Гайд для отдела закупок: делимся проверенным шаблоном для тендера на анимационные видео

Тендеры — один из основных способов получения новых проектов для агентств и студий. Ключевая цель любого тендера – выбрать наилучшего поставщика услуг. Но иногда это очень трудно сделать, потому что отдел закупок, отдел маркетинга и бизнес-заказчики разговаривают на трёх разных языках, предъявляют разные требования, и это мешает всем участникам…