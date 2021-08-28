Из рэпера в бренд: 50 Cent построил многомиллионный бизнес на собственном имени, обанкротился, но начал заново Статьи редакции
«Наполеон из мира поп-культуры» помимо музыки выпускал игры, книги, фильмы, одежду и напитки, но обанкротился. «Упавший всегда может подняться вновь. Тем, кто всю жизнь живёт в богатстве, не понять, как это важно».
В 2000-х Кёртис Джеймс Джексон, более известный как 50 Cent, был одним из самых богатых музыкантов в индустрии хип-хопа и уступал, по словам издания News, только миллиардеру Jay-Z.
Дебютный альбом рэпера разошёлся суммарным тиражом в 28 млн копий, бренды предлагали ему миллионные контракты на рекламу напитков, одежды и презервативов. Сам же Джексон пробовал себя в менеджменте, актёрстве и автотюнинге.
Однако, выпустив в 2009-м четвёртый альбом, рэпер взял перерыв и после не сумел адаптироваться к цифровизации музыкального рынка. Контракты заканчивались, продажи альбомов падали, но он продолжал много тратить на личные нужды и в 2015-м подал на банкротство с долгом в $32,5 млн. Хотя весной того же года Forbes оценивал его состояние в $155 млн.
В 2021-м он уже не банкрот, планирует выпустить новый альбом в сентябре, продвигает свои алкогольные бренды и продюсирует сериалы. Неудачи, говорит он, помогли ему переосмыслить себя.
На чём 50 Cent пытался заработать
Музыка: альбомы и туры
Джексон родился в 1975 году в бедном районе Нью-Йорка и начал зарабатывать с 12-ти лет — на торговле наркотиками. Лишь после непродолжительного ареста в 1994-м он решил заняться музыкой: сперва читал рэп в подвале, а позже познакомился с продюсерами лейбла Columbia Records. С его помощью в 1999 году Джексон выпустил сингл “How to Rob”.
В 2000 году 50 Cent попал в перестрелку и был ранен девять раз. В Columbia Records решили, что рэпер не восстановится, и расторгли контракт, отдав ему все не выпущенные материалы и права на них. Записи попали в сеть и понравились рэперу Eminem.
Eminem вместе с Dr. Dre предложил Джексону контракт суммой в $1 млн, и уже в 2003 году 50 Cent выпустил свой дебютный альбом “Get Rich or Die Tryin”. За первые четыре дня он разошёлся тиражом в 872 тысячи копий, а первый тур принёс $38 млн. В том же году лейбл Interscope создал для Джексона персональный звукозаписывающий бренд — G-Unit Records, на котором также записывались The Game и Lloyd Banks.
Второй альбом, выпущенный в 2005, за первую неделю купили 1,1 млн раз, а третий почти в два раза меньше — 691 тысяч раз. В 2014 году он выпустил свой пятый альбом и решил покинуть лейбл Interscope, получив $23 млн в виде компенсации. Interscope расстался с рэпером на дружественной ноте и сказал, что продолжит дистрибуцию его прежних альбомов.
Напитки: витаминная вода, энергетики и алкоголь
В 2004 году 50 Cent подписал контракт с компанией Energy Brands, согласно которому обещал рекламировать воду Formula 50. За это он единоразово получил $5 млн, а также миноритарную долю в бизнесе — 5%. В мае 2007 года акции материнской компании бренда, Glaceau, выкупила Coca-Cola за $4,1 млрд. Джексон же по окончанию сделки получил $100 млн — больше он не получал даже за музыку.
50 Cent хотел повторить успех и продолжил строить бизнес на рынке напитков:
- В 2011 году он заключил контракт с Pure Growth Partners и выпустил энергетический напиток Street King. Энергетики продавали за $2.49-2.99 и процент с каждой продажи отчисляли на благотворительность. В 2015 году компания оказалась в убытке и поэтому закрылась.
- В 2014 году он инвестировал в производителя алкогольных напитков Sire Spirits. Сумма сделки не разглашается, но после неё Джексон получил миноритарный пакет акций в дочерней компании Effen Vodka и рекламировал товар в соцсетях и песнях. По некоторым данным, в 2017-м Effen Vodka решила разорвать с рэпером контракт и выкупила его акции за $50 млн — из-за того, что Джексон высмеял ребёнка с синдромом Дауна. Однако гендиректор компании в 2017 году заявил, что сотрудничество продолжается.
- В августе 2018-го рэпер при поддержке Sire Spirits выпустил линейку премиального шампанского Le Chemin du Roi — $199-999 за бутылку. В августе 2021-го он устроил встречу с фанатами, чтобы прорекламировать продукт.
- В том же 2018-м он создал свой бренд коньяка Cognac Branson и продаёт напиток по $70 за бутылку. В августе 2021-го в суд на рэпера подала компания E. Remy Martin & Co: он, по их словам, скопировал их запатентованный дизайн бутылки, чтобы нажиться на узнаваемости их коньяка XO. Сам Джексон комментариев не давал.
Одежда: футболки, кроссовки и нижнее бельё
В 2003 году рэпер заключил пятилетний контракт с Reebok, в партнёрстве с которой выпустил лимитированную линию кроссовок G-Unit с автографом. Джексон получил $20 млн, хотя запросил $80 млн. Компания продала более 4 млн пар по $80, что принесло 50 Cent более $320 млн. В 2021-м году Reebok эти кроссовки не продаёт.
В 2004 году рэпер подписал соглашение с компанией Mark Ecko Enterprises, чтобы выпустить свою линию одежды G-Unit: рэпер придумывал дизайны и рекламировал коллекцию. За первый год компания выручила $55 млн, а в 2006-м — $75 млн. 50 Cent получал 8% от выручки. Однако в 2008 году стороны разорвали контракт, и в 2020-м фирменную одежду рэпера можно было только перекупить у бывших владельцев.
В 2014 году 50 Cent согласился на рекламное сотрудничество с премиальным брендом нижнего белья FRIGO Revolution Wear и получил за сделку $78 млн.
Кино: актёрство и кинокомпании
Первые шаги в киноиндустрии рэпер сделал как актёр:
- В 2005 году снялся в автобиографическом фильме Get Rich or Die Tryin, где сыграл наркоторговца Маркуса. Картина собрала $46 млн при бюджете в $40 млн.
- Через год появился в проекте с Сэмюэлем Л. Джексоном «Дом храбрых» — на этот раз кассовые сборы составили всего $499 тысяч при бюджете в $12 млн.
- А фильм «Право на убийство» с Аль Пачино собрал $60 млн и не окупил $77 млн затрат.
В 2005 году 50 Cent также основал продюсерскую компанию G-Unit Films, которая спродюсировала несколько документальных фильмов и в том числе Get Rich or Die Tryin. Однако ему хотелось большего, а Голливуд, по его словам, не предлагал подходящих проектов. Поэтому в 2008-м 50 Cent объединился с продюсером Рэндаллом Эмметтом и основал кинокомпанию Cheetah Vision, которая поглотила G-Unit Films.
В 2010-м он переименовал компанию в G-Unit Films & Television и за полтора года предложил шесть проектов разным телевизионным сетям. Один из них согласился запустить в 2014 году канал Starz. Сериал «Власть в ночном городе» шёл на протяжении шести лет и стал одним из самым популярных для Starz.
Точная прибыль Джексона с сериала неизвестна. По оценкам Glassdoor, телепродюсеры в среднем получают $146 тысяч в год, однако 50 Cent, считает пресса, зарабатывает больше. За первые серии дебютного сезона канал обещал ему платить по $17 тысяч.
В 2015 году 50 Cent заключил эксклюзивный двухгодовой контракт с телеканалом и обещал не только продолжить продюсировать «Власть в ночном городе», но и разработать новые проекты. В 2018-м он продлил контракт на четыре года и, по предположению издания Variety, только на этом мог заработать $150 млн. В сентябре 2021-го канал выпустит его новую драму Black Mafia Family с Eminem и Snoop Dogg.
Книги: мемуары и собственный издательский бренд
В 2005 году рэпер выпустил мемуары From Pieces to Weight о своей жизни до славы в соавторстве с писателем Крисом Эксом. По данным Nielsen BookScan, издательство продало 73 тысячи экземпляров в твёрдом переплёте и 14 тысяч книг в мягкой обложке по $23 и $13 соответственно. В сумме продажи составили $1,9 млн.
В том же 2005-м рэпер основал свой собственный бренд G-Unit Books, под которым в 2009-м опубликовал криминальный роман The 50th Law в соавторстве с Робертом Грином, а в 2011-м книгу Playground — о травле и семейных драмах.
Другие бизнес-направления: игры, презервативы и тюнинг
Видеоигры. В 2005 году рэпер выпустил криминальную компьютерную игру Bulletproof для PlayStation 2 и Xbox вместе с компанией Genuine Games. Несмотря на плохие отзывы, игра разошлась тиражом более 2,5 млн экземпляров по $50 за штуку. Продажи в сумме составили $125 млн. А вот её выпущенное в 2009 году продолжение Blood on the Sand для PlayStation 3 и Xbox 360 купили лишь 56 тысяч человек. Известно, что в сумме игры принесли рэперу более $120 млн выручки.
Презервативы. В 2003-м Джексон выпустил пошлую песню “Magic Stick” («Волшебная палочка») вместе с рэпершей Lil Kim. В поддержку композиции 50 Cent выступил за безопасный секс и выпустил линейку презервативов с одноимённым названием. Сумма сделки с производителем LifeStyles Condoms не сообщается, но известно, что весь доход с продаж пошёл на поддержку больных СПИДом.
Контракт с автотюнингом. В 2007 году рэпер подписал рекламный контракт с автомобильной компанией Pontiac и демонстрировал в клипах модели G6 GXP и G8. Подробности сделки не сообщаются, но известно, что в 2008 году в продажу должен был поступить ярко-красный седан G8 — рэпер представил свой уникальный дизайн на автомобильном шоу в Лас-Вегасе вместе с мастерской Unique Autosports. Однако из-за экономического кризиса G8 и не вышел.
Наушники. В 2014 году он основал компанию SMS Audio и в 2015-м выпустил наушники в коллаборации с Marvel — по $99 за пару со «Мстителями» и по $200 за аксессуары со «Звёздными войнами». В том же году объявил о выходе наушников для занятий спортом в сотрудничестве Reebok.
Банкротство и судебные процессы
По данным Forbes, в мае 2015 года состояние рэпера оценивалось в $155 млн — во многом благодаря сделке с Coca-Cola, а также продажам дебютного альбома и одежды. Однако в июле 2015-го 50 Cent подал на банкротство: сумма его активов тогда не превышала $20 млн, а долги при этом составляли $36 млн.
Рэпер ещё с 2007-го пытался перепродать свой особняк площадью более 4645 м², который он купил после успеха дебютного альбома в 2003-м. За дом он заплатил $4,1 млн, а на ремонт впоследствии вложил более $6 млн. В 2015-м рэпер рассказал, что его ежемесячные расходы на дом составляют примерно $72 тысячи, из которых $18 тысяч — «коммуналка».
Всё это при том, что в месяц он зарабатывал всего $185 тысяч и $108 тысяч выделял на другие расходы. Он пытался продать дом ещё в 2007 году за $18,5 млн, но смог лишь в 2019-м — за $2,9 млн.
Вдобавок к этому, по сведениям суда, Джексон расходовал много денег. В первой половине 2010-х 50 Cent ежемесячно тратил более $3000 на одежду, около $1000 на уход за собой, а также десятки тысяч на развлечения, рестораны, машины и путешествия. Рэпер также платил $14,600 в месяц в качестве алиментов.
Помимо больших расходов, к банкротству, по мнению издания The Things, рэпера привели также суды и убыточный бизнес:
- Музыкальные продажи падали. В начале 2000-х годов каждая песня рэпера становилась хитом, но со временем продажи сокращались. По словам NPR, одна из причин — цифровизация рынка, к которой Джексон оказался не готов, а также конкуренция — например, c Канье Уэстом. Выпущенный в 2014 году альбом Animal Ambition разошелся тиражом в менее чем 200 тысяч копий. Незадолго до суда 50 Cent также продал права на часть своего музыкального каталога за $3 млн.
- Нарушил коммерческую тайну. В начале 2010-х 50 Cent собирался создать линию наушников Sleek by 50 вместе с компанией Sleek Audio. Однако позже завершил сотрудничество и выпустил свои аксессуары SMS Audio. В 2014 году Sleek Audio подала на рэпера в суд за то, что он скопировал её дизайны и нарушил соглашение о конфиденциальности. 50 Cent выплатил $11,7 млн компании в качестве компенсации, а также около $4,5 млн адвокату.
- Боксёрский бизнес провалился. В 2012 году 50 Cent основал компанию SMS Promotions и подписал четырёх бойцов, однако в 2015 году закрыл её. По словам источников, компания тогда задолжала $100-500 тысяч. До этого рэпер работал вместе с Флойдом Мейвезерем в The Money Team, но тот бизнес закрыли из-за личного конфликта.
- Секс-скандал. За несколько дней до суда по банкротству, присяжные обязали рэпера выплатить $5 млн, но по другому делу — за публикацию интимного видео с Ластонией Левистон без её согласия.
У суда при этом были вопросы к активам Джексона, потому что он:
- Врал о владении биткоинами. В 2014-м году рэпер продавал альбом Animal Ambition за биткоины и заработал на этом 700 BTC — $7-8,5 млн по меркам 2018-го. Услышав, что об этом пишут в прессе, рэпер сообщил, что гордится собой. Позже журналисты выяснили, что о криптовалюте Джексона спрашивал суд ещё в 2015-м. Однако там он признался, что никогда не владел криптовалютой. Он действительно продавал альбомы за биткоины, но они сразу же конвертировались в доллары, а отрицать состояние он не стал, поскольку новость была «хороша для имиджа».
- Использовал бутафорские деньги в Instagram. Заявив в 2015-м о банкротстве, 50 Cent продолжал хвастаться состоянием, которого у него не было: на одной из таких фотографий рэпер выложил из купюр слово «нищий». В 2016-м Джексона повторно вызвали в суд, где ему пришлось признаться, что деньги были ненастоящими.
Суд обязал Джексона выплатить $23 млн в течение пяти лет, но ему удалось погасить долг досрочно. Ещё в 2014-м рэпер подал иск на юриста за некорректное представление его интересов в суде и в декабре 2016-го выиграл дело, получив $14,5 млн.
В 2020-м году издание Celebrity Net Worth оценивало стоимость активов рэпера в $40 млн. Однако сумма может быть неточной — на одной только сделке со Starz он мог заработать $150 млн.
К тому же, в то50 Cent вложился в акции компании по продаже матрасов Casper вместе с другими звёздами — например, Леонардом ДиКаприо.
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