Сеть дисконт-магазинов одежды и товаров для дома наняла инвестбанки Morgan Stanley и Goldman Sachs для подготовки к размещению акций, утверждают источники издания.

Bloomberg утверждает, что Familia планирует выйти на биржу в Нью-Йорке после успеха IPO Fix Price и хороших финансовых показателей в 2021 году. Гендиректор Familia Светлана Можаева отказалась комментировать планы об IPO.

Бизнес Familia восстанавливается после пандемии: в 2020 году из-за пандемии продажи сети упали на 8%. С января по май 2021 года выручка выросла на 33% по сравнению с 2019 годом, а сопоставимые продажи — на 4%.

Компания основана в 2000 году и сейчас насчитывает около 350 магазинов по всей России, половина из них находится в Москве и Петербурге. Она так же, как и Fix Price, опирается на офлайн-продажи и работает в формате off-price.

В 2019 году американский ритейлер The TJX Companies купил 25% Familia за $225 млн. Управлением компанией занимается ООО «Максима групп», которое, по данным системы «Контур.Фокус», на 99,9% принадлежит ООО «ТКФ», подконтрольное люксембургской «Фэмилиа Трэйдинг».