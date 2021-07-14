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Финансы
Nazigul Jusupova

Центробанк зафиксировал рекордный объём вложений инвесторов в акции Virgin Galactic на Санкт-Петербургской бирже Статьи редакции

Россияне начали активно инвестировать в акции компании в феврале 2021 года и продолжали, несмотря на снижение цен.

29 29 комментариев
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На Санкт-Петербургской бирже 25 июня объемы операций с акциями компании составили около 60% от общего объёма сделок, говорится в информационно-аналитическом материале Центробанка «Обзор рисков финансовых рынков».

Доля операций с акциями компании на бирже выросла с 1% до 24% за период с четвёртого квартала 2020 года до июня 2021 года. Российские инвесторы начали активно скупать акции Virgin Galactic в феврале 2021 года. Инвестиции продолжали расти, несмотря на то, что цена акций снижалась.

Средняя волатильность котировок акций компании с начала года составила около 7,5%. Она стала максимальной среди 50 наиболее торгуемых акций на «СПБ Бирже».

Центробанк

На рост цен акций повлияла новость об успешном полёте космического корабля Virgin Galactic 22 мая 2021 года. Пик роста цен и пик продаж физическими лицами пришёлся на 25 июня, когда Федеральное управление гражданской авиации США разрешило компании полёты в космос с пассажирами на борту.

11 июля основатель Virgin Galactic Ричард Бренсон совершил успешный суборбитальный полёт на своём космическом корабле. После этого, по данным ЦБ, котировки компании выросли, но в тот же день упали на 22% на фоне новости о дополнительной эмиссии акций компании.

Рост вложений физических лиц в акции нерезидентов в Центробанке связывают с возможностью инвестировать в высокотехнологичные международные компании, которые отсутствуют на российском рынке. Но, кроме потенциальной прибыли и увеличения диверсификации портфеля, инвесторы могут столкнуться с реализацией рыночного риска, говорится в отчёте.

#новости #virgingalactic

29 29 комментариев
5
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29 комментариев
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Александр Кузнецов

14

Тяжёлая и неказистая жизнь хомяка)

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Alex Zago

6

Это очень спекулятивная бумага. Очень сочувствую тем , кто купил на пике в надежде роста цены после хорошего полета. Возможно, еще отрастет до конца года.

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Антон Гамаюнов

Alex
2

Ща Илона пульнут он столько твитов напишет, что сделает х2 😂

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Vitaliy Sitnikov

6

А вот и отзывы счастливых владельцев этой акции

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Cold Rimspace

Vitaliy
0

Сейчас бы дибилоидов из пульса слушать... У этих вечно: на цент падение - паника, лоси, моржи стадами. Рост на цент - ракета, пушка, термоядерная колотушка. 0 аналитики, вагон эмоций.

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Владимр Сарычев

3

Утратили веру в рос космос. Народ мечтающий о звёздах.

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Чтормит

3

Если о бурном росте бумаги и ее популярности начинают писать в новостях, верный знак, что ее пора продавать

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Илья Попов

Чтормит
0

Не знаю торгуете ценными бумагами или нет, но у вас отличная сообразительность.

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Aks _9825

1

Я вообще удивлён, откуда у наших такой интерес к этой компании. Цели компании конечно крутые, я бы наверное тоже бы инвестировал, но чтоб к ней было такое внимание….

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Карп Запрудный

Aks
0

Все дело в бешеной волатильности, ну и хомячьё

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Vitaliy Sitnikov

1
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Aks _9825

Vitaliy
0

Вот мне интересно. Эти люди, когда покупали акцию, смотрели только посты в Пульсе, где там смеялись на «тупых шортистов»? Да даже по графику видно, что её акции лучше не покупать в надежде на обогащение…

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Artem 69

Vitaliy
0

Люди хотели казино, они его получили 

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БАБКА В ЗАСАДЕ

0

Бля даже я понимаю что это наитупейший ход ))) Брать надо было на слухах а не на фактах, тем более что это был сиюминутный хайп. Хомяков побреют знатно 

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Mark Borisov

БАБКА
0

Уже брили не раз на этой папире xD

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БАБКА В ЗАСАДЕ

Mark
1

Хомяки-скинхеды, бритые и злые )))

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Андрей Круглов

БАБКА
0

так что делать теперь? Я купил на 5 тысяч рублей две акции. Ждать зимы или щас сплавить?

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ur spam

Андрей
0

Докупать

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Андрей Круглов

ur
0

🇷🇺

Ответить

Андрей Круглов

0

Скачал приложение, сделал счёт, первое что увидел, что какой-то хомяк крикнул покупать, ну я и пошёл покупать. Походу надо матчасть учить, а то я из 5 тысяч рублей сделал 3. Хотя пишут вон, что вырастет еще. Пацики, посоветуйте книжки нормальные, почитав которые, перестанешь вот так вот свои кровные терять на бирже.

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ur spam

Андрей
0

Урок за жалкие 2к рублей. Остальные 3к потрать на что-нибудь приятное.

Ответить

Андрей Круглов

ur
0

Для тебя жалкие, а для меня 1/15 зп)

Ответить

ur spam

Андрей
1

Лучше ЗП увеличь раза в 2-3, а там видно будет.
Спекуляции до добра не доведут. Свои гроши вложи в индекс лучше.

Ответить

Андрей Круглов

ur
0

Будем стараться

Ответить

Константин Арбузов

0

Странно. К чему бы это)

Ответить

Lyonich

0

Просто любовь к космосу и рискованным вложениям у нас в крови 💪🏻💪🏻💪🏻

Ответить

Александр Кузнецов

0

А Джоны очень умело эти объемы фиксировали🚀

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Галина Гузь

0

По словам Брауна, с момента запуска Fleets число новых пользователей не увеличилось, а Fleets чаще использовался теми, кто в целом пишет больше постов. Ну конечно тогда правильный выбор 

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Антон Штадлер

0

Когда в генах зашита любовь к космосу и МММ😭

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