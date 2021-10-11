«Циан» начал выдавать потребительские кредиты до 3 млн рублей под 7,9% годовых Статьи редакции
Оформить кредит можно через сайт и мобильное приложение.
- Партнёром платформы выступил «РГС Банк», сообщили vc.ru в компании.
- Чтобы оформить кредит до 500 тысяч рублей, клиентам не надо подтверждать доход. Для этого им нужно предоставить паспорт и любое другое удостоверение личности (СНИЛС, водительские права).
Также клиенты могут снизить ставку кредита на 2%, отдав под залог свой автомобиль. Подать заявку и подписать документы для залога можно онлайн на сайте или в мобильном приложении банка.
- Услуга работает во всех регионах. В компании считают, что потребительские кредиты могут стать альтернативой ипотеке, так как в некоторых крупных городах 3 млн рублей — это 20-30% стоимости жилья, а в отдельных регионах — 60-70%. Кредит от «Циан» могут получить клиенты, которые не могут официально подтвердить доход для получения ипотеки.
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