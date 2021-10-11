ЦБ включил «Тинькофф» в список системно значимых банков Статьи редакции
Он стал 13 в списке.
- На системно значимые банки приходится 77% российского банковского сектора. «Тинькофф» стал в нём четвёртым частным банком.
- Помимо него, в список входят «Юникредит банк», «Газпромбанк», «Совкомбанк», ВТБ, «Альфа-банк», «Сбербанк», МКБ, банк «ФК Открытие», «Росбанк», «Промсвязьбанк», «Райффайзенбанк» и «Россельхозбанк».
- Решение регулятор принял с учётом роста бизнеса, «существенно превышающего среднерыночный», а также обширной клиентской базы — по итогам второго квартала 2021 года количество клиентов достигло 16,7 млн. Редакция vc.ru обратилась за комментарием в «Тинькофф».
- Сам список ЦБ формирует с 2015 года. Регулятор определяет системно значимые организации по объёму активов, объёму вкладов физлиц по отношению ко всем вкладам в банковской системе и объёму сделок на межбанковском рынке.
- К таким банкам ЦБ предъявляет более строгие требования. Например, они должны соблюдать повышенные надбавки к капиталу — в том числе надбавку за системную значимость.
Покупка билетов в кино через Тинькофф - великая фича. Ещё и с кэшбэком хорошим. Иногда записываюсь на стрижку через приложение Тинькофф. Точнее, записывался, потому что мастер ушёл из Chop Chop и хоть и есть в YCLIENTS, но в приложении не появился. Однажды бронировал столик в ресторане.
Мне нравится суперапп Тинькофф своей нативностью. У ВКонтакте это не ощущается почему-то. Там прям ощущаешь, что это всё стороннее и лагающее.
Есть примеры кинотеатров, которые продают билеты через свой сайт, но не представлены в Киноходе и Рамблер-Кассе?
Потому что даже в маленьком городе подключён кинотеатр к одной из систем. А Тинькофф от них данные берёт.
9 из 10 - это статистика из головы. Потому что тот же Chop Chop не просто так присутствует в YCLIENTS и других. Это популярная сеть и запись через мессенджер с последующим уточнением времени и даты - мрак. Вот расписание, вот даты, вот запись с удобным напоминанием.
Вы хотели кейсы - я их дал. Теперь вы говорите, что кейсы не кейсы. Давайте не будем.
Это означает, что банк попадет под новый закон. Суть его в том, что когда обрушится фондовый рынок и мировая экономика, банк не обанкротится, а перейдет к государству, т.к. попал в список "системно значимых". Те, кто вне списка, просто закончат свое существование.
Правда, те, кто купил акции Тинкова, на момент перехода банка к государству, не получат ничего и останутся с бумажками, но это уже другой вопрос. А для населения, такое спасение будет означать только одно, что все вклады выплатят с лимитом в 1,4 млн рублей. Все что выше - сорян. Правда официально у нас даже обанкротившиеся банки обязаны выплатить такую сумму, но там долгие суды и бла бла бла, а тут вероятно быстрее будет процесс происходить. ред.
По сути, когда банки перейдут под полный контроль государства - это и есть банкротство для вкладчиков и акционеров. Закон о "Системообразующих компаниях", принятый в прошлом году об этом прямо говорит. Государство не будет выплачивать сумму всех вкладов или выплачивать стоимость акций на момент их покупки держателем. Не для этого аферу под названием "Фондовый рынок" столько лет развивали.
А для населения, такое спасение будет означать только одно, что все вклады выплатят с лимитом в 1,4 млн рублей. Все что выше - сорян.
Это не про системно значимые, а про все банки.
"Участие в системе страхования вкладов обязательно для всех банков, которые привлекают денежные средства физических лиц."
Даже судиться не надо будет. Просто выплатят. А вот всё, что больше - тут суд и прочее, если банки не спасут.
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