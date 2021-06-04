«Яндекс» запланировал выпустить дебетовую карту для подписчиков «Плюса» Статьи редакции
Карта будет и физической, и виртуальной.
- Разработка дебетовой карты — базовая финтех-стратегия «Яндекса», рассказал управляющий директор компании Тигран Худавердян в интервью Forbes.
- По плану карта будет доступна подписчикам «Плюса», чтобы они могли совершать покупки на «Яндекс.Маркете», в «Такси», «Еде», «Лавке», «Драйве».
- Дата запуска проекта пока неизвестна. Худавердян пояснил, что на финансовом рынке сложные технологии, «с которыми "Яндекс" тоже познакомится».
- В конце апреля «Яндекс» договорился о покупке банка «Акрополь» за 1,1 млрд рублей. После одобрения сделки ЦБ, «Яндексу» будет принадлежать лицензия банка, которую компания сможет использовать для запуска новых продуктов.
- У «Яндекс.Плюс» есть совместная карта с «Альфа-Банком». На неё можно получать кешбэк при покупках в сервисах «Яндекса».
- В марте 2021 года «Яндекс» запустил платёжный сервис Yandex Pay. С его помощью пользователи могут оплачивать покупки с карты, привязанной к аккаунту на «Яндексе».
Если в ней не будет приятных бонусов, то она нахуй не нужна.
Приятным бонусом будет принудительная конвертация 10% ваших денег в наебаллы
Лайфхак: "наебаллы" вполне успешно можно использовать в Яндекс.Заправках
ЮMoney принадлежит только Сберу уж сколько времени
Промежуточный Артем
Ааа, да? Вот это я от жизни отстала..
Тогда оч интересно, почему мне недавно заблокировали 2 счета и 4 пластика в сбере, а в юMoney - нет🧐
А почему должны?
Видимо судебные приставы,они все счета блокируют
Промежуточный
Не знаю🤷♀️
Просто это было бы не очень удивительно, раз юMoney теперь является собственностью Сбера
Счета мне блокировали из-за просрочки подачи налогового отчёта, и лично для меня внезапно, что сделали это только там
Полезный Филипп
Юмани не Яндекс. С добрым утром
Промежуточный Артем
Ваша ирония была бы уместна, будь вы первым в списке тех, кто меня просветил.
Добрый вечер.
Логично будет, если после этого Альфа и Тинькофф лишатся части или вообще всех бонусов.
банки ру, Тинькофф, Альфа - готовьтесь. Ваши сайты будут висеть под огромным колдунщиком от Яндекса по всем вкусным финансовым запросам.
Интересно будет сравнить с той же Я+ от Альфы - смогут сделать выгоднее или нет?
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Опять Яндекс не в свой бизнес лезет! Лучше пускай Маск выпустит карту - будет отлично
Я думал, что через карту заманивать в подписку, а Яндекс как-то (по-моему, странно) считает наоборот - через подписку в держатели карты...
Так банк у них появился позже подписки. Хотя, если сделают "вкусные" категории повышенного кешбека (пусть даже своими Яндекс баллами), то вполне может быть и наоборот, уже карта потянет в подписку.
Банк должен быть надежным. Какой смысл хранить деньги в Яндексе, если это потенциально рисковая компания?
Судя по сервисам, входящих в Плюс, Худавердяну осталось сделать Яндекс.Ломбард. Так сказать, чтобы была полноценная экосистема).
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