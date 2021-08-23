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Финансы
Nazigul Jusupova

«Тинькофф» запланировал открыть дочернюю кредитную организацию на Филиппинах Статьи редакции

Компания хочет выйти на азиатский финансовый рынок.

  • Компания подала документы на получение лицензии цифрового банка, сообщили vc.ru в «Тинькофф». Интересы банка представляет Георгий Чесаков.
  • По данным группы, это первый шаг в стратегии выхода банка на финансовый рынок стран Азии. Одобренный акционерный капитал «дочки» составит примерно $40 млн (2 млрд филиппинских песо), состоящий из 20 млн обыкновенных акций с номинальной стоимостью $2 (100 филиппинских песо) за акцию.
  • Первоначальный полностью оплаченный банком акционерный капитал «дочки» составит примерно $20 млн (1 млрд филиппинских песо) на момент регистрации дочернего общества, состоящий из десяти млн акций. Другие условия и сроки проекта в компании не раскрывают.
  • В феврале 2020 году «Тинькофф» инвестировала до 25 млн евро в финтех-стартап двух своих топ-менеджеров в Европе. Сервис Vivid Money позволяет пользователям открывать счета, совершать платежи и переводы и инвестировать в акции.

#новости #тинькофф

505 просмотров
4 4 комментария
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