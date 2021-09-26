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Финансы
Евгений Делюкин

Хомяк-криптотрейдер заработал 30% за три месяца в «клетке для торговли» — обойдя Уоррена Баффета и S&P 500 Статьи редакции

Мистер Гокс занимается торговлей криптовалютой с 12 июня.

9 9 комментариев
603 просмотров

В июне 2021 года хозяин и «деловой партнер» хомяка построил специальную клетку с датчиками, подключенными к Arduino Nano. В ней хомяк выбирает конкретную криптовалюту и торгует ей, а также ведет прямую трансляцию на Twitch и публикует обновления в Twitter и на Reddit.

Внутри клетки есть «колесо намерений», пробежав по которому Мистер Гокс выбирает криптовалюту из 30 возможных, а также два тоннеля «принятия решений» — через один хомяк покупает выбранный токен на €20, через другой продаёт всю позицию.

Устройство клетки

Несмотря на случайность, менее, чем за три месяца портфель хомяка вырос на 29% — с $390 до $498. А в понедельник до падения биткоина активы Мистера Гокса составляли $580.

За это же время активы фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета упали на 2%, а рост S&P 500 составил 5,7%.

Лучшие сделки хомяка:

  • Покупка токена Chiliz (CHZ) на сумму $23,60 и его продажа за $36,44 (+54%).
  • Покупка токена Pantos (PAN) на $23,570 и его продажа за $35,33 (+50%).
  • Покупка Dogecoin на $23,79 и продажа за $34,8 (+46%).

Сейчас самым крупным активом портфеля стал токен TRON (TRX) — он был куплен пять раз, с момента первой сделки его цена выросла на 40%.

Хозяин Мистера Гокса отмечает, что прибыли хомяка ещё недостаточно, чтобы окупить свою клетку.

Он благородный бизнес-грызун и должен рассчитывать доход с вычетом около 35% налогов. Поэтому у него ещё есть дела, прежде чем сможет объявить о прибыли.

«деловой партнёр» хомяка

Мистер Гокс — не первый случай успешных инвестиций животных.

В 2008 году редакция «Финанс» предложила обезьяне Лукерья сформировать инвестиционный портфель. Она наугад выбрала акции и за девять лет их стоимость выросла в 7,5 раз, а портфель профессиональных инвесторов — в 5,1 раз.

#инвестиции #криптовалюты

9 9 комментариев
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9 комментариев
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Denis Chernii

Получается все хомяки сидят в цб , они думают что это пирамида. Видимо разговор про моментальное обогащение, мышление стандартных хомяков. Все более менее финансово образованные люди понимают что только долгосрок может принести профит. Есть показатели из года в год ценность только выше. Или я чего то не понимаю они для кого это говорят все наглядно на графике видно я не голословен.  Говорят ничем необосновывают информацию, словами бросаться легко. Но это же не простые люди это те кто управляют финансами всей страны неужели они так неквалифицированы. Мировые лидеры давно уже поняли ценность. Скорей всего мы потому так и пиздячим паром живем , сидят дурики чешут всякую чушь, причем необъясняя почему они думают так или иначе.
Внимание никогда не заходите на всю катлету, здесь нет никакой халявы ,те кто хочет быстрого обогащения это не для вас , это для тех кто создает будущее!  ред.

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2
Антон Семенов

Зачем ты это высрал😂😂 Накипело?

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1
Denis Chernii

Необоснованные заявление больших людей вот это высер я обосновал свою точку зрения наглядно многие годы это подтверждение. Да накипело не понимаю как можно в средствах массовых информаций считать людей дураками "туда не ходи сюда ходи " 

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0
Антон Семенов

Вот только рост цены никоем образом не говорит о значимости крипты. Ты можешь сколь угодно долго пыхтеть что крипта это будущее и тд и тп, но пока у крипты не будет главной функции денег - функции средства платежа, она так и будет пирамидой по определению. Учи матчасть и думай шире

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0
Denis Chernii

фиат тоже никто он функционирует потому что все в это верят, все на этом держится на вере . 

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0
Denis Chernii

Бог и то на вере держится ты представь сколько веков уже .

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0
Никита Орлов

Они просто не знают других слов кроме "пирамида" и прочее. Биткоин на самом деле во многом напоминает сетевой маркетинг, разница только в том, что ресурс который ценен в битке - это распределённые вычисления, и ресурс этот абсолютно реальный и люди действительно готовы за эти самые распределённые вычисления платить. Однако, сходство с сетевым маркетингом действительно во многом огромно, поэтому биток часто принимают за пирамиду, хотя это не совсем так. 

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0
Наружный огонь

Хомяк-пиромидчик

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0
Эдуард Лиринг

Скопинский старовер

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