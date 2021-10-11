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Всё это — одна компания
Всё это — одна компания. Встреча с ней уже началась
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Финансы
Nazigul Jusupova

«Циан» начал выдавать потребительские кредиты до 3 млн рублей под 7,9% годовых Статьи редакции

Оформить кредит можно через сайт и мобильное приложение.

  • Партнёром платформы выступил «РГС Банк», сообщили vc.ru в компании.
  • Чтобы оформить кредит до 500 тысяч рублей, клиентам не надо подтверждать доход. Для этого им нужно предоставить паспорт и любое другое удостоверение личности (СНИЛС, водительские права).

  • Также клиенты могут снизить ставку кредита на 2%, отдав под залог свой автомобиль. Подать заявку и подписать документы для залога можно онлайн на сайте или в мобильном приложении банка.

  • Услуга работает во всех регионах. В компании считают, что потребительские кредиты могут стать альтернативой ипотеке, так как в некоторых крупных городах 3 млн рублей — это 20-30% стоимости жилья, а в отдельных регионах — 60-70%. Кредит от «Циан» могут получить клиенты, которые не могут официально подтвердить доход для получения ипотеки.

#новости #циан

766 просмотров
12 12 комментариев
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StepanCapusta

Нет ли ошибки в ставке кредита?
7.9% как-то слишком красиво, чтобы быть правдой.
Может быть от 7.9% ? ред.

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5
Александр Ковтонюк

Ой, ну опять пришли эти «невери» вы подписывайте! Что?! Под звездочкой другая информация? А…это для персонала, да! Это не читайте…

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1
Евгений Кузовкин

Да, как у сбера, красиво же. От 9.8%.

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1
Марат Байгильдин

Скорее всего так оно и есть.

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0
Ivan

скорее всего страховкой добирать будут.

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0
Dmitriy

Вперед, к новым рекордам!

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2
Dmitriy
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0
Dmitriy
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0
IO

Давайте теперь взрослым людям жопу подтирать?

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0
Евгений Кузовкин

Поражён качеством материала. Где его брать-то?!

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0
Джон Картошкин

А еду? Еду доставлять когда будут? И дрели продавать

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0
Ronan Hardman

Сделка с Авито не прошла, в ход пошел план Б

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0
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