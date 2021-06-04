Финансы
Маша Цепелева

«Яндекс» запланировал выпустить дебетовую карту для подписчиков «Плюса» Статьи редакции

Карта будет и физической, и виртуальной.

  • Разработка дебетовой карты — базовая финтех-стратегия «Яндекса», рассказал управляющий директор компании Тигран Худавердян в интервью Forbes.
  • По плану карта будет доступна подписчикам «Плюса», чтобы они могли совершать покупки на «Яндекс.Маркете», в «Такси», «Еде», «Лавке», «Драйве».
  • Дата запуска проекта пока неизвестна. Худавердян пояснил, что на финансовом рынке сложные технологии, «с которыми "Яндекс" тоже познакомится».
  • В конце апреля «Яндекс» договорился о покупке банка «Акрополь» за 1,1 млрд рублей. После одобрения сделки ЦБ, «Яндексу» будет принадлежать лицензия банка, которую компания сможет использовать для запуска новых продуктов.
  • У «Яндекс.Плюс» есть совместная карта с «Альфа-Банком». На неё можно получать кешбэк при покупках в сервисах «Яндекса».
  • В марте 2021 года «Яндекс» запустил платёжный сервис Yandex Pay. С его помощью пользователи могут оплачивать покупки с карты, привязанной к аккаунту на «Яндексе».
«Яндекс» купил банк: какие услуги он может…
Аналитики оценивают перспективы компании на финтех-рынке.
vc.ru

#новость #яндекс

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28 28 комментариев
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28 комментариев
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Andrey Kulakov

14

Я.Дебет

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MEGAtraXXXer666

11

Если в ней не будет приятных бонусов, то она нахуй не нужна.

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ЯжПрограммист

MEGAtraXXXer666
8

Приятным бонусом будет принудительная конвертация 10% ваших денег в наебаллы

Ответить

Праздный кобель

ЯжПрограммист
0

Лайфхак: "наебаллы" вполне успешно можно использовать в Яндекс.Заправках

Ответить

Иван Касаткин

MEGAtraXXXer666
0

Бонусы Плюса в наличии

Ответить

Промежуточный Артем

–3

У них же юMoney есть.. Смысл делать отдельную дебетовку, если для подписчиков "плюса" просто можно доп. плюшки ввести в кошелёк? 🤔

Ответить

Пол Финч

Промежуточный
9

ЮMoney принадлежит только Сберу уж сколько времени

Ответить

Промежуточный Артем

Пол
–1

Ааа, да? Вот это я от жизни отстала..
Тогда оч интересно, почему мне недавно заблокировали 2 счета и 4 пластика в сбере, а в юMoney - нет🧐

Ответить

Maxim Syabro

Промежу…
2

А почему должны?

Ответить

роман долгополов

Maxim
0

Видимо судебные приставы,они все счета блокируют

Ответить

Промежуточный

роман
0

Не, не все
Счета ещё в двух банках и юмани не тронули

Ответить

Промежуточный

Maxim
0

Не знаю🤷‍♀️
Просто это было бы не очень удивительно, раз юMoney теперь является собственностью Сбера
Счета мне блокировали из-за просрочки подачи налогового отчёта, и лично для меня внезапно, что сделали это только там

Ответить

Виктор Гинзбург

Промежуточный
2

Юмани принадлежит сберу

Ответить

Полезный Филипп

Промежуточный
1

Юмани не Яндекс. С добрым утром

Ответить

Промежуточный Артем

Полезный
3

Ваша ирония была бы уместна, будь вы первым в списке тех, кто меня просветил.
Добрый вечер.

Ответить

Дмитрий Немов

2

Логично будет, если после этого Альфа и Тинькофф лишатся части или вообще всех бонусов. 

Ответить

Влад

Дмитрий
0

Это хорошо, плюс к конкуренции и сервисы будут только улучшаться , но уже везде

Ответить

BearStrikesBack

2

Перспективный топик. Ждем новых кулстори про кешбек)

Ответить

Марк Климов

1

банки ру, Тинькофф, Альфа - готовьтесь. Ваши сайты будут висеть под огромным колдунщиком от Яндекса по всем вкусным финансовым запросам.

Ответить

Андрей Мельник

1

Интересно будет сравнить с той же Я+ от Альфы - смогут сделать выгоднее или нет?

Ответить

Максим Михайлов

0

Где-то один Олег сейчас покрылся потом

Ответить

Кирилл Качалов

0

Юmoney 2

Ответить

Комментарий удален

Георгий Михнов

0

Опять Яндекс не в свой бизнес лезет! Лучше пускай Маск выпустит карту - будет отлично

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Кирилл Загоскин

0

Я сразу заведу и уйду из других банков, удачи яндексу в их начинании! 

Ответить

ilia

0

Я думал, что через карту заманивать в подписку, а Яндекс как-то (по-моему, странно) считает наоборот - через подписку в держатели карты...

Ответить

Андрей Мельник

ilia
0

Так банк у них появился позже подписки. Хотя, если сделают "вкусные" категории повышенного кешбека (пусть даже своими Яндекс баллами), то вполне может быть и наоборот, уже карта потянет в подписку.

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Valeryi Ozarnichuk

0

Банк должен быть надежным. Какой смысл хранить деньги в Яндексе, если это потенциально рисковая компания?

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Сергей Мазур

0

Судя по сервисам, входящих в Плюс, Худавердяну осталось сделать Яндекс.Ломбард. Так сказать, чтобы была полноценная экосистема).

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