Следующим шагом может стать пересмотр соглашений с Сингапуром, Гонконгом и Швейцарией.

5708 просмотров Слушать

Госдума денонсировала соглашение с Нидерландами об избежании двойного налогообложения для российских компаний, зарегистрированных в европейской стране. Такой законопроект приняли в третьем чтении.

Россия предлагала Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение после того, как Владимир Путин поручил поднять налог за вывод дивидендов в офшоры до 15%. Для этого правительство потребовало от стран изменить соглашения об избежании двойного налогообложения.

Существующее налоговое соглашение с Нидерландами позволяло выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2-3%, сообщал Минфин в декабре. Нидерланды хотели расширить перечень доходов, которые должны облагаться налогом по пониженным ставкам.

Минфин решил, что голландское предложение «помогает» выводить деньги российского происхождения из России с пониженными налоговыми ставками. В правительстве подчеркнули, что предложения «размывают и делают недостижимым предполагаемый российской стороной эффект от принимаемых мер по поддержке национальной экономики и социальных программ».

В случае завершения процедуры денонсации соглашения с Нидерландами до 30 июня 2021 года его действие прекратится 1 января 2022 года, уточняет РБК.

После отмены соглашения, зарегистрированные в Нидерландах российские компании должны будут платить налоги дважды, сообщало The Bell. Это может коснуться «Яндекса», X5 Retail Group и Veon (материнская компания «Билайна»).