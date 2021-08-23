«Тинькофф» запланировал открыть дочернюю кредитную организацию на Филиппинах Статьи редакции
Компания хочет выйти на азиатский финансовый рынок.
- Компания подала документы на получение лицензии цифрового банка, сообщили vc.ru в «Тинькофф». Интересы банка представляет Георгий Чесаков.
- По данным группы, это первый шаг в стратегии выхода банка на финансовый рынок стран Азии. Одобренный акционерный капитал «дочки» составит примерно $40 млн (2 млрд филиппинских песо), состоящий из 20 млн обыкновенных акций с номинальной стоимостью $2 (100 филиппинских песо) за акцию.
- Первоначальный полностью оплаченный банком акционерный капитал «дочки» составит примерно $20 млн (1 млрд филиппинских песо) на момент регистрации дочернего общества, состоящий из десяти млн акций. Другие условия и сроки проекта в компании не раскрывают.
- В феврале 2020 году «Тинькофф» инвестировала до 25 млн евро в финтех-стартап двух своих топ-менеджеров в Европе. Сервис Vivid Money позволяет пользователям открывать счета, совершать платежи и переводы и инвестировать в акции.
Власти разработают программу льготного кредитования и будут давать субсидии на открытие зарядных станций.
Тендеры — один из основных способов получения новых проектов для агентств и студий. Ключевая цель любого тендера – выбрать наилучшего поставщика услуг. Но иногда это очень трудно сделать, потому что отдел закупок, отдел маркетинга и бизнес-заказчики разговаривают на трёх разных языках, предъявляют разные требования, и это мешает всем участникам…
Если вы читали про партнерский маркетинг, но почему-то еще не работаете с этим маркетинговым каналом, мы расскажем вам историю успеха бренда Socolor, который за квартал увеличил продажи по CPA в 6 раз.
Основательнице компании грозит до 20 лет тюрьмы за мошенничество.
В 2009 году Дмитрий Файрузов вместе с партнёром запустили сайт Dostavka.tk с каталогом IKEA, принимали заказы, покупали нужные товары, упаковывали и отправляли пользователям. Сейчас через их сервис проходят заказы на сумму свыше 500 млн рублей в год.
Всем привет, у меня немного накипело от «Авито» опять, запасаем попкорн и погнали.
IVI Originals и студия Bazelevs приступили к съёмкам продолжения самой популярной российской кинофраншизы.
Страх и волнение возникает из-за повышения гормона стресса - кортизола. Радислав Гандапас в своей книге утверждает, что страх во время публичных выступлений сравним со страхом смерти.
Почему это происходит?
Они должны устранить нарушения до 31 августа.
Перед тем как передать средства в управление профессиональному управляющему, большинство инвесторов задается вопросом, насколько в этом случае риск ниже, чем самостоятельная торговля на фондовой бирже.