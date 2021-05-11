Финансы
Маша Цепелева

Госдума приняла разрыв налогового соглашения с Нидерландами Статьи редакции

Следующим шагом может стать пересмотр соглашений с Сингапуром, Гонконгом и Швейцарией.

81 81 комментарий
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Госдума денонсировала соглашение с Нидерландами об избежании двойного налогообложения для российских компаний, зарегистрированных в европейской стране. Такой законопроект приняли в третьем чтении.

Россия предлагала Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение после того, как Владимир Путин поручил поднять налог за вывод дивидендов в офшоры до 15%. Для этого правительство потребовало от стран изменить соглашения об избежании двойного налогообложения.

Существующее налоговое соглашение с Нидерландами позволяло выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2-3%, сообщал Минфин в декабре. Нидерланды хотели расширить перечень доходов, которые должны облагаться налогом по пониженным ставкам.

Минфин решил, что голландское предложение «помогает» выводить деньги российского происхождения из России с пониженными налоговыми ставками. В правительстве подчеркнули, что предложения «размывают и делают недостижимым предполагаемый российской стороной эффект от принимаемых мер по поддержке национальной экономики и социальных программ».

В случае завершения процедуры денонсации соглашения с Нидерландами до 30 июня 2021 года его действие прекратится 1 января 2022 года, уточняет РБК.

После отмены соглашения, зарегистрированные в Нидерландах российские компании должны будут платить налоги дважды, сообщало The Bell. Это может коснуться «Яндекса», X5 Retail Group и Veon (материнская компания «Билайна»).

  • К апрелю 2021 года правительство России договорилось изменить налоговые соглашения с Кипром, Мальтой и Люксембургом с 2022 года.
  • Министерство финансов предложит изменения в налоговые соглашения с Гонконгом, Сингапуром и Швейцарией. По словам замминистра Алексея Сазанова, «это позволит охватить более 90% выплат в транзитные юрисдикции и дополнительно пополнить казну».
  • В апреле глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что готовится законопроект о прогрессивном налоге на выводимую в офшоры прибыль.

#новость #налоги

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81 комментарий
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Небольшой жёлтый робот

29

Можно ли разорвать налоговое соглашение с рф?

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Дмитрий Шусов

Небольшой
9

Да вы чего, только РФ разрывает контракты) 

Ответить

Ivan Kolyhalov

Небольшой
6

можно, но при этом порвется кое-что другое

Ответить

Светлана Завацкая

Ivan
1

Вот тут вы правы, порвётся что-то. Вопрос только что порвется?

Ответить

Сергей Сергеев

Светлана
1

Смею предположить, что речь идёт про зад, мадемуазель. 

Ответить

Alex Konin

Небольшой
1

Налоговое резидентство вы можете поменять, находясь в другой стране 183 дня. Ну или взяв гражданство США, там вы в любом случае налоговый резидент (кейс Тинькова и судов за неуплату налогов). Поэтому можете свободно стать налоговым резидентом другой страны.

Ответить

Валентин Остапенко

Alex
0

Достаточно просто находиться 183 в другой стране или нужно еще какие-то действия предпринять?

Ответить

Andreas Lapueros

Валентин
0

В Гугл сходить. Там много нюансов типа резиденции твоих контрагентов

Ответить

Дэни Трэхо

21

Ох уж эти исконно голландские Пятёрочка, яндекс и вымпелком.

Ответить

Дмитрий Шусов

Дэни
4

Не "Пятёрочка", а "Pyaterochka". 

Ответить

Ivan Kolyhalov

Дмитрий
10

Вот вам и Пятерочка и X5. 

Ответить

Иволга Эфиопии

Ivan
0

на фото семерочка

Ответить

Денис Демидов

Дэни
1

Офшоры позволяют хотя бы крупным компаниям нивелировать налоговые преимущества у иностранцев на российском рынке.
Борьба с офшорами в текущих реалиях огромных скрытых налогов, это выстрел в ногу, точнее в экономику. 

Ответить

Dmitry Ryzhov

Денис
1

а какие налоговые преимущества у иностранцев?

Ответить

Денис Демидов

Dmitry
0

Они не платят налог на прибыль, на дивиденды, они не платят инфляционный налог имея большую часть производства в стабильной валюте.

Ответить

Dmitry Ryzhov

Денис
0

если правильно понимаю, то иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в РФ через постоянные представительства и (или) получающие доходы от источников в России являются налогоплательщиками налога на прибыль организаций и уплачивают налог на прибыль в установленном порядке

Ответить

Red Boy

7

В России уже невозможно работать, бегите глупцы!

Ответить

Mikhail Mokhov

Red
9

Всё глупцы уже сбежали =)

Ответить

Red Boy

Mikhail
3

По-моему наоборот, население тупеет

Ответить

Mikhail Mokhov

Red
–1

Аргументируйте

Ответить

Red Boy

Mikhail
2

Посмотрите на победобесие, ничего конкурентного на международном уровне придумать не можем, космос и тот уже осваивают без нас

Ответить

Mikhail Mokhov

Red
6

А что такого ужасного в праздновании дня победы? Или Вы с проигравшей стороны? И зачем Евросоюз закупает нашу сельскохозяйственную технику, если ничего придумать не можем? 
https://www.kommersant.ru/doc/4802767

Российская сельхозтехника распахала ЕС
Ее экспорт в первом квартале вырос более чем вдвое
www.kommersant.ru
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Михаил Филиппов

Mikhail
0

В праздновании - ничего ужасного. А в победобесии очень даже много.

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Денис Демидов

Mikhail
2

Такой же "подъем" экспорта был после обвала валюты в 1998, т.е. рабсила просто стала дешевле, спасибо, такого экспорта мне не нужно.

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Sergei Zotov

Mikhail
0

 зачем Евросоюз закупает нашу сельскохозяйственную технику

там же прям в статье ответ - из-за низкого курса рубля. Дело не в каких-то крутых технологиях, увы.

Ответить

Mikhail

Sergei
4

Ну то есть они покупают негодную технику, просто потому что дешево? Вы точно предприниматель?

Ответить

Sergei

Mikhail
1

если вернуть курс (хотя этого никогда не будет, конечно, и рубль продолжит погружение) на уровень какого-нибудь 2012 года, то технику будут закупать другую, не российскую. А это значит, что конкурентной она может быть только при вот таком вот "естественном" демпинге.

Это как покупка китайского автомобиля - выглядит норм, дешево, даже едет. Но были бы деньги, купил бы что-то получше.

В общем, если конкурентоспособность продукции РФ будет основываться только на том, что она "дешевая", то можно уже прекращать победобесить и наконец-то начать вкладываться в R&D и науку. И уж точно стараться не допускать оттока "умов", учитывая то, что Песков недавно сказал, что на это всем пофиг.

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Mikhail

Sergei
1

Я Вас понял. Сначала было вообще всё неконкурентоспособно, потом, когда привели пример конкурентоспособной продукции, оказалось, что это какая-то неправильная конкурентоспособность. Если я приведу пример очень высокой конкурентоспособности, например, строительство кораблей ледового класса, Вы придумаете ещё какой-нибудь правило в этой игре. Может быть не стоило отстаивать столь смелые заявления с самого начала?

Ответить

Sergei

Mikhail
1

Я Вас понял. Для конкурентоспособности страны на мировом уровне надо понижать уровень жизни в стране, курс рубля и жить припеваючи, штампуя всякое говно за бесценок. Так победим.

Ответить

Mikhail

Sergei
0

Не поняли, и вывод неправильный сделали, но завернули классно, сейчас лайков наставят =)

Ответить

Alex Shapovalov

Mikhail
1

Вообще смешная статья. Они пишут выросло в 2 раза и не пишут ни сумм ни количества. Примерно как экспорт лад когда то вырос в 17 раз. А потом оказалось что до того их отправили 2 а после 34. Так и тут.

Ответить

Mikhail

Alex
0

Ну я не могу всю работу сделать за Вас. Попробуйте поискать цифры самостоятельно. Могу лишь констатировать, что только зерноуборочных комбайнов продали более тысячи штук. Ну и конечно, вопрос вовсе не в сельскохозяйственной технике, а в том, что "оказывается, в России не делают ничего конкурентного". Трактора просто попались под руку как свежая новость.

Ответить

Alex

Mikhail
2

Ну вы вообще ютуб видели? Да в рф есть завод по производству комбайнов но он имеет к рф отношение только что используется дешевая я рабочая сила для сборки . Рф делается корпус рама сборка покраска. Мотор коробка и тд привозиться.  Claas.  Такой завод может быть где угодно. Да хорошо что он в рф и зарплаты там платит

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Денис Демидов

Mikhail
0

У нас ярко-выраженный Веймарский синдром, чем элита активно пользуется, пытаясь перевести внимание с себя на американцев, что дескать немцев деды победили, победим и мы американцев.
Вместо привития неприемлемости войны, детей готовят в пушечное мясо.

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Игорь Маренков

Red
3

Ничего конкуретного? Совсем?
Тонны софта? АЭС? ракетные двигатели и космические запуски? спутник5? титановые сплавы? 
в 2019 году несырьевой экспорт составил 150 млрд$, если оно всё не конкурентное то почему за это платят?

Ответить

Mikhail Mokhov

Игорь
2

Это всё неконкурентное, платят из жалости =)

Ответить

Red Boy

Игорь
0

Мозги и ресурсы-вывозятся

Ответить

Игорь

Red
0

что вы имеете ввиду? вы написали двусмысленно

Ответить

3216q114

Игорь
0

Что-то не похоже на 150 не сырьевого экспорта.

Итоги внешней торговли России. Аналитика за 2020…
Анализ экспорта и импорта России по всем группам товаров. Период 2020 по сравнению с 2019. График…
ru-stat.com
Ответить

Александр Св-Ко

Red
1

по себе не равняйте всех

Ответить

danil nik

Red
0

а население тут причем?)

Ответить

Dmitry Ryzhov

Red
0

судя по комментариям - да

Ответить

Типун Понос

Red
5

Это точно портал предпринимателей?)

Ответить

danil nik

Типун
11

это пикабу для сочувствующих предпринимателям)

Ответить

Вел Колдин

Типун
3

уже давно нет

Ответить

Илья Шишкунов

Red
4

Уже

Ответить

Илья Попов

Илья
1

И я тоже - уже лет двадцать с лишним.

Ответить

Георгий Михнов

Red
2

"не возможно"🤯

Ответить

Red Boy

Георгий
0

Поправил!

Ответить

Александр Разумовский

Red
2

Куда собственники Яндекса или Х5 сбегут? Второй раз не фортанет, они же не смогут сделать такой же бизнес в других странах. Хотя, если они физически находятся в России, а бизнес их юридически зарубежом они точно не в опасности и не в плохих отношениях с властями. Ведь человека можно просто взять и поставить перед фактом или 20 лет тюрьмы, или финансовые потоки, такое иногда происходило, иностранные юрисдикции не спасают от добровольной передачи бизнеса

Ответить

Sergey Bespalov

Red
1

щас петерочка убежит и подомнет нидерландский рынок, и билайн с яндексом датацентры и оборудование на металолом сдадут.

Ответить

danil nik

7

логично вроде, зарабатываешь в РФ, плати налоги в РФ

Ответить

 Anatoly Bereznyak

danil
2

Офшоры нужны не только для налогов, но и для правовой системы (юрисдикции).

Ответить

Nikolai O

2

ну так могут ради юрисдикции там и дальше сидеть. а налоги- пусть здесь платят. 

Ответить

 Anatoly

Nikolai
0

Ну и так должны. Средства, которые идут по российским счетам будут обложены налогом.
Правда, у них был косяк с ОФД (их личным, кстати) в Директе, который чеки не передавал в налоговую.

Ответить

Nikolai O

0

вывод прибыли, скорее всего был. лет 10 назад так Икею наклоняли и еще кого-то, за вывод денег, типа за рекламу в головные офисы. 

Ответить

 Anatoly

Nikolai
0

По российскому законодательству ВЭД есть. Контракты на сумму более 3 миллионов (по-моему, я не помню точно) должны куда-то там передаваться.

Ответить

Nikolai O

1

ну так в статье четко и раскрывается суть и причины разрыва- вывод прибыли.

Ответить

danil nik

0

это да

Ответить

Murat Oshroev

danil
–1
Ответить

greg chudnoff

0

офшоры нужны для госкорпораций

Ответить

Murat Oshroev

danil
–1

Яндекс и Х5 не платят? Пруфы есть?))

Ответить

danil nik

Murat
0

сами уж как-нибудь поищите, кто там и чего не хочет) а то сами чет утверждаете, мне приписываете, а я бегать должен за пруфами) А еще лучше саму новость читать)

Ответить

Murat Oshroev

danil
0

Ага, главное набросить на вентилятор. 

Ответить

Шамиль Эдиев

3

Надо в правильную копилку денюжку кидать) Где там у Ролдугина они лежат?)

Ответить

Небольшой жёлтый робот

Шамиль
5

В футляре от виолончели

Ответить

Дмитрий Шусов

Шамиль
1

Рол Дугина?

Ответить

Небольшой жёлтый робот

Дмитрий
0

Rolldoogging in the deep

Ответить

Cuteling OntheEdge

2

Прощай @ндекс и прочее оформленное на Нидерландских бенефициаров?

Ответить

Sergey Bespalov

Cuteling
2

к 22 переоформятся в любую другую страну, которая согласилась с данным соглашением.

Ответить

Nikolay Pomeschenko

2

Прям вест список крупнейших реэкспортеров Мира))

Ответить

Raimond Vladimirov

0

Почему никому не жалко Нидерланды!

Ответить

Николай Гончаров

Raimond
3

Мне жалко, они такие маленькие и у них слишком много денег

Ответить

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Sasha Belousov

1

Переедут в калининградский офшор. 👍

Ответить

Илья Попов

0

Подскажите пожалуйста, какой год?

Ответить

Растительный меч

0

Истинно российские компании начинают платить налоги в России. Приехали

Ответить

 Anatoly Bereznyak

0

Кстати, еще один пострадавший – это Osome Виктора Лысенко (экс Рокетбанк).
Сингапур же тоже закрывают.

Ответить

Александр Антипов

0

у вот и всё я ухожу из твоей жизни, наверно так спел бы Стас Михайлов!

Ответить

Alex Black

0
Ответить

Konstantin Grudnev

0

Яндекс и прочие думаю уже рассматривают данный список стран
ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВ (ТЕРРИТОРИЙ), НЕ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_337764/4dd34ac435131c0549a046070f8ae050880c3e6f/

Ответить

joyadod116

0

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