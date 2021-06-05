Финансы
Евгений Делюкин

Bloomberg: российский ритейлер Familia планирует IPO в начале 2022 года Статьи редакции

Сеть дисконт-магазинов одежды и товаров для дома наняла инвестбанки Morgan Stanley и Goldman Sachs для подготовки к размещению акций, утверждают источники издания.

Bloomberg утверждает, что Familia планирует выйти на биржу в Нью-Йорке после успеха IPO Fix Price и хороших финансовых показателей в 2021 году. Гендиректор Familia Светлана Можаева отказалась комментировать планы об IPO.

Бизнес Familia восстанавливается после пандемии: в 2020 году из-за пандемии продажи сети упали на 8%. С января по май 2021 года выручка выросла на 33% по сравнению с 2019 годом, а сопоставимые продажи — на 4%.

Компания основана в 2000 году и сейчас насчитывает около 350 магазинов по всей России, половина из них находится в Москве и Петербурге. Она так же, как и Fix Price, опирается на офлайн-продажи и работает в формате off-price.

В 2019 году американский ритейлер The TJX Companies купил 25% Familia за $225 млн. Управлением компанией занимается ООО «Максима групп», которое, по данным системы «Контур.Фокус», на 99,9% принадлежит ООО «ТКФ», подконтрольное люксембургской «Фэмилиа Трэйдинг».

#новость #familia #ipo

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Raimond Vladimirov

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Как всегда. Компания, про которую я не слышал не разу, выходит на IPO с сумасшедшей оценкой.

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Andrey Kulakov

Raimond
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Вы в бункере живете?)) Фамилия существует сто лет, по крайней мере в Москве. Сток для брендового неликвида, для тех, кто уже перерос рынки, но все еще не дорос до нормальных магазинов.

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Фёдор Хан

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Прогнозирую открытие на хаях🤣

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Саша Александров

Фёдор
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Кек затем падение и боковик на пару месяцев. Из русских зашёл бы в wildberries.

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