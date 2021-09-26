Мистер Гокс занимается торговлей криптовалютой с 12 июня.

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В июне 2021 года хозяин и «деловой партнер» хомяка построил специальную клетку с датчиками, подключенными к Arduino Nano. В ней хомяк выбирает конкретную криптовалюту и торгует ей, а также ведет прямую трансляцию на Twitch и публикует обновления в Twitter и на Reddit.

Внутри клетки есть «колесо намерений», пробежав по которому Мистер Гокс выбирает криптовалюту из 30 возможных, а также два тоннеля «принятия решений» — через один хомяк покупает выбранный токен на €20, через другой продаёт всю позицию.

Устройство клетки

Несмотря на случайность, менее, чем за три месяца портфель хомяка вырос на 29% — с $390 до $498. А в понедельник до падения биткоина активы Мистера Гокса составляли $580.

За это же время активы фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета упали на 2%, а рост S&P 500 составил 5,7%.

Лучшие сделки хомяка:

Покупка токена Chiliz (CHZ) на сумму $23,60 и его продажа за $36,44 (+54%).

Покупка токена Pantos (PAN) на $23,570 и его продажа за $35,33 (+50%).

Покупка Dogecoin на $23,79 и продажа за $34,8 (+46%).

Сейчас самым крупным активом портфеля стал токен TRON (TRX) — он был куплен пять раз, с момента первой сделки его цена выросла на 40%.

Хозяин Мистера Гокса отмечает, что прибыли хомяка ещё недостаточно, чтобы окупить свою клетку.

Он благородный бизнес-грызун и должен рассчитывать доход с вычетом около 35% налогов. Поэтому у него ещё есть дела, прежде чем сможет объявить о прибыли. «деловой партнёр» хомяка

Мистер Гокс — не первый случай успешных инвестиций животных.