Центробанк зафиксировал рекордный объём вложений инвесторов в акции Virgin Galactic на Санкт-Петербургской бирже Статьи редакции
Россияне начали активно инвестировать в акции компании в феврале 2021 года и продолжали, несмотря на снижение цен.
На Санкт-Петербургской бирже 25 июня объемы операций с акциями компании составили около 60% от общего объёма сделок, говорится в информационно-аналитическом материале Центробанка «Обзор рисков финансовых рынков».
Доля операций с акциями компании на бирже выросла с 1% до 24% за период с четвёртого квартала 2020 года до июня 2021 года. Российские инвесторы начали активно скупать акции Virgin Galactic в феврале 2021 года. Инвестиции продолжали расти, несмотря на то, что цена акций снижалась.
Средняя волатильность котировок акций компании с начала года составила около 7,5%. Она стала максимальной среди 50 наиболее торгуемых акций на «СПБ Бирже».
На рост цен акций повлияла новость об успешном полёте космического корабля Virgin Galactic 22 мая 2021 года. Пик роста цен и пик продаж физическими лицами пришёлся на 25 июня, когда Федеральное управление гражданской авиации США разрешило компании полёты в космос с пассажирами на борту.
11 июля основатель Virgin Galactic Ричард Бренсон совершил успешный суборбитальный полёт на своём космическом корабле. После этого, по данным ЦБ, котировки компании выросли, но в тот же день упали на 22% на фоне новости о дополнительной эмиссии акций компании.
Рост вложений физических лиц в акции нерезидентов в Центробанке связывают с возможностью инвестировать в высокотехнологичные международные компании, которые отсутствуют на российском рынке. Но, кроме потенциальной прибыли и увеличения диверсификации портфеля, инвесторы могут столкнуться с реализацией рыночного риска, говорится в отчёте.
Это очень спекулятивная бумага. Очень сочувствую тем , кто купил на пике в надежде роста цены после хорошего полета. Возможно, еще отрастет до конца года.
А вот и отзывы счастливых владельцев этой акции
Сейчас бы дибилоидов из пульса слушать... У этих вечно: на цент падение - паника, лоси, моржи стадами. Рост на цент - ракета, пушка, термоядерная колотушка. 0 аналитики, вагон эмоций.
Если о бурном росте бумаги и ее популярности начинают писать в новостях, верный знак, что ее пора продавать
Не знаю торгуете ценными бумагами или нет, но у вас отличная сообразительность.
Я вообще удивлён, откуда у наших такой интерес к этой компании. Цели компании конечно крутые, я бы наверное тоже бы инвестировал, но чтоб к ней было такое внимание….
Бля даже я понимаю что это наитупейший ход ))) Брать надо было на слухах а не на фактах, тем более что это был сиюминутный хайп. Хомяков побреют знатно
Уже брили не раз на этой папире xD
так что делать теперь? Я купил на 5 тысяч рублей две акции. Ждать зимы или щас сплавить?
Скачал приложение, сделал счёт, первое что увидел, что какой-то хомяк крикнул покупать, ну я и пошёл покупать. Походу надо матчасть учить, а то я из 5 тысяч рублей сделал 3. Хотя пишут вон, что вырастет еще. Пацики, посоветуйте книжки нормальные, почитав которые, перестанешь вот так вот свои кровные терять на бирже.
Для тебя жалкие, а для меня 1/15 зп)
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