пишут ни сумм ни количества. Примерно как экспорт лад когда то вырос в 17 раз. А потом оказалось что до того их отправили 2 а после 34. Так и тут.
Ну я не могу всю работу сделать за Вас. Попробуйте поискать цифры самостоятельно. Могу лишь констатировать, что только зерноуборочных комбайнов продали более тысячи штук. Ну и конечно, вопрос вовсе не в сельскохозяйственной технике, а в том, что "оказывается, в России не делают ничего конкурентного". Трактора просто попались под руку как свежая новость.
Ну вы вообще ютуб видели? Да в рф есть завод по производству комбайнов но он имеет к рф отношение только что используется дешевая я рабочая сила для сборки . Рф делается корпус рама сборка покраска. Мотор коробка и тд привозиться. Claas. Такой завод может быть где угодно. Да хорошо что он в рф и зарплаты там платит
У нас ярко-выраженный Веймарский синдром, чем элита активно пользуется, пытаясь перевести внимание с себя на американцев, что дескать немцев деды победили, победим и мы американцев.
Вместо привития неприемлемости войны, детей готовят в пушечное мясо.
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Ничего конкуретного? Совсем?
Тонны софта? АЭС? ракетные двигатели и космические запуски? спутник5? титановые сплавы?
в 2019 году несырьевой экспорт составил 150 млрд$, если оно всё не конкурентное то почему за это платят?
Что-то не похоже на 150 не сырьевого экспорта.
Это точно портал предпринимателей?)
Уже
"не возможно"🤯
Куда собственники Яндекса или Х5 сбегут? Второй раз не фортанет, они же не смогут сделать такой же бизнес в других странах. Хотя, если они физически находятся в России, а бизнес их юридически зарубежом они точно не в опасности и не в плохих отношениях с властями. Ведь человека можно просто взять и поставить перед фактом или 20 лет тюрьмы, или финансовые потоки, такое иногда происходило, иностранные юрисдикции не спасают от добровольной передачи бизнеса
щас петерочка убежит и подомнет нидерландский рынок, и билайн с яндексом датацентры и оборудование на металолом сдадут.
логично вроде, зарабатываешь в РФ, плати налоги в РФ
Офшоры нужны не только для налогов, но и для правовой системы (юрисдикции).
Яндекс и Х5 не платят? Пруфы есть?))
Надо в правильную копилку денюжку кидать) Где там у Ролдугина они лежат?)
Рол Дугина?
Прощай @ндекс и прочее оформленное на Нидерландских бенефициаров?
к 22 переоформятся в любую другую страну, которая согласилась с данным соглашением.
Почему никому не жалко Нидерланды!
Комментарий удален
Комментарий удален
Кстати, еще один пострадавший – это Osome Виктора Лысенко (экс Рокетбанк).
Сингапур же тоже закрывают.
Яндекс и прочие думаю уже рассматривают данный список стран
ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВ (ТЕРРИТОРИЙ), НЕ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_337764/4dd34ac435131c0549a046070f8ae050880c3e6f/
https://www.start-way.com/znx/video-man-utd-v-leicester-liv-ustv1.html
https://www.start-way.com/znx/video-man-utd-v-leicester-liv-ustv2.html
https://www.start-way.com/znx/video-man-utd-v-leicester-liv-ustv3.html
https://www.start-way.com/znx/video-man-utd-v-leicester-liv-ustv4.html
https://www.start-way.com/znx/video-man-utd-v-leicester-liv-ustv5.html
https://www.start-way.com/znx/video-mu-v-l01.html
https://www.start-way.com/znx/video-mu-v-l02.html
https://www.start-way.com/znx/video-mu-v-l03.html
https://www.start-way.com/znx/video-mu-v-l04.html
https://www.start-way.com/znx/video-mu-v-l05.html
https://jg-innes.co.uk/mvl/video-man-utd-v-leicester-liv-ustv1.html
https://jg-innes.co.uk/mvl/video-man-utd-v-leicester-liv-ustv2.html
https://jg-innes.co.uk/mvl/video-man-utd-v-leicester-liv-ustv3.html
https://jg-innes.co.uk/mvl/video-man-utd-v-leicester-liv-ustv4.html
https://jg-innes.co.uk/mvl/video-man-utd-v-leicester-liv-ustv5.html
https://jg-innes.co.uk/mvl/video-mu-v-l01.html
https://jg-innes.co.uk/mvl/video-mu-v-l02.html
https://jg-innes.co.uk/mvl/video-mu-v-l03.html
https://jg-innes.co.uk/mvl/video-mu-v-l04.html
https://jg-innes.co.uk/mvl/video-mu-v-l05.html
Блоги компаний
Показать еще