Как мы документируем будущее

Как вы думаете, когда технические писатели должны начинать писать документацию на новую систему? Вы, наверное, ответите: конечно же, документацию надо писать уже после того, как система разработана и даже протестирована. У технических писателей Bercut другой подход: мы начинаем писать документацию ещё на этапе проектирования системы.